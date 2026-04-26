Ginnastica artistica: le mini allieve di Cuneoginnastica all’Interregionale Gold di Torino

Grande prova di carattere per la Cuneoginnastica al Campionato Interregionale Gold Allieve di ginnastica artistica femminile, andato in scena sabato 25 aprile al Palaginnastica di Torino. A difendere i colori cuneesi nella categoria Allieve 1 sono state le giovanissime Aurora Pesce e Debora De Soares, entrambe al debutto in una competizione di questo livello.

Le due ginnaste avevano conquistato il pass per la fase interregionale dopo gli ottimi risultati ottenuti al Campionato Regionale, e oggi si sono confrontate con le migliori atlete di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria con l’obiettivo di staccare il biglietto per la finale nazionale.

Debora De Soares, alla sua prima esperienza interregionale, ha condotto una gara solida su tutti e quattro gli attrezzi: volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero. Stesso percorso per Aurora Pesce, anche lei all’esordio in un palcoscenico così importante.

Entrambe le atlete hanno dimostrato determinazione e concentrazione, lottando fino all’ultimo esercizio per un piazzamento utile in ottica qualificazione nazionale. I verdetti ufficiali e l’eventuale accesso alla fase tricolore si conosceranno nei prossimi giorni.

Grande la soddisfazione dello staff tecnico della Cuneoginnastica. “Aurora e Debora hanno affrontato la gara con il giusto atteggiamento, portando in pedana il lavoro svolto in palestra in questi mesi” – commentano i tecnici. “Al di là del risultato, che attendiamo con fiducia, siamo orgogliosi della loro crescita. Continueremo a lavorare per costruire il loro futuro sportivo”.