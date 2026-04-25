Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba 2026: sport, territorio e innovazione per un’esperienza unica al mondo

L’Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba non è una semplice gara podistica: è un viaggio multisensoriale che unisce sport, paesaggio, cultura e identità enogastronomica. Con partenza e arrivo nel cuore di Alba, capitale delle Langhe e del tartufo, la corsa attraversa i territori di Barbaresco, Neive e Treiso, immersi nel paesaggio vitivinicolo riconosciuto dall’UNESCO. Un contesto che ogni anno richiama atleti e camminatori da tutta Italia e dall’estero, attratti dalla possibilità di correre nella stagione più suggestiva del Piemonte.

La 17ª edizione, inserita nel calendario nazionale FIDAL, si terrà domenica 25 ottobre 2026 e promette un’esperienza da top player grazie a un ecosistema di servizi pensati per valorizzare ogni partecipante, dal runner competitivo al camminatore.

L’evento offrirà una copertura mediatica di livello internazionale: diretta streaming mondiale con riprese sul percorso e dall’alto, la voce dello speaker Paolo Mei e il commento tecnico di Gianni Mauri, oltre a un DJ set che accompagnerà la giornata e alle esibizioni della Fanfara dei Bersaglieri di Asti.

Ogni atleta riceverà foto personalizzate gratuite, una video clip dedicata, la T‑shirt tecnica limited edition, la medaglia finisher e un pacco gara d’eccellenza con una bottiglia di Barbaresco. Il vincitore assoluto della maratona sarà premiato con un trofeo d’artista dipinto su una botte.

Sul fronte tecnico, l’Ecomaratona conferma un sistema di cronometraggio avanzato con chip al pettorale, classifiche in tempo reale e maxi‑schermo all’arrivo. Le iscrizioni sono gestite tramite un sistema proprietario sviluppato da Triangolo Sport Langhe Monferrato Roero, associazione organizzatrice dell’evento.

Il percorso, tra i più iconici al mondo, propone 42 o 21 km tra vigneti, colline e borghi storici, con nove ristori, tra cui quello di Barbaresco dove i runner troveranno anche un calice del celebre vino locale. Accanto alle gare principali, spazio alla staffetta Relay e a due camminate aperte ad accompagnatori e appassionati. Per chi sceglie l’opzione dedicata, l’esperienza si conclude con Piemonte in Tavola, un pranzo tipico con specialità locali.

L’Ecomaratona coincide inoltre con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, creando un weekend in cui sport e cultura gastronomica si fondono in un’unica grande festa del territorio.

Le iscrizioni e il regolamento sono disponibili su www.triangolosport.it e sui canali social dell’associazione. Le iscrizioni potrebbero chiudere anticipatamente.

Novità 2026 – Bike & Run: Iron Langhe Monferrato Roero Ultimate

Dal 2026 nasce una nuova sfida multidisciplinare che unisce due eventi storici del territorio sotto l’Alto Patronato dell’ATL Langhe Monferrato Roero: la 33ª Bra‑Bra Fenix (17 maggio 2026) e la 17ª Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba (25 ottobre 2026).

Gli atleti che completeranno entrambe le prove entreranno in una classifica combinata che assegnerà i titoli:

Iron Gold (LMR) – Granfondo 126 km + Maratona 42 km

– Granfondo 126 km + Maratona 42 km Iron Silver 1 – Granfondo 126 km + Mezza Maratona 21 km

– Granfondo 126 km + Mezza Maratona 21 km Iron Silver 2 – Mediofondo 105 km + Maratona 42 km

– Mediofondo 105 km + Maratona 42 km Iron Bronze – Mediofondo 105 km + Mezza Maratona 21 km

Una sfida che unisce ciclismo e running, celebrando la forza, la resistenza e la bellezza dei territori di Langhe, Monferrato e Roero.