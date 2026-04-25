Alba – Sportello Anagrafe: a maggio, giugno e luglio prosegue l’apertura straordinaria

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento. Saranno accettate solo carte d’identità elettroniche (CIE). Per agevolare i cittadini, l’Ufficio Anagrafe del Comune di Alba, oltre al consueto orario di apertura al pubblico, sarà aperto straordinariamente solo per il rinnovo delle carte d’identità tutti i martedì pomeriggio di maggio, giugno e luglio dalle ore 12.30 alle ore 16.30.

Durante le aperture straordinarie basta presentarsi all’Ufficio Anagrafe in piazza Risorgimento 1. Non è necessaria la prenotazione.

Per il rinnovo della carta d’identità sono necessari i seguenti documenti:

una fototessera recente (meno di sei mesi) senza occhiali; vecchio documento di identità cartaceo o denuncia in caso di smarrimento; tessera sanitaria.

Il costo della CIE è di euro 22,20 (bancomat o contanti). Si paga direttamente all’Ufficio Anagrafe.

Inoltre, sempre al martedì pomeriggio nei mesi di maggio e giugno, in concomitanza delle aperture straordinarie, saranno presenti all’Anagrafe gli operatori dello sportello “Punto Digitale Facile”, per aiutare i cittadini ad orientarsi nel mondo del digitale con particolare riferimento all’utilizzo della CIE.

Ulteriori informazioni: https://www.comune.alba.cn.it/it/unita_organizzative/anagrafe