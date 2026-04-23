Matteo Ceriali, medaglia d’argento al Rallye dell’Elba

Velocità e tattica. Queste doti hanno contraddistinto l’esordio stagionale di Matteo Ceriali e Vanessa Lai nell’International Rally Cup avvenuto al 59° Rallye Elba dello scorso fine settimana. L’equipaggio portacolori di New Racing For Genova ha portato la Ford Fiesta Rally3 della PR2 Sport al 14° posto assoluto e secondo di Classe Rally3 che vale anche la seconda piazza nella classifica del Trofeo 4RM-IRC, che riunisce tutte le vetture a trazione integrale escluse le Rally2. Una gara molto lineare quella del pilota di Coazze, in Val Sangone e della navigatrice della Val Chisone che li ha visti essere la seconda forza della propria categoria per la maggior parte del rally.

“Il futuro vincitore della gara nella Classe Rally 3 ha dimostrato un passo superiore al nostro per tutto l’arco della corsa, mentre noi ci siamo rapidamente concentrati per stare davanti agli avversari diretti” analizza Matteo Ceriali. E così è stato al punto che l’equipaggio torinese risulta il secondo più veloce in sei delle nove prove speciali: lasciando solo la prima Due Colli, che apriva la gara venerdì pomeriggio, quando hanno concesso all’avversario con cui avevano un confronto diretto appena 7/10, la Capoliveri di sabato mattina e la corta Volterraio finale, quando i giochi erano fatti, e l’imperativo era arrivare per intascare i punti IRC.

Scorrendo la classifica generale (in quella di Classe Rally3 Ceriali-Lai hanno conquistato la seconda piazza fin dalla seconda prova di venerdì, la Due Mari, per mantenerla sino all’arrivo di Portoferraio) emergono delle prove nelle quali l’equipaggio torinese si è espresso ad altissimo livello, in particolare quelle più lunghe come la Due Mari (22,34 km) e il doppio passaggio sulla Bagnaia-Cavo (18,45) quando sono entrati di forza fra i migliori venti dell’assoluta; non male considerando la copiosa presenza di vetture Rally2 (ben 27). “Forse non ho interpretato nel migliore dei modi alcuni tratti di qualche speciale, penso alla Capoliveri, problema che non mi ha rallentato per tutta la prova, ma solo in qualche tratto. Ho attaccato forte per gran parte della gara, in particolare la Due Mari di venerdì che era anche la Power Stage, che assegnava punti aggiuntivi importanti. Nelle ultime due prove della gara non ho più spinto al massimo. Chi ci era davanti era irraggiungibile senza un suo problema e chi ci inseguiva era a distanza di sicurezza”.

Alla loro terza presenza al Rallye Elba Ceriali-Lai conquistano per la seconda volta il podio di Classe nella gara toscana (nel 2024 ottennero il successo in Classe S1600) entrando per la prima volta fra i migliori quindici della classifica assoluta. “Senza dubbio questa edizione del Rallye Elba rappresenta la nostra miglior partecipazione nella gara tirrenica, ne sono soddisfatto. Ma non è ancora la prestazione che speravo di raggiungere, perché la soddisfazione completa arriva solo quando vinci”.

L’occasione per puntare al più alto gradino del podio di Classe Rally3 si presenterà per Matteo Ceriali-Vanessa Lai al 32° Rally Internazionale del Taro, in programma a Bedonia (PR) il 30-31 maggio prossimi, gara nella quale Matteo Ceriali è sempre salito sul podio di categoria nelle tre edizioni cui ha preso il via.