«L’elisoccorso non si attiva mai con leggerezza, è speciale»

«Sono stato e sono tuttora medico rianimatore e anestesista a bordo degli elicotteri. Il servizio attivo mi rende ancora più consapevole dell’importanza dell’elisoccorso». Lo dice Andrea Mina, classe 1980, dal gennaio scorso alla guida del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero. Il direttore traccia un bilancio della situazione attuale e delle sfide future. Un sistema già solido, capace di operare su tutto il territorio e di confrontarsi con realtà internazionali.

Direttore, che situazione ha trovato al suo insediamento?

«Lavoro nell’elisoccorso regionale dal 2014, sono stato anche facente funzioni, quindi conoscevo bene l’ambiente. Ho trovato un servizio molto ben avviato, con standard di qualità elevati e riconosciuti anche a livello internazionale. Negli ultimi anni abbiamo ospitato colleghi da Bulgaria, Grecia, Spagna e Giappone, avviando interessanti collaborazioni professionali».

Il sistema piemontese riesce a coprire tutto il territorio?

«Le quattro basi operative (Torino, Cuneo, Novara e Alessandria) sono distribuite per garantire l’intervento entro 20 minuti dall’at­­ti­vazione, come previsto dalla normativa nazionale, anche in aree remote o difficilmente raggiungibili via terra. Inoltre, grazie a protocolli con Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, possiamo contare su un supporto reciproco. In alcune situazioni abbiamo collaborato anche con Francia e Svizzera nelle zone di confine».

Quali sono le principali sfide negli interventi in ambienti impervi?

«Servono aggiornamento costante delle tecnologie e formazione continua del personale. Il lavoro di squadra è fondamentale: operatori aeronautici, soccorso alpino, medici e infermieri collaborano attraverso addestramenti congiunti e procedure standardizzate, così da essere pronti ad affrontare scenari complessi, sia di giorno che di notte».

A proposito di notte: quali risultati avete raggiunto?

«Nel 2025 abbiamo effettuato circa 300 missioni notturne. Si tratta di operazioni più complesse e con un livello di rischio maggiore, ma fondamentali: permettono di intervenire rapidamente in situazioni che in passato avrebbero richiesto lunghi trasferimenti via terra. Oggi possiamo operare 24 ore su 24 grazie all’addestramento degli equipaggi. Dal 2023 sono possibili anche operazioni speciali, come il recupero con verricello».

E per quanto riguarda i siti di atterraggio notturno?

«Stiamo ampliando costantemente la rete di aree idonee. Oggi in Piemonte sono circa 270 i siti censiti, di cui circa 70 in provincia di Cuneo, compresi quattro rifugi alpini. Questo consente operazioni più sicure e coordinate con i mezzi a terra».

Come si integra l’elisoccorso con il sistema di emergenza 112?

«È un’integrazione completa. La richiesta parte dalla centrale operativa, dove l’infermiere valuta la chiamata e, se necessario, attiva il Nucleo Gestione Elicotteri presso la centrale 118 di Torino. Le tecnologie del NUE (Numero Unico emergenze) 112 hanno migliorato molto la geolocalizzazione, rendendo gli interventi ancora più efficienti».

Che peso hanno le missioni secondarie (trasferimento interospedaliero)?

«Circa il 6% del totale. Questo conferma che la nostra missione principale resta l’intervento primario, direttamente sul luogo dell’emergenza».

L’invio di un elicottero ha costi elevatissimi (tra i 100 e i 150 euro al minuto) e, soprattutto, impegna una risorsa che potrebbe servire altrove per un codice rosso tempo-dipendente. Che ne pensa?

«L’elisoccorso non si attiva mai con leggerezza: ogni intervento segue protocolli rigorosi e valutazioni cliniche precise. Il costo è elevato, è vero, ma non si può ridurre tutto a una questione economica: salvare una vita o prevenire una disabilità grave non ha prezzo. L’appropriatezza si garantisce con formazione, aggiornamento e revisione continua. È importante, però, anche la responsabilità dei cittadini: evitare comportamenti rischiosi e chiamare i soccorsi solo quando necessario aiuta a preservare l’efficienza del sistema».