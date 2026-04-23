Giornata Mondiale della Terra Greco: «Il cibo mappa della crisi»

Avolte basta guardare la Terra con gli occhi di un bambino per capire tutto: non è un pianeta, è una casa che ci tiene in braccio. Una casa che non parla, ma fa capire quando è stanca, quando ha sete, quando ha bisogno che qualcuno le sistemi il disordine lasciato in giro. È come se ci dicesse: «Guardatemi meglio, ascoltatemi un po’ di più». Vuole attenzione, che capiamo che la nostra vita è intrecciata alla sua. Oggi 22 aprile, la sua Giornata Mondiale, la Terra non chiede miracoli: chiede presenza.

In questo orizzonte parla Silvio Greco. Biologo marino, docente di Ecologia all’Università di Pollenzo, sei mis­sioni in Antartide, oltre cento spedizioni scientifiche, una vita passata a leggere il mare come un libro aperto. È una delle voci italiane più autorevoli sui temi della sostenibilità marina, dell’economia circolare e della protezione degli ecosistemi.

«Non siamo più nel cambiamento climatico, siamo nella crisi climatica». Per Greco è un’evidenza. E subito lega tutto al cibo, la lente più chiara per capire cosa accade. Il cibo cambia prima di tutto: cambia dove nasce, come cresce, chi lo può produrre. «Sicilia e Calabria faranno vino e olio solo in montagna. Sulle coste non ci sarà più acqua». Intanto avocado, mango, frutta tropicale risalgono la penisola, mentre il Piemonte si prepara a diventare terra d’olio.

La velocità è la ferita aperta: «421 parti per milione di CO2 raggiunte in 150 anni». Un battito di ciglia nella storia del pianeta. E gli effetti arrivano come colpi secchi: “medikane”, ovvero i nuovi uragani del Mediterraneo, piogge improvvise, agricoltura in ginocchio. «Il cibo è il primo a parlare», dice Greco. «E noi dovremmo ascoltarlo».

Poi c’è la rivoluzione silenziosa che nasce dal basso: comunità, agricoltori, piccoli progetti che provano a cambiare il modo di coltivare. «Stiamo tornando indietro, ma in senso buono», afferma. «Rispetto della terra, agroecologia, suoli vivi». La sua voce si fa più netta: «Non puoi spendere 800 euro per un telefono e poi comprare olio di sansa a 1,50 euro. Il cibo è l’unica cosa che introduciamo volontariamente nel nostro corpo».

Ma non tutti possono scegliere. «La disuguaglianza è enorme. Noi possiamo permetterci di decidere cosa mangiare. Chi vive con 800 euro no». Una frase che resta sospesa, come una domanda che nessuno vuole affrontare.

Quando parla di Pollenzo, Greco intreccia mondi: «Il cibo tiene insieme tutto: biologia, ecologia, economia, diritto, cultura». Racconta della gallina Livornese che fa 280 uova l’anno, troppo poche per l’industria che crea ibridi da due uova al giorno, animali che vivono cinque mesi e poi finiscono inceneriti. Racconta delle microplastiche: «Ne ingeriamo 5 grammi a settimana. Una carta di credito». Racconta di un pianeta che produce cibo per 11 miliardi di persone e ne spreca il 30%.

«Capire il cibo significa capire il mondo», ripete.

E allora cosa significa rigenerare? «Tornare all’essenziale», dice. «La pasta si fa col grano, il formaggio col latte. La materia prima nasce dalla terra, e la terra oggi è esausta». Rigenerare significa togliere asfalto, smettere di costruire capannoni vuoti, non coprire i campi con fotovoltaico. «La terra è viva». Una stoccata: «Dobbiamo smettere di credere che la tecnologia risolverà tutto. Il Covid ce l’ha ricordato».

Alla fine resta la domanda più semplice: cosa può fare un’università? «Testimoniare», risponde. Ogni docente, ogni ricercatore, ogni collaboratore porta la propria voce fuori dalle aule: scuole, conferenze, incontri. «Il nostro compito è far ragionare le persone». Perché il cibo viene valutato solo per il prezzo, nessuno guarda le 3.000 sostanze autorizzate o i 300 aromi “naturali” coperti da brevetto. «Noi diamo strumenti, non condizioniamo».

E poi la frase che lo riassume: «La cultura ecologica nasce così: conoscenza, responsabilità, comunità».