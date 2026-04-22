Saluzzo è pronta: presentato il “Grande Arrivo” del Giro d’Italia Women 2026 (FOTOGALLERY e VIDEO)

Il gran finale è qui. Il Teatro Magda Olivero ha ospitato, nella serata di ieri (21 aprile), la presentazione del “Grande Arrivo” del Giro d’Italia Women 2026 che si chiuderà, il prossimo 7 giugno, con la tappa Saluzzo-Saluzzo.

Tutto esaurito in sala per un evento che dà ufficialmente il via al conto alla rovescia verso un grande appuntamento sportivo per la città del Marchesato e per la Granda: a condurre e moderare la serata, Roberto Busso, il quale ha accolto, in apertura, il Comitato di Tappa, introducendo per EPT (Eventi – Persone – Territorio) Flavio Borgna (AD Bongioanni Caldaie), Giovanni Monge Roffarello (CEO di Officine Marrio) e Paolo Bruno. “Avere il Grande Arrivo del Giro Women a Saluzzo ci inorgoglisce e ci fa credere ancora di più in questo progetto – spiega Borgna – Questa partecipazione è una testimonianza che dimostra l’interesse da parte del territorio, non solo a livello sportivo, ma anche economico ed istituzioni”.

A seguire gli interventi istituzionali di Silvia Merlo, Presidente della Fondazione Ospedale di Cuneo, dell’Assessore Regionale Marco Gallo, del Presidente di Confcommercio Cuneo Danilo Rinaudo, e del Sindaco di Saluzzo Franco Demaria accompagnato dall’Assessore allo Sport Enrico Falda che con contributi mirati hanno sottolineato il valore dell’evento per il territorio, lo sport e la comunità: “Non posso nascondere l’emozione e, accanto, la soddisfazione per aver raggiunto un risultato così importante, che cade su tutto il territorio. – così il primo cittadino saluzzese – Lo sport non manca mai a Saluzzo, ma questa chicca, forse inattesa, permetterà di far conoscere in tutto il Mondo le nostre zone”.

L’incontro è entrato poi nel vivo, con la presentazione della tappa e con i tanti ospiti che si sono alternati, a partire da Marco Velo, ex ciclista professionista ed attualmente Commissario Tecnico della Nazionale di Ciclismo Femminile. In sala anche il Presidente Regionale Piemonte della Federazione Ciclistica Italiana Massimo Rosso. E poi, passato e presente del ciclismo made in Granda: hanno portato la loro testimonianza Alberto Nardin, Luca Cavallo, Simone Olivero, Matteo Sobrero, Alberto Minetti, Claudio Comino, Pietro Mattio, Marco Osella, Davide Perona, Miculà Dematteis, Italo Zilioli.

Non potevano, però, mancare le protagoniste del Giro Women 2026: intervenute, infatti, per la Be Pink-Vini Fantini, Sofia Arici e Gaia Segato, insieme al team manager Walter Zini; la giovane promessa di Sale delle Langhe, la 19enne Camilla Bezzone, che parteciperà alla kermesse con la Mendelspeck E-Work.

Ospite d’onore, Elisa Balsamo, tra le più forti e riconosciute cicliste professioniste a livello internazionale, cuneese d’oc e campionessa del Mondo su strada nel 2021, la quale si è raccontata nel corso di un piacevole talk e che, prima e dopo la serata, si è concessa ai partecipanti per foto ed autografi. “Sono felice di essere tornata qui, alle mie origini, e che il Giro termini proprio a Saluzzo. – racconta Elisa Balsamo – In questa stagione è un grande obiettivo: sono diverse le tappe adatte alle mie caratteristiche e, quindi, spero di arrivare con una ottima condizione. Correre qui, davanti alla mia famiglia, l’ultima tappa sarà molto emozionante”.

In chiusura, spazio ai sindaci di tutti i comuni della provincia che saranno toccati e coinvolti dal passaggio della tappa: Bagnolo Piemonte, Barge, Brondello, Brossasco, Busca, Costigliole Saluzzo, Isasca, Manta, Martiniana Po, Moretta, Paesana, Pagno, Piasco, Rossana, Sanfront, Torre San Giorgio, Venasca, Verzuolo. Infine, Chiara Canavese, Vicepresidente della Fondazione Amleto Bertoni, ha illustrato tutti gli appuntamenti e le iniziative collaterali che animeranno la città nel fine settimana del 5-7 giugno.

Ricordiamo che il “Grande Arrivo” a Saluzzo è stato organizzato in collaborazione d alcuni significativi partner: eVISO (rappresentato in sala dall’AD Gianfranco Sorasio), REbuilding (con l’AD Alessandro Possetto), le aziende Bongioanni e Officine Mattio, Comune di Saluzzo, Terres Monviso, Camera di Commercio di Cuneo e ATL del Cuneese.

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Sport, cultura e partecipazione – GLI EVENTI COLLATERALI

Nei giorni del Giro, Saluzzo cambierà volto. Le vie del centro si coloreranno di rosa, le attività commerciali parteciperanno con vetrine dedicate e aperture straordinarie, mentre eventi come la Notte Rosa di venerdì 5 giugno trasformeranno la città in uno spazio vivo. Allestimenti urbani e installazioni contribuiranno a rendere visibile, in ogni angolo, l’arrivo del grande ciclismo.

Tra i momenti più significativi spicca la Pedalata Rosa del 7 giugno, organizzata insieme al Gruppo Sportivo Michelin, pedalata non competitiva da Cuneo a Saluzzo, ideata per condividere la passione per la bici e concludersi con il suggestivo passaggio sotto l’arco di arrivo del Giro. L’iniziativa coinvolge attivamente le società ciclistiche locali e prevede attività dedicate ai giovani per avvicinare sempre più persone al ciclismo. A fianco di tutto ciò, musica, incontri e momenti culturali arricchiscono il calendario, dando vita a un’esperienza in grado di coinvolgere pubblici eterogenei.

Domenica 7 giugno, cena di gala con istituzioni, partner, organizzatori e ospiti in un contesto più raccolto e conviviale.