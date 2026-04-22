Banca di Cherasco apre una nuova filiale ad Alba in via Ognissanti

È operativa da lunedì 20 aprile la nuova filiale di Banca di Cherasco ad Alba, nella centrale via Ognissanti 28. Uno spazio di 450 mq moderno, accogliente e progettato per offrire un’esperienza bancaria evoluta, situato in una zona strategica della città, vicino ai principali servizi – dalla stazione ferroviaria all’area del vecchio ospedale – facilmente accessibile e con comode possibilità di parcheggio, nel quartiere residenziale che si sviluppa nelle vicinanze dello stabilimento Ferrero.

La filiale è stata concepita come un luogo in cui si incontrano servizi bancari, relazione e comunità: non più solo uno spazio dedicato alle operazioni finanziarie, ma un ambiente pensato per costruire relazioni, condividere esperienze e generare valore per il territorio.

In una città sempre più aperta al turismo e all’accoglienza, questo spazio si propone anche come punto di riferimento capace di interpretare lo spirito ospitale di Alba, offrendo un ambiente curato, accessibile e aperto, in cui cittadini e imprese possano sentirsi accolti.

Il modello scelto da Banca di Cherasco si distingue per un’impostazione innovativa e accogliente: chi entra viene accolto in un ambiente aperto, luminoso e colorato, dove è possibile fermarsi per un caffè oppure confrontarsi con altri Soci e clienti, nello spirito del Credito Cooperativo; gli spazi di consulenza garantiscono comfort e riservatezza, mentre l’area comunitaria rappresenta il cuore pulsante della filiale, uno spazio dinamico che ospiterà eventi culturali, esposizioni d’arte e momenti di incontro e confronto aperti alla cittadinanza, configurandosi come un vero e proprio hub creativo al servizio dei Soci e della comunità.

La nuova sede coniuga funzionalità, comfort e privacy: il team è composto inizialmente da quattro professionisti coordinati da Federico Prunotto, responsabile, affiancato da Monica Bergesio nel ruolo di vice, Elena Sentino per la consulenza e Nadia Francone allo sportello di cassa; l’obiettivo è riportare la banca a essere uno spazio di dialogo diretto, in cui costruire progetti e sviluppare soluzioni personalizzate.

Accanto alla dimensione umana, la filiale integra anche soluzioni digitali avanzate e spazi progettati secondo criteri di efficienza energetica, in linea con una visione sostenibile e contemporanea del servizio bancario, dove tecnologia e prossimità si affiancano a un team qualificato sempre disponibile ad accompagnare i clienti nelle diverse esigenze.

Il concept architettonico si sviluppa attraverso un design modulare, con spazi flessibili, pareti mobili e arredi riconfigurabili pensati per adattarsi a consulenze, eventi, incontri ed esposizioni legate al territorio; lo spazio di ingresso rappresenta il primo punto di accoglienza, concepito come luogo informale di relazione; gli sportelli sono dedicati ai servizi operativi, tra cui operazioni di cassa e apertura conti, inseriti in un contesto moderno ed efficiente; i salottini consulenza sono aree semi-riservate caratterizzate da un elevato livello di comfort, pensate per consulenze one-to-one in un ambiente accogliente e raccolto.

Giovanni Claudio Olivero e Marco Carelli, Presidente e Direttore Generale di Banca di Cherasco, spiegano: “Siamo orgogliosi di portare il nostro modello di ‘banca di relazione’ anche in una città importante e dinamica, con una tradizione così forte nella cooperazione. Con questa apertura mettiamo a disposizione un presidio concreto per cittadini e imprese, rafforzando il nostro impegno a favore dell’economia locale. Da oltre c0 anni operiamo tra Piemonte e Liguria con l’obiettivo di sostenere le comunità e crescere insieme a esse: questa nuova filiale rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, fondato su fiducia, radicamento e visione di futuro”.

Con questa apertura, Banca di Cherasco amplia il proprio raggio d’azione e conferma la sua vocazione all’innovazione senza perdere il legame con la propria identità cooperativa: la nuova filiale di via Ognissanti nasce infatti come uno spazio aperto, vivo e inclusivo, capace di unire servizi bancari, relazioni e vita della comunità in un’unica esperienza, contribuendo a rafforzare l’immagine di Alba come città accogliente, dinamica e attenta alla qualità delle relazioni.