Atletica Mondovì: i risultati del fine settimana. Titoli e medaglie ai Regionali U14

Domenica 19 aprile a Volpiano si è disputato il Campionato Regionale individuale Ragazzi e Ragazze, la manifestazione più importante per la categoria U14, a cui hanno preso parte oltre 500 atleti provenienti da tutto il Piemonte.

Un test impegnativo per atleti e tecnici — Pietro Migliore, Michele Aimo ed Edoardo Giani, affiancati da Andrea Siccardi e Thomas Giordano — che li seguono quotidianamente. La trasferta si chiude con un ricco bottino: due titoli regionali, due medaglie d’argento e un bronzo, risultato che migliora già il bilancio del 2025, oltre a numerosi piazzamenti nella top ten che confermano la forza e la compattezza del settore giovanile monregalese.

Le maglie di campione regionale sono state conquistate da Federico Bruno, oro nei 60 metri con il tempo di 8″08, e da Soraya Musso, prima nel salto quadruplo con 11,32 metri, per soli 4 cm su Vittoria Antoniotti.

Doppio argento per Giacomo Renesto nei 200 ostacoli in 29″22, a soli 48 centesimi dal vincitore Valentino Nisoli di Oleggio, e per Caterina Bianciotto, atleta del polo decentrato di Carrù, nel vortex con un lancio misurato a 41,07 metri.

Particolarmente significativa la medaglia di bronzo di Ruth Garassino nel salto in lungo atterrata a 4,08 metri, in una gara molto tirata, ad appena 19 cm dal titolo. “Ruth si è avvicinata all’atletica solo da ottobre, con l’apertura sperimentale del polo decentrato di Camerana” commenta Enrico Priale, che ha seguito l’attivazione del polo. “Grazie alla disponibilità delle amministrazioni dei Comuni di Camerana e di Saliceto, al supporto della Simic e alla preziosa collaborazione di Claudio Bado, siamo riusciti a creare un bel gruppo di giovani seguiti dal nostro tecnico Edoardo Giani. Crediamo nel progetto e stiamo lavorando affinché possa essere riproposto anche nella prossima stagione.”

Ben tre i quarti posti con Yasmine Bendiboun nel peso (8,45), Rayan Bruno nel lungo (4,59), Andrea Garello nel vortex (48,19), quinto Matteo Griseri ancora nella pedana del peso (9,33), sesta Lucia Casalini nei 60 ostacoli (11”14) e Lily Mimy Fayed nei 2 km di marcia (12’42”98). In gara anche Tommaso Rosso ottavo nei 60 con 8”93, Lorenzo Ferracane 36,72 nel vortex, Adele Medana 3,40 nel lungo, Francesco Tornatore Fontana 3’30”80 nei 1.000 e Isabella Veglia 3,30 nel lungo.

18 aprile – Ovada – Meeting Regionale

In tre sul podio

Sabato nel Meeting “Primavera” ad Ovada, l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo è salita tre volte sul podio con Alessandro Beccaria 3° con un ottimo 10,83 nel getto del peso – settimo nel giavellotto con 38,77 -, Tommaso Pibiri argento nei 100 in 10”68 e Tiziana Traverso seconda nei 400 in 57”65.

In gara anche nei 100 Federico Lisa 11° in 11”07, Giacomo Rabezzana 19° in 11”36, Mattia Tagliapietra 20° in 11”43 (nono nei 400 in 51”85) e Lorenzo Ariano 22° in 11”50, Eligio Boggione nei 400 (56”16). Nei cadetti Francesco Bruno finisce 5° nei 300 in 39”95 e 10° sugli 80 in 10”17 davanti a Noah Leone in 10”29 (9° in 40”67 sui 300) e Nicolò Marenco 10° in 40”82 e 13° in 10”27; Adora Dervishi è 7ª in 44”94 e 16ª in 11”26 (migliorando il personale rispettivamente di 2” e di quattro decimi sulle due distanze).

18 aprile – Fossano – Manifestazione Esordienti

Sabato 18 aprile presso il campo “Santa Lucia” di Cuneo si è disputata la prima giornata del calendario “esordienti” specificatamente dedicato alle categorie giovanili promozionali. Il pomeriggio è stato caratterizzato da un bel sole e temperature primaverili che ha accompagnato i partecipanti dando vita ad una bella festa di sport; tra questi 40 giovanissimi proveniente da Mondovì e dai Poli decentrati accompagnati dai tecnici Monica Sarzotto, Giulia Fresia, Thomas Giordano che si sono cimentati nelle previste 4 prove (lancio, salto, velocità e resistenza). Tanto divertimento e tanti amici con cui fare esperienza. Ecco i nomi dei monregalesi: Simone Baudena, Michele Murizzasco, Filippo Musso, Leonardo Negro, Leonardo Guzman Sanchez Bessone, Diego Jose Fernández Avila, Mattia Valletti, Luca Baroncini, Filippo Orsi, Matteo Giuggia, Tommaso Roà, Daniel Chiapella, Muhamed Hasanaj, Nicolò Boglio, Jacopo Capriolo, Gabriele Ingardia, Giosuè Chiecchio, Francesco Musso, Leonardo Chiarello, Albert Malaponte, Samuele Martinengo, Umer Dema, Gioele Ingardia, Leonida Cagliero, Stefano Priale, Lucia Bogliotti, Melissa Bariciu, Sofia Bongiovanni, Vittoria Garelli, Agnese Giuggia, Iride Gemignani, Maria Zoe Chiecchio, Elena Aimone, Alessia Marini, Elisabetta Fazio, Emma Molinari, Federica Garzello, Margherita Bellino, Annalisa Aimone.

Raduno di Marcia – Convocazione per Battaglio e Ribezzo

Due marciatrici monregalesi convocate per un raduno della Fidal Piemonte, svoltosi sabato 18 aprile ad Alessandria: le Allieve Emma Battaglio e Carolina Ribezzo sono state selezionate dal fiduciario tecnico regionale Alfonso Violino per una verifica della condizione (test del “lattato”): nello staff anche il tecnico Elisa Rigaudo.