TEDxCuneo – “Revelio, dritti al punto per fare luce”: completa la rosa degli speaker per l’edizione 2026

Saranno nove i talk che comporranno la sesta edizione di TEDxCuneo. Gli speaker e le speaker invitati saliranno sul palco del Teatro Toselli di Cuneo il 9 maggio e racconteranno il loro Revelio, il risveglio rivelatore che con la sua forza trasformativa conduce alla conoscenza. Come nelle passate edizioni, anche quest’anno, il team di TEDxCuneo ha lavorato intensamente per proporre storie che possano coinvolgere e ispirare il pubblico a tuffarsi in ciò che è nascosto, sconosciuto. Revelio ci avvolgerà nelle sensazioni che spesso abbiamo vissuto da bambini quando tutto è novità, entusiasmo, meraviglia, stupore, ma anche timore, paura, incertezza, sconcerto. Emozioni che sono parte integrante del concetto di scoperta.

Affronteremo questo viaggio illuminante con le dieci guide che abbiamo scelto per questa edizione: Irene Borgna, Luca Benedetti, Micol Maccario, Nicolò Filippo Rosso, Antonella Postorino e Marianna Rudino, Leonardo Fallani, Marsali, Francesco Taverna (e Chico), Mauro Zingarelli.

A fondo comunicato è disponibile la cartella immagini ufficiali degli speaker per la pubblicazione.

Presentiamo gli speaker di TEDxCuneo 2026

Irene Borgna, come ritrovare le stelle? Savonese laureata in filosofia, vive e lavora in montagna, va in vacanza in montagna e scrive di montagna. Si trasferisce in Valle Gesso per il dottorato in Antropologia alpina. È autrice e guida naturalistica, si occupa di educazione ambientale per le Aree Protette delle Alpi Marittime. Cura la rubrica di Antropologia su La Rivista del CAI e fa parte del comitato scientifico de L’AltraMontagna. Il suo libro più conosciuto è ll pastore di stambecchi, con Cieli Neri ha vinto il premio Mario Rigoni Stern nel 2021. Tra le pubblicazioni per ragazzi, Sulle Alpi. Dal 2019, si interessa e studia l’inquinamento luminoso, una questione di enorme importanza che riguarda tutti. L’oscurità notturna è vitale per la biodiversità. È necessario prendersene cura, magari salvando le stelle che restano sulle montagne e riportarle in città.

Luca Benedetti, se la luce influenza come pensiamo, dormiamo e viviamo, perché non progettarla in modo intelligente? È CEO di B2 Labtech, startup che sviluppa soluzioni di illuminazione adattiva e circadiana le quali, grazie all’intelligenza artificiale, regolano luce e dati per migliorare benessere, performance e sostenibilità. Benedetti ha studiato e vissuto tra Italia, Danimarca e Germania, ha partecipato a progetti internazionali di ricerca e sviluppo, anche a collaborazioni strategiche tra imprese italiane e cinesi nel settore LED. Attualmente, è impegnato in partnership tra università e industria per portare l’illuminazione intelligente in contesti reali. B2 Labtech è stata riconosciuta “Startup Trentina dell’Anno 2023”.

Micol Maccario, a cosa serve l’informazione se non a fare luce sulla realtà? Cuneese di origine, milanese d’adozione, è giornalista professionista. Lavora come giornalista e fact-checker per Pagella Politica, testata di fact-checking, dove cura anche tutte le edizioni della newsletter di informazione locale L’Unica. Da maggio 2025, scrive Politica di un certo genere, la newsletter che prova a spiegare perché le questioni di genere sono anche una questione politica: gender gap in ambito lavorativo, diritti riproduttivi, violenza di genere, rappresentanza politica. Nel 2024, ha vinto il premio Abi-FEduF-Fiaba “Finanza per il sociale” con un articolo sulla violenza economica. Collaborazioni con testate locali e nazionali, tra le quali Domani, La Stampa e Linkiesta.

Nicolò Filippo Rosso, fotogrammi di umanità: tradurre in immagini la complessità del mondo. Fotografo internazionale specializzato in temi sociali, ambientali e umanitari, dal 2018, documenta le migrazioni nel continente americano. I suoi scatti testimoniano anche la desertificazione, lo sfruttamento del carbone, la mortalità infantile, la malnutrizione tra la popolazione indigena Wayuu della Guajira, in Colombia. Nel 2024, l’UNHCR lo ha invitato a documentare la risposta all’emergenza della grave crisi umanitaria dei rifugiati sudanesi nel Ciad orientale. Premiato con due Getty Editorial Grants, sette Pictures of the Year International, il World Understanding Award, quattro Best of Photojournalism (NPPA), un National Magazine Award (con Stranger’s Guide), un International Photography Award (Photographer of the Year, Deeper Perspective, 2020) e un World Press Photo.

Psicologi per i popoli – Antonella Postorino e Marianna Rudino, come portare alla luce l’umano intrappolato sotto le macerie emotive. Antonella Postorino (presidente PxP Sicilia) e Marianna Rudino (presidente PxP Piemonte), descrivono il proprio lavoro dicendo che: “Non rimuoviamo macerie fisiche, ma detriti emotivi”. Psicologi per i Popoli – Federazione ODV è un’associazione di volontariato presente in diverse Regioni, specializzata in psicologia dell’emergenza. Da oltre 25 anni supporta persone e comunità colpite da calamità, conflitti, disastri, incidenti, situazioni critiche capaci di creare un forte stress alle persone, alle comunità. Accreditata presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, la Federazione interviene in scenari di maxi-emergenza nazionale e internazionale, collabora con istituzioni ed enti del Terzo Settore per l’attuazione di interventi operativi e la realizzazione di progetti formativi dedicati a operatori e volontari.

Leonardo Fallani, costruire “mondi quantistici in miniatura” con la luce. E’ professore associato all’Università di Firenze, esperto di tecnologie e simulatori quantistici. La sua attività di ricerca è prevalentemente sperimentale. In sostanza, si dedica allo sviluppo di nuove architetture per computer quantistici basati su atomi, dove la luce non è solo uno strumento di indagine, ma diventa il mezzo con cui costruire le macchine del futuro. E’ autore di più di 60 pubblicazioni su riviste e libri a diffusione internazionale (Science, Nature, Nature Phys., ecc.). E’ autore del libro Atomic physics: precise measurements and ultracold matter (Oxford, 2013). Nel 2015, Fallani ha vinto il Consolidator Grant del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC), a supporto della ricerca d’eccellenza indipendente, per lo studio degli stati topologici della materia con sistemi sintetici ultrafreddi.

Marsali, cercare la luce in quello che si fa per illuminare il quotidiano. Cantautrice pop-jazz, ha ottenuto il riconoscimento di artista MTV New Generation Just Discovered. Semifinalista di Musicultura 2023 col brano Bouquet, ha vinto il Voglio di più vocal Contest, si è esibita anche con Serena Brancale. È tra i progetti finalisti per CIAO – Rassegna Lucio Dalla. Vince come autrice la 67esima edizione de Lo Zecchino D’Oro firmando con Luca Argentero e Nicola Marotta la canzone Diventare un albero. Come ambassador del format Canzoni Al Telefono, le dediche musicali a sorpresa, ha consegnato più di 1000 canzoni in 6 mesi. È anche host del podcast FIORERIA Marsali. Dice: “Quando incarniamo la nostra vocazione e abbracciamo le nostre fragilità completamente diventiamo lanterne che non si spengono mai.” Attualmente, Marsali sta lavorando alla produzione dei suoi nuovi singoli dove il pop-jazz prevale sulla paura di uscire fuori dagli standard e dove i colori non temono di uscire fuori dai bordi.

Francesco Taverna (e Chico), autenticità e visione possono fare luce e trasformare un’idea. E’ autore e ideatore di CHICO, progetto narrativo sulla forza delle relazioni autentiche per riscoprire la bellezza nelle piccole cose. Chico è il cagnolino diventato in pochi anni uno dei personaggi più seguiti e amati d’Italia, i libri a lui dedicati hanno venduto oltre 150.000 copie. Leggerezza, empatia e valori positivi sono alla base della community intergenerazionale che ormai supera i 3 milioni di follower. Un anno fa, il primo romanzo CHICO Missione Amore che rappresenta una nuova fase creativa del progetto. Digital Ambassador delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Taverna è anche promotore di iniziative solidali.

Mauro Zingarelli, svelare il dietro-le-quinte. È regista e content creator diplomato in Regia alla NUCT, si distingue per la creazione di cortometraggi e spot pubblicitari, tra i quali Tieni gli Occhi Chiusi, Ti Prego e Nostos, selezionato alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia. Ama il cinema di genere (azione, fantascienza) e punta a un approccio “hollywoodiano” nella narrazione. Come content creator, condivide sia i suoi lavori più strutturati sia i “dietro le quinte” della sua professione. Attualmente, sta sviluppando il suo primo lungometraggio, dimostrando di essere una figura innovativa che unisce l’arte del cinema e l’immediatezza dei contenuti digitali.

TEDxCuneo 2026 in teatro e in streaming

I biglietti per assistere all’evento in presenza al Teatro Toselli di Cuneo sono acquistabili su https://www.tedxcuneo.com/biglietti/. Ingresso dalle 14.

La diretta dell’evento sarà trasmessa gratuitamente in streaming dalle 14:30 sui canali social di TEDxCuneo.

Il ricavato di ogni edizione sostiene esclusivamente il progetto TEDxCuneo al quale lavora un nutrito gruppo di volontari.

TED (Technology, Entertainment, Design) nasce nella Silicon Valley in California nel 1984. E’ un’organizzazione privata non-profit con lo scopo di diffondere idee di valore. Un’esperienza che si allargherà ad altri campi e si diffonderà in tutto il mondo con eventi locali su licenza, chiamati TEDx per arricchire la comunità che accoglie l’evento con momenti di incontro e condivisione.