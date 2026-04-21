Successo per l’avvio di “Spettacoli di corte”: Applausi poetici ha risuonato nella Chiesa Santa Chiara di Bra

Si è tenuto sabato 18 aprile presso la Chiesa di Santa Chiara a Bra il primo concerto del calendario 2026 di Spettacoli di corte. La rassegna, inserita tra le azioni del progetto Interreg ALCOTRA n. 20119 “SavoiaExperience. Un circuito turistico e culturale nel cuore dell’Europa”, ha come obiettivo la divulgazione della storia di Casa Savoia e la scoperta di luoghi simbolo del territorio attraverso spettacoli di musica da camera.

L’ensemble vocale e strumentale Gli Invaghiti ha portato in scena “Applausi poetici”, un viaggio musicale per rivivere momenti di grande passione politica e umana attraverso l’esperienza personale di Carlo Alberto e Santorre di Santarosa, che si raccontano in “prima persona”, l’esaltazione della figura e delle “virtù” di Carlo Felice da parte di devoti servitori della famiglia reale e la presenza della musica di grandi compositori (tra cui spicca il nome di Niccolò Paganini) che lavorarono in Piemonte e a Parigi proprio negli anni della Rivoluzione piemontese del 1821 e del ristabilimento del modello di governo autoritario.

L’evento si è tenuto in uno dei luoghi simbolo del barocco braidese, come ricordato dal vicesindaco di Bra Biagio Conterno, già casa di numerose manifestazioni. Uno spazio suggestivo in cui riecheggiano gli aneliti di una storia condivisa e passato e presente si incontrano.

Gli “Spettacoli di corte” proseguiranno con il seguente calendario:

23 maggio ore 16.30 Castello di Valcasotto: Applausi poetici;

30 maggio ore 17.30 Castello della Manta: F.E.R.T. – I Savoia si presentano sulla scena europea;

31 maggio ore 17.30 Castello di Govone: Applausi poetici;

6 giugno ore 17.30 Castello di Racconigi: Applausi poetici;

20 giugno ore 17.30 Abbazia di Hautecombe: Applausi poetici;

21 giugno ore 19 Chambéry, Castello dei Duchi di Savoia: Applausi poetici;

20 settembre ore 17.30 Castello della Manta: F.E.R.T. – I Savoia si presentano sulla scena europea.

Si ricorda che le attività di progetto sono finanziate dal programma INTERREG VI-A FRANCIA-ITALIA ALCOTRA 2021-2027.