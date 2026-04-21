Saluzzo, approvato il rifacimento del muro del Rio Torto in via Mattatoio

A un anno esatto dal cedimento della sponda destra del Rio Torto, avvenuto la sera del 16 aprile 2025 dopo ore di pioggia intensa, è arrivata la conferma ufficiale: il rifacimento del muro di contenimento in via Mattatoio, a Saluzzo, rientra tra gli interventi finanziati con i fondi straordinari per l’alluvione 2025 stanziati dalla Regione Piemonte.

Il crollo aveva fatto precipitare una porzione della muratura nel greto del canale, rendendo necessario un intervento immediato. Nel giro di poche ore i detriti erano stati rimossi e, nelle settimane successive, l’Ufficio tecnico comunale aveva coordinato la ricostruzione completa del muro e il consolidamento della sponda, restituendo sicurezza all’area in tempi rapidi.

L’opera ha comportato una spesa complessiva di 167 mila euro.

Nei giorni scorsi la Regione ha pubblicato l’elenco degli interventi finanziati con il pacchetto straordinario da 4,5 milioni di euro, destinato a coprire 130 opere:

94 di competenza della Provincia,

di competenza della Provincia, 23 dei Comuni,

dei Comuni, 13 dell’Ato.

Tra queste figura anche il rifacimento della sponda del Rio Torto.

Il Governo, per far fronte ai danni dell’ondata di maltempo della primavera 2025, aveva stanziato oltre 45 milioni di euro a favore delle Regioni, successivamente ripartiti secondo le indicazioni del Dipartimento nazionale della Protezione civile.

L’intervento di via Mattatoio rappresenta uno dei tasselli del più ampio lavoro di ripristino e messa in sicurezza del territorio, reso possibile grazie alla collaborazione tra amministrazioni locali, Regione e Protezione civile.