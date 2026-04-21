Motori: il monregalese Leonardo Neve vola sulle strade del Monferrato

Una performance di assoluto spessore quella del portacolori V-Mat Racing, che alla guida di una Peugeot 208 è stato protagonista di una progressione importante all’interno del primo appuntamento valevole per la Coppa Rally di Zona 2. Un successo costruito sulla distanza, dopo il testa a testa ravvicinato con Riccardo Gallo e Davide Morando al via su medesima vettura, quest’ultimi rallentati sul finale. Per il pilota di Mondovì, il risultato raggiunto al Rally Vigneti Monferrini, coincide con il primo successo di categoria stagionale targato venti-ventisei, che lo vedrà nuovamente impegnato nella Coppa Rally di Zona, con l’obiettivo di qualificarsi alla finale nazionale in programma quest’anno a Lucca. Un cammino che ripercorre in parte quello dello scorso anno, dove Neve raggiunse la vittoria di categoria sempre nel campionato di zona riservato a Piemonte e Liguria.

Positivo il commento al termine della gara, come traspare dalle loro parole: “Siamo soddisfatti di quanto raggiunto alla prima gara di stagione. Era importante ritrovare il feeling dopo alcuni mesi fuori dall’abitacolo e dobbiamo dire che ci siamo riusciti bene qui sulle strade di Canelli. È stata una bella sfida con i nostri diretti avversari, cosa che probabilmente si ripeterà al Rally Il Grappolo, in programma nel maggio prossimo. Sarà una lunga stagione, ma cerchiamo di metterci il massimo dell’impegno per ben figurare”, conclude nel suo intervento l’equipaggio V-MAT.

c.s.