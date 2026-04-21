Il Granda Triathlon protagonista ad Andora: pioggia di ottimi risultati tra Sprint e Olimpico

Una domenica all’insegna della fatica, del sudore e di grandi soddisfazioni quello appena trascorso per il Granda Triathlon, impegnato sulle strade e nelle acque della Liguria per il tradizionale appuntamento con il Triathlon di Andora. La compagine cuneese ha schierato una folta delegazione di atleti, capaci di distinguersi sia nella distanza Sprint che in quella Olimpica.

I risultati dello Sprint

Nella prova Sprint, spicca la prestazione maiuscola di Andrea Bortolato, che con una gara solida ha conquistato la 12ª posizione assoluta (01:13:12). Ottimi piazzamenti anche per Simone Villa (26° e 3^ di categoria S3), Paolo Cuneo (51° e 3^ di categoria M6), Massimo Scabbia (85°), Andrea Audisio (126°) e Fabio Morone (127°).

In campo femminile, prova di carattere e sincronia per Marta Zavattaro (3^ di categoria S4) e Chiara Grasso (4^ di categoria S4), giunte al traguardo insieme con il tempo di 01:48:56, dimostrando ancora una volta la forza e l’unione del gruppo.

Le sfide dell’Olimpico

Sulla distanza più impegnativa, l’Olimpico, il team ha dato prova di grande tenuta atletica. Il primo dei “Granda” a tagliare il traguardo è stato Alex Bottero, 22° assoluto con il tempo di 02:33:02. A seguire, prestazioni di rilievo per Fabrizio Gullino (28°), Luca Turchi (33° e 3^ di categoria di M3), Omar Raimondo (40°), Emanuele Colonna (48°) e Marco Taricco (70°).

MILANO – Granda Triathlon: Beverley Gibson domina la categoria M4. Ottime prestazioni per Rosso e Panero.

Continua la striscia positiva per il Granda Triathlon, che torna dall’ultima trasferta agonistica con risultati di assoluto rilievo, confermando la crescita costante dei propri atleti sia nelle classifiche generali che in quelle di categoria.

Il trionfo di Beverley Gibson

La protagonista assoluta della giornata è stata Beverley Gibson. Con una prestazione magistrale, Gibson ha tagliato il traguardo con il tempo di 2:26:25, conquistando un prestigioso 1° posto nella categoria M4. La sua prova l’ha vista scalare la classifica generale fino alla 16ª posizione assoluta, confermandosi ancora una volta come una delle atlete più competitive e solide del panorama triatletico regionale.

I risultati del settore maschile

In campo maschile, il team cuneese ha brillato grazie a prove di grande carattere. Stefano Rosso ha chiuso la sua gara con il tempo di 2:04:25, ottenendo la 16ª posizione nella combattuta categoria S4 e un ottimo 58° posto nella classifica generale. Poco distante, Marco Panero ha messo a segno una performance di alto livello: con il tempo di 2:05:02, Panero si è issato fino alla 6ª posizione nella categoria M1 (64° assoluto), dimostrando una gestione di gara impeccabile nelle tre frazioni.

Dichiarazione della società

“Siamo estremamente orgogliosi della risposta dei nostri atleti” commentano dalla dirigenza del Granda Triathlon. “Vedere così tanti body societari tagliare il traguardo con tempi di tutto rispetto è la conferma dell’ottimo lavoro svolto negli allenamenti. Un ringraziamento speciale va anche ai nostri partner che sostengono le nostre trasferte permettendoci di vivere queste esperienze al meglio.”

La stagione prosegue ora con i prossimi appuntamenti agonistici, con il prossimo evento a Fossano al Triathlon dei Principi domenica 26 Aprile.