“Di Fiore in Zucca”: biodiversità, semi e incontri, la primavera torna a Piozzo

Torna domenica 26 aprile 2026 a Piozzo l’atteso appuntamento con “Di Fiore in Zucca”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco che ogni anno richiama migliaia di visitatori appassionati di agricoltura, natura e biodiversità.

L’edizione 2026 si inserisce nel percorso “Aspettando Terra Madre”, il cammino globale promosso da Slow Food in preparazione al grande evento internazionale che si terrà a settembre a Torino. Una cornice che rafforza ulteriormente il valore culturale e ambientale della giornata, dedicata alla tutela della biodiversità e alla riscoperta del legame tra comunità e territorio.

Come da tradizione, il cuore pulsante della manifestazione sarà la distribuzione gratuita dei semi delle oltre 600 varietà di zucche coltivate a Piozzo, provenienti da tutto il mondo e messe a disposizione del pubblico per promuovere la coltivazione domestica e la salvaguardia della diversità agricola.

Sulla piazza V luglio 1944 e lungo le vie del centro, prenderà vita il consueto mercato dei produttori e dei florovivaisti, con piante, fiori, sementi, ortaggi, prodotti naturali e piccolo artigianato. L’edizione 2026 vedrà inoltre la partecipazione di importanti realtà associative come ADIPA (Associazione per la Diffusione di Piante fra Amatori) e ARI (Associazione Rurale Italiana), che porteranno esperienze, conoscenze e buone pratiche legate al mondo rurale.

Nel corso della giornata si alterneranno incontri, laboratori e momenti di approfondimento dedicati ai temi dei semi, dell’agricoltura sostenibile e della biodiversità, con la partecipazione di esperti, divulgatori e protagonisti del mondo agricolo e culturale.

Tra gli ospiti e relatori:

Nonno Remo , custode e collezionista di semi, protagonista dell’incontro dedicato ai segreti della semina;

, custode e collezionista di semi, protagonista dell’incontro dedicato ai segreti della semina; i rappresentanti di ADIPA Piemonte , impegnati nella diffusione della cultura botanica;

, impegnati nella diffusione della cultura botanica; Clark Lawrence , scrittore, curatore culturale e giardiniere, figura di riferimento internazionale tra arte, letteratura e natura;

, scrittore, curatore culturale e giardiniere, figura di riferimento internazionale tra arte, letteratura e natura; Maria Cristina Pasquali , divulgatrice, che guiderà un laboratorio esperienziale sulla biodiversità;

, divulgatrice, che guiderà un laboratorio esperienziale sulla biodiversità; Serena Milano , direttrice di Slow Food Italia, tra i protagonisti dell’incontro pomeridiano;

, direttrice di Slow Food Italia, tra i protagonisti dell’incontro pomeridiano; Massimo Panero (ADIPA Piemonte) e i rappresentanti dell’Associazione Rurale Italiana, insieme ad altre testimonianze dal mondo agricolo impegnato nella costruzione di un futuro sostenibile.

Grande attenzione anche ai più piccoli e alle famiglie, con attività ludiche e didattiche pensate per avvicinare bambini e ragazzi al mondo della natura, tra cui il Grande Gioco dell’Oca alle Erbe e laboratori per la realizzazione del proprio vasetto da semina.

“Di Fiore in Zucca” si conferma così non solo un evento festoso e partecipato, ma anche un’occasione concreta per riflettere sull’importanza della biodiversità come patrimonio fondamentale per il futuro del pianeta e delle comunità.

L’ingresso è libero.

PROGRAMMA

Ore 10.00

Apertura della mostra “Mistà, da oggetti di devozione a oggetti da collezione” presso la Chiesa dei Battuti Neri

Ore 10.30

Nonno Remo e i suoi semi – consigli e segreti per la semina

Ore 11.00

Semi: un’avventura da cominciare – incontro con ADIPA Piemonte

Ore 11.30

Quattro chiacchiere con un ortista/artista – incontro con Clark Lawrence

Ore 12.15

Seeds and cheers – aperitivo informale a tema semi

Ore 14.00

Ehi tu: che seme sei? – laboratorio con Maria Cristina Pasquali

Ore 15.00

Coltivare la biodiversità: esperienze a confronto, guardando verso Terra Madre

con Serena Milano, Clark Lawrence, Massimo Panero, Associazione Rurale Italiana e altri ospiti

Durante tutta la giornata