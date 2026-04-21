“Di Fiore in Zucca”: biodiversità, semi e incontri, la primavera torna a Piozzo

Torna domenica 26 aprile 2026 a Piozzo l’atteso appuntamento con “Di Fiore in Zucca”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco che ogni anno richiama migliaia di visitatori appassionati di agricoltura, natura e biodiversità.
L’edizione 2026 si inserisce nel percorso “Aspettando Terra Madre”, il cammino globale promosso da Slow Food in preparazione al grande evento internazionale che si terrà a settembre a Torino. Una cornice che rafforza ulteriormente il valore culturale e ambientale della giornata, dedicata alla tutela della biodiversità e alla riscoperta del legame tra comunità e territorio.
Come da tradizione, il cuore pulsante della manifestazione sarà la distribuzione gratuita dei semi delle oltre 600 varietà di zucche coltivate a Piozzo, provenienti da tutto il mondo e messe a disposizione del pubblico per promuovere la coltivazione domestica e la salvaguardia della diversità agricola.
Sulla piazza V luglio 1944 e lungo le vie del centro, prenderà vita il consueto mercato dei produttori e dei florovivaisti, con piante, fiori, sementi, ortaggi, prodotti naturali e piccolo artigianato. L’edizione 2026 vedrà inoltre la partecipazione di importanti realtà associative come ADIPA (Associazione per la Diffusione di Piante fra Amatori) e ARI (Associazione Rurale Italiana), che porteranno esperienze, conoscenze e buone pratiche legate al mondo rurale.
Nel corso della giornata si alterneranno incontri, laboratori e momenti di approfondimento dedicati ai temi dei semi, dell’agricoltura sostenibile e della biodiversità, con la partecipazione di esperti, divulgatori e protagonisti del mondo agricolo e culturale.
Tra gli ospiti e relatori:
- Nonno Remo, custode e collezionista di semi, protagonista dell’incontro dedicato ai segreti della semina;
- i rappresentanti di ADIPA Piemonte, impegnati nella diffusione della cultura botanica;
- Clark Lawrence, scrittore, curatore culturale e giardiniere, figura di riferimento internazionale tra arte, letteratura e natura;
- Maria Cristina Pasquali, divulgatrice, che guiderà un laboratorio esperienziale sulla biodiversità;
- Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia, tra i protagonisti dell’incontro pomeridiano;
- Massimo Panero (ADIPA Piemonte) e i rappresentanti dell’Associazione Rurale Italiana, insieme ad altre testimonianze dal mondo agricolo impegnato nella costruzione di un futuro sostenibile.
Grande attenzione anche ai più piccoli e alle famiglie, con attività ludiche e didattiche pensate per avvicinare bambini e ragazzi al mondo della natura, tra cui il Grande Gioco dell’Oca alle Erbe e laboratori per la realizzazione del proprio vasetto da semina.
“Di Fiore in Zucca” si conferma così non solo un evento festoso e partecipato, ma anche un’occasione concreta per riflettere sull’importanza della biodiversità come patrimonio fondamentale per il futuro del pianeta e delle comunità.
L’ingresso è libero.
PROGRAMMA
Ore 10.00
Apertura della mostra “Mistà, da oggetti di devozione a oggetti da collezione” presso la Chiesa dei Battuti Neri
Ore 10.30
Nonno Remo e i suoi semi – consigli e segreti per la semina
Ore 11.00
Semi: un’avventura da cominciare – incontro con ADIPA Piemonte
Ore 11.30
Quattro chiacchiere con un ortista/artista – incontro con Clark Lawrence
Ore 12.15
Seeds and cheers – aperitivo informale a tema semi
Ore 14.00
Ehi tu: che seme sei? – laboratorio con Maria Cristina Pasquali
Ore 15.00
Coltivare la biodiversità: esperienze a confronto, guardando verso Terra Madre
con Serena Milano, Clark Lawrence, Massimo Panero, Associazione Rurale Italiana e altri ospiti
Durante tutta la giornata
- Distribuzione gratuita di semi di zucca
- Mercato dei produttori e florovivaisti
- Gioco dell’Oca delle erbe
- Laboratori per bambini e famiglie