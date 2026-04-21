Calcio a 5 Serie A2 Élite: l’Elledì impatta 4-4 con l’Olimpia Regium e vai ai playout

Una Elledì FC stoica va vicina al colpo grosso contro l’OR Reggio Emilia e torna a muovere la classifica nell’ultimo turno della stagione regolare del campionato di Serie A2 Élite.

L’Elledì, nonostante le assenze per squalifica di Sandri, Dos Santos e Sorbo, comincia forte e trova il primo legno di giornata con Cerbone. Il pivot piemontese è ancora una volta ispirato e su un suo assist trasformato da Rosano si sblocca la gara (1-0) poco dopo il giro di boa della prima frazione. È ancora Cerbone a deliziare il pubblico di casa con il colpo del raddoppio (2-0). L’Olimpia Regium, già sicura dei play-off ma a caccia del terzo posto, trova il primo centro del pomeriggio di Caramagna Piemonte (2-1) con il suo miglior marcatore: Ruggiero.

Nel secondo tempo, gli emiliani impattano con Fation Halitjaha (2-2). La partita prosegue su ritmi piacevoli e una perla dalla distanza di Lamberti ridà il vantaggio ai gialloneri (3-2). Il solito Ruggiero trova il centro con una conclusione di pregevole fattura (3-3). L’Elledì, nonostante le rotazioni ridotte, ne ha ancora e Dragone non spreca l’assistenza al bacio di Rosano (4-3). Nelle battute finali, l’Olimpia Regium trova con il portiere di movimento il 4-4 con la tripletta personale di Ruggiero a 34″ dall’ultima sirena. L’Elledì FC chiude la stagione regolare al 12° posto con 28 punti e troverà nel primo turno play-out il MestreFenice. La gara di andata si disputerà, sabato 2 maggio, a Caramagna Piemonte.

Elledì FC – Olimpia Regium Reggio Emilia 4-4

Reti: Rosano, Cerbone, Lamberti, Dragone (Elledì); Ruggiero (3), F. Halitjaha (OR)