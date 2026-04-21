«Aprile, un mese di Resistenza»: gli appuntamenti del Comune di Saluzzo verso il 25 aprile

È la settimana della Festa della Liberazione e il programma di “Aprile. Un mese di Resistenza”, promosso dal Comune di Saluzzo insieme alle associazioni del territorio, entra nella sua fase più intensa. Incontri, testimonianze, proiezioni, momenti di riflessione e celebrazioni ufficiali accompagneranno la città fino al 25 aprile.

Oggi, martedì 21 aprile 2026, alle 16 a “Il Quartiere”, nell’ambito anche della rassegna “Il Tempo ritrovato”, si tiene l’incontro «Don Costanzo Demaria. Un prete partigiano» con Laura Dalmasso e Paolo Cattero. Alle 20.30, sempre a “Il Quartiere”, è in programma «Il ruolo dei cattolici alla Liberazione» con gli interventi di Vittorio Rapetti, Giampaolo Testa e Mariangela Tallone, in un appuntamento organizzato da Acli Provinciali Cuneesi e Azione Cattolica Saluzzese.

Giovedì 23 aprile, dalle 16, ancora a “Il Quartiere”, si parla di «Per libertà, coraggio e umanità: il soccorso medico ai partigiani» con Anna Maria Faloppa e Anna Grassero. Seguirà l’intervista di Alberto Gedda a Marco Pinna Pintor, chirurgo di guerra Icrc e figlio del medico partigiano professor Plinio. Al termine verrà presentata la brochure realizzata per l’occasione dalla sezione Anpi di Saluzzo e Valle Po.

Venerdì 24 aprile, alle 14, lo Spazio Giovani ospita la proiezione del film «La zona d’interesse» di Jonathan Glazer. Alle 17 è prevista la presentazione del libro «Cento anni di Resistenza. La vita di Lea» (Ed. Primalpe) con l’autrice Maria Gabriella Asparaggio. Alle 19.30 prende il via uno degli appuntamenti più sentiti: la fiaccolata «Testimoni di Libertà» con i Comuni di Verzuolo e Manta. La partenza è da piazza Cavour a Saluzzo, il congiungimento alle 21.15 nel piazzale della Scuola dell’infanzia di Verzuolo e l’arrivo in piazza Martiri della Libertà per i momenti conclusivi di riflessione.

Sabato 25 aprile le celebrazioni ufficiali si svolgeranno al mattino. Alle 10 è previsto il ritrovo e la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti nei Lager in piazza XX Settembre, seguita dal corteo con il Complesso bandistico Città di Saluzzo. Alle 10.30 avverrà la deposizione della corona al Monumento alla Resistenza nei Giardini della Rosa Bianca. Interverranno il vescovo di Saluzzo Cristiano Bodo, il presidente Anpi Cuneo Paolo Allemano, il presidente Anpi Saluzzo e Valle Po Giorgio Rossi e il sindaco Franco Demaria. L’orazione ufficiale sarà affidata a Domenico Ravetti, vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte.

Gli appuntamenti proseguiranno nel pomeriggio. Alle 16.30 verranno inaugurati i QrCode dedicati alla storia dei partigiani trucidati nel cortile de “Il Quartiere” e in corso Ancina, a cura di Anpi Saluzzo e Valle Po. Dalle 18, sempre a “Il Quartiere”, andrà in scena lo spettacolo teatrale di Voci Erranti «Non calpestate la Costituzione». Alle 20 è in programma la “Cena in libertà” allo Spaccio Bistrot, organizzata da Anpi Saluzzo e Voci Erranti (costi: adulti 25 euro, bambini 15 euro; prenotazioni entro mercoledì 22 aprile ai numeri 339 734 0833 – 340 295 2572).

Sempre sabato 25 aprile, alla Castiglia in piazza Castello, sono previste visite guidate al Museo della Memoria Carceraria alle 11, 15 e 17. Il costo è di 8 euro, gratuito per gli under 10. Informazioni e prenotazioni: [email protected] – 329 3940334.