Alba: il Comune e LAMORO a Dublino nell’ambito del progetto “TenConnecT – Interreg Europe”

Nelle settimane scorse l’assessora all’Innovazione tecnologica Lucia Vignolo, insieme ai tecnici comunali, l’ingegner Xhulio Halili e la geometra Francesca Orlanda della Ripartizione Opere Pubbliche, parte del gruppo di lavoro coordinato dalla dirigente architetto Daniela Albano, ha partecipato al secondo meeting interregionale del progetto europeo TenConnecT ospitato nella capitale irlandese Dublino, insieme alla professoressa Anna Osello del Politecnico di Torino.

Due giornate di incontri organizzate dalla University College Dublin (UCD), con la partecipazione di tutti i partner del progetto e dei vari stakeholder coinvolti, hanno rappresentato un’importante occasione di confronto sui temi della connettività, della mobilità sostenibile e dell’integrazione delle reti infrastrutturali locali con la rete TEN-T.

Durante la prima giornata, presso il Museum of Literature of Ireland, insieme all’altro partner italiano LAMORO rappresentato da Jessica Milano, si è lavorato al TEN-T Regional Readiness Indicator (TERRI) nel contesto del territorio albese e della Regione Piemonte.

Il TERRI Indicator è uno strumento quantitativo e qualitativo che consente di valutare l’impatto del progetto TEN-T sulle regioni e il livello di connessione dei territori. Sono stati analizzati e completati indicatori riferiti a quattro principali aree: governo del territorio, infrastrutture, approccio user-centric e impatto economico. Il confronto tra i partner, con il supporto tecnico degli stakeholder, ha evidenziato significative differenze tra le regioni, confermando al contempo il valore di un approccio condiviso.

Nel corso della giornata si è svolto un confronto con i tecnici del Comune di Dublino, focalizzato sulla realizzazione di modelli “Digital Twin” delle costruzioni come strumento per rafforzare la pianificazione urbana e favorire il coinvolgimento diretto dei cittadini.

La seconda giornata si è svolta presso la National University of Ireland.

In questa sessione, Richard Bowen, funzionario dell’Agenzia Nazionale dei Trasporti e delle Infrastrutture in Irlanda, ha presentato lo stato di sviluppo della rete TEN-T, rispondendo alle domande dei partner sulle modalità di integrazione tra progetti locali e rete europea, con l’obiettivo di migliorare efficienza, sostenibilità, inclusività e accessibilità. L’analisi ha approfondito temi quali le sfide infrastrutturali del Paese, la congestione urbana, i servizi ferroviari e gli impatti del cambiamento climatico.

Durante l’evento, alcuni dottorandi della University College Dublin (Spatial Dynamics Lab) hanno presentato ricerche e prototipi nel campo della pianificazione della micromobilità. La sessione congiunta dedicata all’utilizzo dei dati, ai sistemi informativi geografici (GIS) e alla modellazione urbana ha offerto una panoramica di strumenti innovativi a supporto della pianificazione e ottimizzazione dei sistemi di trasporto.

La mattinata si è conclusa con la presentazione, da parte dei tecnici del Comune di Alba e di LAMORO, dello stato di avanzamento del Biciplan, piano di settore del PUMS dedicato alla ciclabilità, sviluppato nell’ambito del progetto TenConnecT.

Nel pomeriggio è stato visitato un esempio di eccellenza: il Wayfinding Centre, centro leader a livello mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per la mobilità delle persone con disabilità. Si tratta di uno spazio collaborativo in cui utenti, operatori dei trasporti, progettisti, ricercatori e decisori pubblici lavorano insieme per promuovere un sistema di mobilità inclusivo.

Dichiara l’assessora Lucia Vignolo:

«È stata un’esperienza concreta e stimolante che ha permesso di confrontarci su modelli replicabili di sviluppo urbano e mobilità sostenibile, rafforzando la cooperazione tra il Comune di Alba e gli altri territori europei».