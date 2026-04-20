Cuneo – Premiati al Cinema Monviso i vincitori della terza edizione di “Video esploriamo il mondo del lavoro” di CRC innova

Si è conclusa venerdì 17 aprile, al Cinema Monviso di Cuneo, la terza edizione di “Video esploriamo il mondo del lavoro”, il progetto promosso da CRC Innova e Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, in collaborazione con il Rondò dei Talenti, con il contributo della Fondazione CRC e il sostegno delle aziende aderenti a Imprese per i Talenti (ACDA SpA, Bottero SpA, Generali Assicurazioni – Agenzia Generale di Cuneo, TESI Square).

L’iniziativa, nata per avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso la creazione della videoteca delle professioni, punta a supportare gli studenti nelle scelte formative e professionali, favorire l’incontro con figure professionali del territorio e fornire ai docenti strumenti replicabili per un orientamento efficace.

Questa terza edizione ha registrato numeri ancora più significativi:

824 ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado

delle scuole secondarie di primo grado provenienti da 5 regioni : Piemonte, Lombardia, Lazio, Calabria e Puglia

: Piemonte, Lombardia, Lazio, Calabria e Puglia 52 insegnanti, orientatori ed educatori coinvolti

coinvolti 55 professionisti intervistati

Un risultato che conferma la capacità del progetto di parlare ai giovani e di creare connessioni tra scuola e mondo del lavoro.

I.C. Via Sobrero – Cuneo Video dedicato al consulente assicurativo (in collaborazione con Generali Cuneo)

Video dedicato al consulente assicurativo (in collaborazione con Generali Cuneo) I.C. Corso Soleri – Cuneo Video dedicato al responsabile ufficio clienti (in collaborazione con ACDA SpA)

Video dedicato al responsabile ufficio clienti (in collaborazione con ACDA SpA) I.C. Mondovì 2 Video dedicato al process department supervisor (in collaborazione con Bottero SpA)

Video dedicato al process department supervisor (in collaborazione con Bottero SpA) I.C. Santa Vittoria d’Alba – Plesso di Cinzano Video dedicato allo sviluppatore (in collaborazione con TESI Square)

Video dedicato allo sviluppatore (in collaborazione con TESI Square) Team Fuoriclasse Save the Children – Rosarno : intervista all’illustratore

: intervista all’illustratore I.C. Mongrando (Biella) : intervista alla carabiniera

: intervista alla carabiniera I.C. Mongrando (Biella) : intervista al commercialista

: intervista al commercialista Team Fuoriclasse Save the Children – Milano : intervista al pizzaiolo

: intervista al pizzaiolo I.C. Gabelli – Torino : intervista al professore di matematica

: intervista al professore di matematica I.C. Santa Vittoria d’Alba – Cinzano : intervista all’estetista

: intervista all’estetista I.C. Leonardo Da Vinci – Verzuolo : intervista al pizzaiolo

: intervista al pizzaiolo I.C. Via Sobrero – Cuneo: intervista al giornalista

Tutte le video-interviste sono disponibili sul canale YouTube del Rondò dei Talenti.

Alla mattinata hanno partecipato circa 230 studenti provenienti da Cuneo, Biella, Torino, Milano e Rosarno. A consegnare i riconoscimenti:

Michelangelo Pellegrino , presidente di CRC Innova

, presidente di CRC Innova Elena Merlatti , vicepresidente della Fondazione CRC

, vicepresidente della Fondazione CRC i professionisti di TESI, Bottero, ACDA e Generali

Durante l’evento è stata presentata anche una video-intervista realizzata nell’ambito di GEAR UP!, progetto europeo dedicato al benessere dei giovani e all’orientamento consapevole, di cui la Fondazione CRC è partner.

«Video esploriamo il mondo del lavoro propone un approccio innovativo per avvicinare gli studenti alle professioni attraverso video-interviste e approfondimenti» – ha commentato Michelangelo Pellegrino. «Un metodo capace di coinvolgere le giovani generazioni, in provincia di Cuneo e a livello nazionale, grazie anche alla partecipazione attiva delle aziende del territorio».

CRC Innova, società strumentale della Fondazione CRC, continua così a promuovere progetti culturali, educativi e di innovazione per lo sviluppo del territorio.