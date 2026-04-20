Cuneo – Premiati al Cinema Monviso i vincitori della terza edizione di “Video esploriamo il mondo del lavoro” di CRC innova

Si è conclusa venerdì 17 aprile, al Cinema Monviso di Cuneo, la terza edizione di “Video esploriamo il mondo del lavoro”, il progetto promosso da CRC Innova e Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, in collaborazione con il Rondò dei Talenti, con il contributo della Fondazione CRC e il sostegno delle aziende aderenti a Imprese per i Talenti (ACDA SpA, Bottero SpA, Generali Assicurazioni – Agenzia Generale di Cuneo, TESI Square).
L’iniziativa, nata per avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso la creazione della videoteca delle professioni, punta a supportare gli studenti nelle scelte formative e professionali, favorire l’incontro con figure professionali del territorio e fornire ai docenti strumenti replicabili per un orientamento efficace.
Questa terza edizione ha registrato numeri ancora più significativi:
- 824 ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado
- provenienti da 5 regioni: Piemonte, Lombardia, Lazio, Calabria e Puglia
- 52 insegnanti, orientatori ed educatori coinvolti
- 55 professionisti intervistati
Un risultato che conferma la capacità del progetto di parlare ai giovani e di creare connessioni tra scuola e mondo del lavoro.
- I.C. Via Sobrero – Cuneo Video dedicato al consulente assicurativo (in collaborazione con Generali Cuneo)
- I.C. Corso Soleri – Cuneo Video dedicato al responsabile ufficio clienti (in collaborazione con ACDA SpA)
- I.C. Mondovì 2 Video dedicato al process department supervisor (in collaborazione con Bottero SpA)
- I.C. Santa Vittoria d’Alba – Plesso di Cinzano Video dedicato allo sviluppatore (in collaborazione con TESI Square)
- Team Fuoriclasse Save the Children – Rosarno: intervista all’illustratore
- I.C. Mongrando (Biella): intervista alla carabiniera
- I.C. Mongrando (Biella): intervista al commercialista
- Team Fuoriclasse Save the Children – Milano: intervista al pizzaiolo
- I.C. Gabelli – Torino: intervista al professore di matematica
- I.C. Santa Vittoria d’Alba – Cinzano: intervista all’estetista
- I.C. Leonardo Da Vinci – Verzuolo: intervista al pizzaiolo
- I.C. Via Sobrero – Cuneo: intervista al giornalista
Tutte le video-interviste sono disponibili sul canale YouTube del Rondò dei Talenti.
Alla mattinata hanno partecipato circa 230 studenti provenienti da Cuneo, Biella, Torino, Milano e Rosarno. A consegnare i riconoscimenti:
- Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova
- Elena Merlatti, vicepresidente della Fondazione CRC
- i professionisti di TESI, Bottero, ACDA e Generali
Durante l’evento è stata presentata anche una video-intervista realizzata nell’ambito di GEAR UP!, progetto europeo dedicato al benessere dei giovani e all’orientamento consapevole, di cui la Fondazione CRC è partner.
«Video esploriamo il mondo del lavoro propone un approccio innovativo per avvicinare gli studenti alle professioni attraverso video-interviste e approfondimenti» – ha commentato Michelangelo Pellegrino. «Un metodo capace di coinvolgere le giovani generazioni, in provincia di Cuneo e a livello nazionale, grazie anche alla partecipazione attiva delle aziende del territorio».
CRC Innova, società strumentale della Fondazione CRC, continua così a promuovere progetti culturali, educativi e di innovazione per lo sviluppo del territorio.