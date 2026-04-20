Completamento A33 Asti-Cuneo – Magrì, amministratore delegato Asti-Cuneo Spa: “325 milioni di euro il costo del ritardo dell’opera”

La mattinata di lunedì 20 aprile ha segnato un passaggio atteso da anni per la viabilità del Sud Piemonte. Il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini è arrivato a Roddi, al campo base Itinera presso l’uscita Alba Ovest dell’autostrada, per inaugurare la seconda carreggiata dell’ultimo lotto dell’A33 Asti‑Cuneo, il tratto compreso tra Alba Ovest e Cherasco. Alla cerimonia, organizzata dal Gruppo Astm, hanno preso parte anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’amministratore delegato del Gruppo Umberto Tosoni.

Durante gli interventi istituzionali è stato richiamato anche il tema dei costi generati dal lungo stallo dell’infrastruttura. Bernardo Magrì, amministratore delegato di ASTM Spa, ha citato lo studio realizzato da Confindustria Cuneo che quantifica in 325 milioni di euro il costo complessivo del ritardo dell’opera. Una cifra che non comprende soltanto gli aspetti diretti, ma anche le opportunità mancate per il tessuto economico locale. Secondo le analisi richiamate, l’impatto potenziale perso negli anni – tra logistica, industria e turismo – sarebbe stato compreso tra una e tre volte e mezza il valore dell’opera, superando complessivamente il miliardo di euro.