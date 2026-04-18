Mondovì – Presenza di cromo-VI a Sant’Anna: valori in fase di normalizzazione. Proseguono le attività dell’Arpa Piemonte

In riferimento all’episodio di contaminazione idrica recentemente riscontrato nei pressi di un laghetto di Sant’Anna Avagnina, le analisi disposte dall’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente stanno rivelando una costante diminuzione della presenza di cromo-VI e, nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile, la dirigente dell’ufficio Ambiente del Comune di Mondovì ha assunto un’apposita ordinanza che dispone lo smaltimento delle acque presenti nel piccolo invaso. Le ulteriori analisi disposte in altre località della zona interessata non destano ad ora preoccupazione. Resta comunque in vigore l’ordinanza del Sindaco dello scorso 10 aprile.