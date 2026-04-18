Inaugurata al Castello di Roddi la mostra “Just Open Your Eyes”: protagonista Valerio Berruti con “Lilith” (FOTO E VIDEO)

È stata inaugurata ieri sera al Castello di Roddi la mostra “Just Open Your Eyes”, evento che ha segnato l’avvio dell’edizione 2026 dell’EXPO della Sostenibilità, la piattaforma interregionale che tra aprile e maggio coinvolge dodici città di Piemonte e Valle d’Aosta con incontri, progetti e iniziative dedicate allo sviluppo sostenibile. L’apertura al pubblico è avvenuta alle 21, con una grande partecipazione di visitatori e addetti ai lavori.

L’esposizione, visitabile fino al 24 maggio, ha proposto fin dal primo momento un percorso immersivo che intrecciava linguaggi artistici e riflessione ambientale. Ieri sera i presenti hanno potuto attraversare un itinerario costruito in tre passaggi: un ingresso più cupo, che evocava le inquietudini legate alla crisi climatica; una sezione centrale dedicata alla presa di coscienza; e una conclusione che invitava a immaginare un futuro possibile, fondato sulla responsabilità individuale e collettiva.

Fulcro della mostra è stata l’opera “Lilith” di Valerio Berruti, una video‑animazione già presentata a Palazzo Reale di Milano e riproposta a Roddi in una doppia veste. All’esterno del castello, il video è stato proiettato in loop sulla facciata, trasformando le mura storiche in un grande schermo visibile anche a distanza. All’interno, invece, il pubblico ha potuto osservare alcuni frame originali dell’animazione, esposti come opere autonome che rivelavano il processo creativo dell’artista. La proiezione interna, accompagnata dalla colonna sonora composta da Rodrigo D’Erasmo, ha completato l’esperienza immersiva.

La serata inaugurale ha restituito con chiarezza l’intento dell’intero progetto: utilizzare l’arte come strumento di consapevolezza, capace di rendere accessibili temi complessi e di stimolare uno sguardo più attento sul presente. “Just Open Your Eyes” si è così presentata come un invito diretto a osservare ciò che accade intorno a noi e a riconoscere il ruolo che ciascuno può assumere nella costruzione di un futuro più sostenibile.

La mostra resterà aperta ogni sabato e domenica, oltre che nella giornata festiva del 1° maggio, dalle 9 alle 19 con ingresso gratuito. In tutte le date di apertura, al calare della sera, la video‑proiezione sulle mura del castello continuerà a trasformare Roddi in un punto luminoso dedicato alla sostenibilità e alla creatività contemporanea.