Al Castello di Grinzane Cavour il primo Forum Globale sulla Sostenibilità – “From Vision to Action”

Venerdì 24 aprile 2026, il Castello di Grinzane Cavour, Patrimonio Mondiale UNESCO, ospita il primo Forum Globale sulla Sostenibilità – “From Vision to Action”, promosso dall’Ente Fiera di Alba.

Un appuntamento internazionale che porta Langhe, Roero e Monferrato al centro del dialogo globale su sostenibilità, innovazione e sviluppo responsabile. Il Forum riunisce istituzioni accademiche di prestigio, grandi gruppi industriali, imprese internazionali ed eccellenze del territorio, con keynote e contributi di realtà come London Business School, UNITAR, IBM, Stellantis, Lavazza Group, De Beers Group e molti altri.

Il programma prevede sessioni tematiche, panel di alto livello e tavole rotonde interattive dedicate a leadership, ESG, supply chain sostenibili, innovazione tecnologica e sistemi produttivi in trasformazione, con l’obiettivo di tradurre visioni e ispirazioni in azioni concrete.

Il Forum si inserisce nel percorso avviato con UNITAR – Istituto delle Nazioni Unite per la Formazione e la Ricerca e si fonda su un principio guida chiaro: ispirare connessioni, favorire il cambiamento, dare forma a un futuro sostenibile.

A chiudere la giornata, dalle 18.00, la cerimonia inaugurale di Vinum Alba – Fiera Internazionale dei Vini del Piemonte, in una sinergia unica tra cultura, territorio ed enogastronomia.

Evento gratuito – registrazione obbligatoria