Victoria Alba Pattinaggio, buone prestazioni al Campionato Interregionale Skate Italia di Lonato del Garda

Nei giorni 11 e 12 aprile si è svolto a Lonato del Garda (BS) il Campionato Interregionale Skate Italia delle categorie effettive Allievi/Cadetti/Jeunesse/Juniores/Seniore: i migliori talenti di Piemonte, Liguria e Lombardia si sono confrontati sul parquet bresciano dando il massimo alla ricerca della loro migliore performance. Per la Victoria Alba Pattinaggio asd sono scesi in pista: Beatrice Bressano (cat. Allievi B 2013), Giordano Cavagnolo (cat. Cadetti B 2011) ed Emanuele Martino (cat. Juniores 2009/08); i tre atleti albesi – accompagnati dai tecnici Martina Barbero e Carola Franza – sono stati autori di ottime prove, ben figurando in categorie di alto livello.

Beatrice, grazie a una prestazione molto solida sugli elementi tecnici, si è laurea Campionessa Regionale, dimostrando anche una grande crescita artistica e una buona maturità nella gestione della gara, nonostante la giovane età.

Giordano pattina come di consueto con eleganza ed intensità sia lo short sia il long program, mostrando anche un notevole miglioramento dal punto di vista tecnico. Con un ottimo punteggio complessivo conquista il titolo di Campione Regionale e primo classificato nel ranking interregionale.

Emanuele ottiene la medaglia d’argento sia a livello regionale sia interregionale, eseguendo due programmi di gara convincenti e caratterizzati dalla potenza negli elementi di salto e da un notevole miglioramento della presenza in pista.

Le allenatrici commentano soddisfatte: “Tutti e tre i ragazzi hanno incrementato in modo considerevole il loro miglior punteggio della scorsa stagione, dimostrando la bontà del lavoro costante e metodico svolto durante la preparazione di questo appuntamento. Siamo sicure che continueranno su questa strada anche per il resto della stagione, che proseguirà con gli appuntamenti a livello nazionale”.

La stagione della Victoria Alba Pattinaggio continuerà nelle prossime settimane in giro per le piste di tutto il Piemonte, con manifestazioni agonistiche e promozionali che vedranno impegnati un gran numero di giovani pattinatori.