Tutto sulle giovanili della Amatori Basket Savigliano: tre su tre nei derby per l’Under 19 Silver

UNDER 19 SILVER

GATORS 69 – CATTOLICA SAVIGLIANO 76

9-10, 30-23, 13-18, 17-25

Savigliano: Chiapella, Marcellino, Di Maria, Mellano, Robutti, Rivarossa, Rivoira, Ambrosino, Pintavalle, Sogno, Depetris, Otella. All.: Eandi

SAVIGLIANO – La Cattolica Savigliano vince la terza partita del girone di Coppa Piemonte e fa 3/3 anche nei derby stagionali contro i cugini Gators.

Un derby acceso e combattuto, dove entrambe le squadre hanno lottato onorando la stracittadina.

La cronaca della partita parla di un primo quarto con tanti errori da parte di entrambe le squadre. I biancorossi chiudono i primi 10 minuti in vantaggio 9-10. Il secondo quarto vede una crisi degli Eandi Boys, confusi in attacco inizialmente ed in balia di una difesa press Gators che manda in tilt le Pantere. Molte palle perse e ben 30 punti subiti.

Fortunatamente la panchina contribuisce bene e vengono segnati comunque 23 punti (ottimo Otella nella fattispecie, con un canestro di pregevole fattura cui segue una tripla).

Sotto di 6 all’intervallo Eandi striglia i suoi ma il rientro in campo è passivo ma solo nei primi minuti. Cattolica finalmente si sveglia, serra le fila in difesa (encomiabili le prove in tal senso di Ambrosino e Mellano sulle guardie oltre che le consuete di Rivoira e Rivarossa). In attacco sale in cattedra Di Maria Matteo (22 punti alla sirena finale) assieme a Robutti. Si entra nell’ultima frazione sotto solo di un punto. Nell’ultimo quarto infatti le Pantere trovano proprio con Di Maria due triple di cui una di tabella da distanza siderale confezionano il sorpasso. Robutti segna canestri di pregevole fattura e peso specifico. Una bella combinazione Rivoira-Ambrosino punisce una insidiosa zona 1-3-1 utilizzata nel finale dai Gators, che però non ne vogliono sapere di arrendersi e trovano due triple consecutive con Iacuzzi ed Avalle.

A quel punto Savigliano è comunque a +6 e nonostante qualche libero sbagliato di troppo in precedenza, sui falli sistematici dell’ultimo minuto Di Maria e Mellano sono freddi dalla linea della carità: il derby si conclude 69-76 per ABS.

Urlo liberatorio finale ed esultanza. Si resta in corsa per il passaggio del turno di Coppa, con il prossimo turno in cui è previsto riposo.

Prossimo impegno al Palaferrua il 29/04 alle ore 21,15. Un ringraziamento ai numerosi supporters biancorossi ma anche a quelli biancoverdi per aver tifato e partecipato accoratamente ad un Derby avvincente e corretto da ambo le parti.

UNDER 17 SILVER

OLIMPO BASKET ALBA 66 – MPM SAVIGLIANO 52

7-15; 21-6; 20-11; 18-20

Savigliano: Botta 19, Allasia 10; Giraudo 10; Ruffino 5, Giletta 4, Zavoreti 2, Ambrosino 1, Corradini 0; Sogno 0; Rinaldi 0. All. Fiorito – Di Maria L.

Nella seconda partita della seconda fase del Campionato U17 Regionale del girone di ritorno, l’Amatori Basket Savigliano targato MPM è ospite in quel di Alba nella partita che tanto può valere per il secondo piazzamento finale. Le Pantere sono brave a iniziare la partita con il giusto piglio e riescono a prendere l’inerzia della gara. A partire però dal secondo periodo i padroni di casa schierano una difesa a zona che “inceppa” l’attacco saviglianese, che riesce a racimolare la penuria di soli 6 punti. I quarti successivi all’intervallo vedono i Bianco/Rossi cercare una timida rimonta, ma senza riuscire a giocare in maniera efficace in attacco.

“Era una partita importate perchè può essere valevole per il secondo posto. E’ stato un peccato non riuscire a trovare le giuste contro mosse contro la loro difesa. Adesso non ci resta che provare a vincere le prossime partite, sperando in un passo falso della squadra albese”.

UNDER 15 GOLD

CHIVASSO 89 – SAVIGLIANO 88

Savigliano: Allasia, Giraudo, Depetris, Cravero, Arnolfo, Cuni, Aurili, Rachidi, Pintavalle, Pasqualetto, Motta, Maggiore All. Gallo

Inizia la fase coppa con le Pantere di Coach Gallo impegnare nella complicata trasferta contro la forte Chivasso. Partita sempre in sostanziale equilibrio dove le Pantere riescono più volte a portarsi in vantaggio di 10 punti a tabellone ma a scarsa della bassa intensità e attenzione difensiva non riescono mai a chiudere definitivamente la partita riuscendo a buttarla via nel quarto finale. L’ultimo quarto si chiude con un parziale di 33-22 per i padroni di casa che riescono a portarsi a casa la partita.

UNDER 13 GOLD

SAVIGLIANO 74 – GATORS 70

Savigliano: Frandino , Singh , Manzo , Olocco , Ciavarella , Barge , Giletta , Avataneo , Ambrosino, Allasia. All.: Abrate

Ottima partenza per i ragazzi di coach Abrate, che impongono ritmo e intensità fin da subito, chiudendo il secondo quarto avanti 15-40. Nel secondo tempo, però, le Pantere si spengono tra palle perse e distrazioni, permettendo ai Gators di rientrare fino al pareggio sulla sirena. Ai supplementari regna l’equilibrio: primo overtime ancora in parità, ma nel secondo le giovani pantere trovano le energie e la lucidità per portare a casa una vittoria sofferta.

UNDER 13 SILVER

BORGARO TORINESE 68 – SAVIGLIANO 36

21-12, 12-2, 17-3, 18-19

Savigliano: Genesi, Rossi, Dubois, Origlia, Bernocco, Lentini, Cavaglià, Marengo, Ghiberti, Cigna. All: Gallo, Sbrozzi, Genesi

Partita difficile per le giovani pantere targate OPERA che affrontano la prima partita della fase coppa di u13 silver. Inizio partita super per le pantere che partono forte con un parziale di 8-2 peccato poi diminuire l’intensità e subire la fisicità degli avversari. Nel secondo e terzo periodo black-out totale, le pantere sembrano in balia degli avversari. Solo nel quarto periodo riescono a riprendersi mettendo a segno un parziale di 14 a 2 in 3 minuti di gioco e riuscendo così a far vedere il loro gioco e il miglioramento avuto in questi ultimi mesi.

ESORDIENTI

OLIMPO ALBA 43 – SAVIGLIANO 67

16-19, 3-11, 10-16, 14-21

Savigliano: Genesi, Allasia, Avataneo, Rossi, Lazri, Origlia, Bernocco, Lentini, Ambrosino, Balocco, Cavaglià, Marengo. All.: Gallo, Sbrozzi, Genesi

Buona prestazione contro una forte formazione di Olimpo Alba. Primo quarto inizialmente sofferto, per poi piazzare un netto parziale con una super difesa andando a vincere il quarto con due canestri sul finale. Dal secondo periodo le pantere alzano il ritmo sia in difesa che in attacco trovando tanti contropiedi e finalizzando le occasioni create. Ottima partita, facendo vedere la crescita sia dal punto di vista difensivo che del gioco di squadra, con buoni movimenti in transizione e spaziature in attacco.