“Selvatiche ma gustose”: ritorna l’evento Expa dedicato alla primavera

Come di consueto ritorna ad aprile “Selvatiche ma gustose”, l’evento della rassegna EXPA – Esperienze X Persone Appassionate dedicato alla primavera e al mondo delle erbe spontanee.

Domenica 26 aprile, appuntamento alle ore 10 a San Pietro di Monterosso Grana dove Paolo Meneguz guiderà i partecipanti in una passeggiata etnobotanica vicino alla borgata alla ricerca delle erbe spontanee primaverili tipiche delle vallate alpine.

Paolo Meneguz è cuoco, forager, cacciatore e guida escursionistica. Dopo anni passati a raccogliere esperienze tra le cucine d’Italia ed Europa, vive ora in Valle Varaita, dove ha dato vita al progetto Servaj, cucina di prossimità e simbiosi con la natura che lo circonda, fonte di ingredienti e ispirazioni che cerca di trasmettere attraverso i suoi piatti agli ospiti.

Alle ore 13 pranzo con box preparato da Atelier Mal’Erba di Caraglio che ogni anno propone prodotti cucinati con prodotti del territorio e di stagione.

Nel pomeriggio alle 15 si terrà l’inaugurazione della mostra “Cenerentole. Storie di radici di cristallo” nata dall’incontro tra la ricerca fotografica e il racconto esperienziale di Enza Merazzi con la collaborazione e la curatela di Daria Piccotti. Il progetto è dedicato alle erbe spontanee, spesso definite “erbacce” nella mostra diventano protagoniste di un racconto visivo che le restituisce come ritratti, sottraendole alla marginalità.

L’allestimento a dittici fotografici – visione d’insieme e dettaglio ravvicinato – invita lo spettatore a un cambio di sguardo, lasciando spazio a una parola che nasce dall’incontro tra artista e curatrice, e poi spettatore. Inserita nel contesto dell’Ecomuseo Terra del Castelmagno e in dialogo con l’evento EXPA Selvatiche ma gustose, la mostra si configura come un gesto di attenzione verso la natura e il territorio, riconoscendo valore a ciò che cresce ai margini e chiedendo allo sguardo di farsi più lento e consapevole.

L’esposizione sarà visitabile gratuitamente presso il Museo Terra del Castelmagno fino a domenica 28 giugno (tutti i fine settimana, dalle 15 alle 18), per poi proseguire il suo viaggio espositivo in altri Ecomusei del Piemonte.

Enza Merazzi vive tra la provincia comasca e l’Appennino tosco-emiliano. Fotografa naturalista, lavora con uno stile delicato in cui l’elemento naturale diventa soggetto e la fotografia assume i contorni del ritratto d’autore. Autodidatta, continua la sua formazione con studio, corsi e workshop sul campo.

Daria Piccotti è fotografa, curatrice e Fotoscrittrice, fondatrice di ®Narravolando. Vive a Torino. Laureata in Scienze dei Beni Culturali e in Economia e Gestione delle Arti e Attività Culturali, unisce fotografia e scrittura attraverso la Fotoscrittura, applicata a progetti creativi, percorsi laboratoriali e attività di consulenza e curatela.

L’escursione ha un costo di €5 (gratuito sotto i 10 anni), il box pranzo (facoltativo) di €10. Prenotazioni entro mercoledì 22 aprile, fino ad esaurimento posti al +39 3294286890 o a [email protected] o su Eventbrite https://www.eventbrite.com/e/expa-2026-selvatiche-ma-gustose-tickets-1986059424201?aff=oddtdtcreator .

Questo appuntamento fa parte della dodicesima edizione della rassegna EXPA – Esperienze X Persone Appassionate realizzata dall’Ecomuseo Terra del Castelmagno, con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Banca di Caraglio e Generali Assicurazioni, con il patrocinio di Unione Montana Valle Grana, Terres Monviso, Monviso Biosphere e Rete Ecomusei Piemonte.

Per saperne di più: https://www.terradelcastelmagno.it/expa-esperienze-per-persone-appassionate/

La mostra “Cenerentole. Storie di radici di cristallo” dopo l’allestimento presso l’Ecomuseo Terra del Castelmagno a Monterosso Grana (fraz. San Pietro, CN), proseguirà il suo viaggio verso l’Ecomuseo delle Terre di Mezzo a Vogogna (VB) dal 4 luglio al 2 agosto; successivamente sarà all’Ecomuseo del Marmo a Frabosa Soprana (CN) dal 18 agosto al 31 agosto, ed infine sarà visitabile presso l’Ecomuseo AMI, cellula Ecomuseo L’Impronta del Ghiacciaio a Masino frazione Caravino (TO) dal 6 settembre al 18 ottobre 2026.