Seconda Categoria F-G – Roretese, il sogno ad un passo! Sfida playoff tra San Biagio e Giovanile Genola, in coda spicca Orange Cervere vs Langa

A 180’ minuti dal termine della regular season ancora tutto, o quasi, da decidere nei raggruppamenti cuneesi di Seconda Categoria.

Nel Girone F non può più permettersi di sbagliare lo Sportroero che ospita tra le mura amiche la Nuova Astigiana conscio che, per poter recuperare punti sul primo posto, servirà anche un miracolo tra Valfenera e Duomo Chieri. Antipasto di play off, invece, nella sfida tra Piobesi ed FC Castiglione che, salvo cataclismi, si incontreranno nel post season nel primo turno degli spareggi promozione. Derby cuneese, infine, tra Polisportiva Montatese e Stella Maris con i padroni di casa già fuori dai giochi per i play off e gli ospiti che devono necessariamente vincere per tornare a sperare nello spareggio salvezza.

Nel Girone G primo dei due match point promozione per la Roretese che sarà di scena sul campo di un Olimpic Saluzzo fortemente bisognoso di punti salvezza. Gli ospiti, in caso di vittoria, sarebbero certi della matematica promozione in Prima Categoria senza dover aspettare risultati altrui. Spera, invece, in un passo falso della battistrada per giocarsi tutto negli ultimi novanta minuti il Revello che dal canto suo non può dormire sonni tranquilli nel match esterno sul campo del Caraglio.

In zona play off spicca lo scontro diretto tra San Biagio e Giovanile Genola mentre il Carrù Magliano Alpi fa visita al San Chiaffredo in una sfida che vede i buschesi alla ricerca di pesanti punti salvezza. In coda l’Orange Cervere, fresco del pareggio in Coppa Piemonte contro il Cassine, ospita il Langa in una sfida da dentro o fuori per accaparrarsi un posto nello spareggio salvezza. Punti importantissimi per la permanenza in categoria, infine, nelle sfide interne di Bagnasco e Cortemilia rispettivamente contro Benese e Manta.