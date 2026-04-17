Saluzzo inaugura il nuovo quartier generale della Protezione Civile nell’ex caserma Filippi (FOTO E VIDEO)

Saluzzo ha consegnato oggi alla Protezione Civile il suo nuovo quartier generale, inaugurato nel pomeriggio alla presenza delle principali autorità del territorio. Alle 15.30, nel cuore dell’ex caserma “Filippi” riqualificata, è stato ufficialmente aperto l’edificio che da mesi ospita le attività operative e logistiche del sistema locale di emergenza.

Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto di Cuneo Mariano Savastano, il questore Rosanna Minucci, rappresentanti della Giunta regionale, delle associazioni e delle forze dell’ordine, insieme a numerosi cittadini saluzzesi. L’inaugurazione ha suggellato un percorso di trasformazione urbana che ha restituito alla città una struttura moderna, funzionale e pensata per coordinare in modo più efficace gli interventi sul territorio.

Il complesso accoglie gli uffici del Centro operativo comunale, attivato dal sindaco in caso di necessità, e quelli del Centro operativo misto, organismo sovracomunale posto sotto il coordinamento della Prefettura. Accanto agli spazi istituzionali trovano sede le realtà associative che operano quotidianamente nel campo della protezione e del soccorso: Soccorso alpino, Associazione Soccorso Radio, Anti incendi boschivi, Alpini e Associazione nazionale carabinieri. Completano la struttura l’autorimessa per i mezzi comunali e gli ambienti destinati alla gestione delle emergenze.

L’intervento di recupero dell’ex caserma ha richiesto un investimento complessivo di circa un milione e mezzo di euro. La Regione Piemonte ha coperto poco più di un milione attraverso un bando dedicato alla messa in sicurezza di edifici strategici, mentre il Comune ha finanziato la parte restante.

Il nuovo quartier generale è stato progettato secondo gli standard “nzeb”, nearly zero energy building, con consumi ridotti e emissioni di CO₂ quasi nulle. Il tetto ospita pannelli fotovoltaici e il riscaldamento è garantito da un sistema a pompa di calore. L’edificio, lungo 90 metri, largo 16 e con un’altezza media di 7,50 metri, rappresenta uno dei più significativi interventi recenti in tema di sostenibilità e infrastrutture pubbliche.

Con il taglio del nastro di oggi, Saluzzo ha formalizzato l’avvio di un presidio operativo che rafforza la capacità di risposta della città e del territorio, offrendo un punto di riferimento stabile e all’avanguardia per la gestione delle emergenze.