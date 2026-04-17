Nuoto: agli Assoluti Unipol doppietta per Gastaldi e Curtis

A Riccione si chiude la terza giornata del Campionato Italiano Assoluto Unipol: il bottino del Piemonte si impreziosisce con due ori e un argento. Si apre con la medaglia d’oro nei 200 Misti di Anita Gastaldi (CS Carabinieri/Vo2 Nuoto) questo pomeriggio di finali, una prestazione da 2’11’’06 che le vale il secondo titolo italiano del campionato. “Sono soddisfatta per il titolo, per la condotta della gara e anche per il tempo – racconta Gastaldi – In acqua mi sento molto bene, pur non essendo arrivata qui al top della forma”.

Si prende un altro titolo italiano anche Sara Curtis (CS Esercito/CS Roero), l’atleta cuneese chiude davanti a tutte con una prestazione da 53’’40.

Nella gara regina maschile arriva un’altra medaglia per il Piemonte: argento per il primatista italiano Alessandro Miressi (GS Fiamme Oro/CN Torino) che tocca in 48’’46. “Sono felicissima perché la velocità italiana si sta rialzando in ottica staffetta – spiega Curtis, allenata in Italia da Thomas Maggiora – Sono contenta per Emma ma non pienamente della mia gara. Sapevo che non sarebbero venuti alla perfezione: credo di potermi rifare nei 50 sl, dove mi sento meglio”.

Tra i risultati di rilievo troviamo nella finale junior dei 200 Misti femminili il quarto posto di Emma Crepaldi (Libertas Nuoto Novara) con 2’19’’99 mentre chiude ottava Agnese Pilloni (Sisport) con 2’23’’35. Nella finale B di questa gara abbiamo poi il quinto posto di Eleonora Marra (RN Torino) che tocca in 2’17’’81. In finale A c’è poi il sesto posto di Francesca Fresia (CS Carabinieri/Aquatica Torino) che chiude con 2’14’’82.

Nella finale Junior dei 200 Misti maschili è secondo Alessio Hincu (Team Dimensione Nuoto) con il crono da 2’06’’55. Nella finale A troviamo poi in ottava posizione Lorenzo Altini (CS Carabinieri/CN Torino) che conclude la prova 2’01’’85.

Nella finale A dei 100 Stile Libero Maschili si classifica ottavo Lorenzo Actis Dato (Sisport) che conclude con il tempo di 49’’69.

In chiusura di serata, nella staffetta 4×100 Misti, tra i maschi c’è Alessandro Miressi (GS Fiamme oro/CN Torino) è secondo con la formazione delle Fiamme Oro mentre Anita Gastaldi (CS Carabinieri/Vo2 Nuoto) è seconda con la formazione femminile dei Carabinieri mentre sul terzo gradino del podio sale Sara Curtis (CS Esercito/CS Roero) con la formazione dell’Esercito.