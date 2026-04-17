Le ACLI Cuneesi incontrano il sindaco di Savigliano: focus su sicurezza e ruolo dei circoli

Le ACLI Cuneesi hanno incontrato il sindaco di Savigliano Antonello Portera mercoledì 15 aprile in municipio, in un momento di confronto dedicato alla presentazione delle attività associative e, soprattutto, al tema della sicurezza nelle manifestazioni organizzate dal mondo associativo. All’incontro erano presenti Elio Lingua, presidente provinciale ACLI Cuneesi, Renato Origlia, presidente di Zona delle ACLI di Savigliano, e Marco Dalmasso, coordinatore della segreteria provinciale.

Nel corso del dialogo, i rappresentanti ACLI hanno illustrato il ruolo capillare dell’associazione sul territorio, evidenziando la varietà dei servizi offerti ai cittadini: dall’assistenza sociale alle attività culturali e sportive, fino al supporto amministrativo e fiscale. È stata sottolineata la necessità di una collaborazione sempre più stretta con le amministrazioni comunali per garantire standard di sicurezza adeguati durante gli eventi promossi dalle associazioni, in particolare dai numerosi Circoli Acli attivi e molto partecipati.

Il presidente Elio Lingua ha rimarcato il valore dei circoli come presìdi sociali, luoghi di incontro e inclusione che favoriscono relazioni, partecipazione e benessere. In questo quadro si inserisce anche il ruolo delle realtà sportive collegate ai circoli – bocciofile, tennis club e altre associazioni – considerate spazi fondamentali per promuovere socialità e stili di vita sani.

Il coordinatore Marco Dalmasso ha ricordato il lavoro costante dell’Ufficio Circoli, che accompagna le associazioni in tutte le fasi della loro attività, dalla costituzione all’affiliazione, fino al supporto amministrativo e fiscale attraverso circolari e assistenza dedicata. Renato Origlia ha inoltre evidenziato l’importanza degli uffici ACLI di via Vittorio Veneto a Savigliano, dove operatori e volontari offrono servizi essenziali: patronato, assistenza fiscale per i modelli 730, sportello sanità, viaggi e molte altre attività rivolte alla cittadinanza.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a proseguire il dialogo e a collaborare per valorizzare il ruolo dell’associazionismo locale, con un’attenzione crescente alla sicurezza e alla qualità delle iniziative rivolte alla comunità.