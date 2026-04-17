Fossano, alla libreria Le Nuvole si presenta “Storia di un partigiano. Nick Santoro:la Sicilia, il lager, le Langhe”

A chiusura degli appuntamenti che celebrano il 25 aprile, la libreria Le Nuvole, in collaborazione con A.N.P.I. Fossano e con l’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, organizza nei propri locali di via Cavour, 23 a Fossano, la presentazione del volume Storia di un partigiano. Nick Santoro:la Sicilia, il lager, le Langhe, scritto da Tommaso Salzotti, vice-presidente dell’Istituto Storico delle Resistenza di Cuneo ed ex dirigente scolastico, e pubblicato nel gennaio scorso dall’editore cuneese Nerosubianco.

Alla presentazione, prevista per lunedì 27 aprile, alle ore 18, parteciperà il prof. Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico delle Resistenza di Cuneo, che dialogherà con l’autore.

La vicenda umana del partigiano Gaspare Santoro, nome di battaglia “Nick”, si snoda tra due date – 21 luglio 1920 e 27 marzo 1945 – e due paesi – Alcamo, in Sicilia e Bene Vagienna, in Piemonte, e tra vicende comuni a molti che, come lui, furono coinvolti negli itinerari aspri e tortuosi della clandestinità e della guerra civile. Il libro del prof. Salzotti documenta e racconta sia la biografia partigiana di Santoro che quella più umana e socio-culturale, indagando gli anni della formazione in Sicilia e quelli della militanza sulle colline cuneesi.