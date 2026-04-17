Atletica Saluzzo sui sentieri di Leonardo: a Revello il Campionato Italiano Mountain Classic

Atletica Saluzzo e corsa in montagna tricolore. Un binomio di successo che torna alla ribalta dopo le fortunate esperienze del 2018 e del 2019. Furono due edizioni memorabili dell’up&down individuale e poi delle staffette, che dentro le mura della città del marchesato e nello splendido scenario della Castiglia hanno scritto pagine di questo sport che oggi trovano a buon diritto posto nella leggenda e nella memoria di atleti, tifosi ed appassionati del Mountain Running.

La nuova avventura tricolore si sposta di qualche chilometro ad ovest di Saluzzo, nella piccola ma deliziosa Revello, posta all’imbocco della Valle del Po e sovrastata dal Mombracco, conosciuto anche come “La Montagna di Leonardo”. Il genio per antonomasia della storia Toscana ed Italiana parla del Mombracco nel suo “Codice B” e di questa montagna e di questo territorio il Da Vinci studiò ed apprezzò la “Bargiolina”, un tipo di quarzite di spiccato colore bianco, paragonabile al ben noto Marmo di Carrara.

Ed i “Sentieri di Leonardo” sono allora il Leit Motiv scelto dall’Atletica Saluzzo per titolare questa edizione dei campionati italiani di Mountain Classic, la prova di salita e discesa che Domenica 10 Maggio 2026 assegnerà i primi titoli Nazionali di specialità della stagione della montagna e fornirà anche i primi inappellabili verdetti nell’ideale percorso di avvicinamento verso l’evento clou dell’anno a livello internazionale: i Campionati Europei Mountain & Trail, in programma a Kamnik (Slovenia) dal 5 a l 7 Giugno, nemmeno un mese dopo la kermesse tricolore di Revello.

Ecco allora gli elementi salienti ed ufficiali dell’evento, Organizzato da Atletica Saluzzo e Comune di Revello, approvato dal Comitato FIDAL Piemonte e patrocinato dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Cuneo, dal Parco del Monviso, dall’Azienda Turistica Locale del Cuneese e dal main sponsor Octavia : In palio il 10 Maggio 2026 ci sono i Titoli Italiani Individuali di Corsa in Montagna Mountain Classic (salita e discesa) per le categorie Juniores, Promesse / Seniores. Revello-2026 sarà anche valido quale 1° prova del Campionato Italiano di Società Seniores/Promesse e Juniores.

Due i tracciati a circuito disegnati dagli organizzatori ed omologati dalla FIDAL per questo evento, tutti aventi epicentro Piazza Denina, nel cuore dell’abitato di Revello, che sarà così totalmente parte attiva e protagonista delle gare al pari degli atleti. Per le categorie Juniores M/F e SM/SF60 1 solo giro, con 6,5 km da percorrere ed un dislivello di 515 metri, doppio giro per Senior e Promesse M/F che percorreranno 13 km per un dislivello di 1’030 metri.

Le iscrizioni devono essere fatte entro le ore 24:00 di martedì 5 maggio 2026, da effettuarsi a cura delle società tramite la procedura on-line sul sito federale www.irunning.it .

Inizia quindi la fase di avvicinamento, che verrà scandita ora dalle conferme di partecipazione delle società più attese e blasonate nel panorama del Mountain Running Italiano, dai grandi fuoriclasse che si sfideranno per le maglie tricolori e con un sogno azzurro nel mirino, dei talenti in crescita e dalle nuove speranze della Corsa in Montagna, specialità dell’Atletica che conferma il proprio legame indissolubile con il Piemonte e con la terra Cuneese, che già ha regalato alla Nazionale campioni indimenticabili.