Aperte le iscrizioni al Glocal Film Festival 2026 per corti e documentari “Made in Piemonte”

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 25esima edizione del Glocal Film Festival, in programma dall’11 al 15 novembre 2026 al cinema Massimo di Torino: lo storico appuntamento dedicato ai film realizzati in Piemonte si conferma anche quest’anno come uno dei principali punti di riferimento per la valorizzazione della produzione audiovisiva regionale.

I bandi aperti riguardano tre sezioni competitive, con scadenza fissata al 23 agosto 2026. Sono ammesse opere la cui première è avvenuta nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 e la data di chiusura delle candidature.

Possono partecipare opere realizzate da registi e case di produzione piemontesi o girate in location della regione, confermando la vocazione del Glocal come vetrina privilegiata del Cinema locale.

Per i cortometraggi di fiction torna Spazio Piemonte, dedicato a opere della durata massima di 20 minuti, realizzate da autori piemontesi o girate sul territorio. I lavori selezionati accederanno al Festival dopo una prima fase di anteprima e concorreranno per il Premio Torèt Miglior Cortometraggio da 1.500 euro, oltre al Premio del Pubblico.

Per il cinema documentario sono invece aperte le sezioni Panoramica Doc, riservata ai documentari oltre i 30 minuti, e Doc Short, per i cortometraggi documentari. Le opere selezionate concorreranno per il Premio Torèt Alberto Signetto – Miglior Documentario da 2.500 euro, il Premio Doc Short da 500 euro e i Premi del Pubblico.

Per consultare i bandi completi e compilare i moduli di iscrizione è possibile visitare il sito ufficiale www.glocalfilmfestival.it.

Il Glocal Film Festival 2026 si inserisce nel più ampio progetto CAP – Circuito Audiovisivo Piemonte, iniziativa che punta a rafforzare la diffusione del Cinema “a km0” attraverso una rete di sale e attività culturali sul territorio, creando nuove occasioni di incontro tra pubblico, autori e professionisti del settore.

Alla direzione artistica è confermata la regista Alice Filippi, che accompagnerà il Glocal nel suo percorso di crescita e rinnovamento affiancata da Alessandro Gaido, presidente dell’Associazione Piemonte Movie e fondatore del Festival, che da un quarto di secolo organizza l’appuntamento.

Tra le novità dell’edizione 2026 già annunciate è previsto il potenziamento di Casa Glocal, spazio sempre più centrale per il confronto e il networking tra autori, produttori e operatori del settore. Ad anticipare il festival tornerà inoltre Too Short To Wait, il prequel dedicato al cortometraggio, in programma a fine settembre al cinema Esedra di Torino, che offrirà una prima vetrina a tutte le opere brevi candidate al Glocal.

«Il Glocal Film Festival rappresenta da sempre uno spazio per raccontare il Piemonte attraverso lo sguardo di chi lo vive e lo interpreta con il Cinema -dichiarano Filippi e Gaido- Con questa nuova edizione, vogliamo offrire nuove opportunità di incontro e confronto tra autori, professionisti e pubblico, valorizzando in particolare i nuovi talenti e le storie che nascono dal territorio. Grazie anche alla sinergia con le altre attività del Circuito Audiovisivo Piemonte, possiamo rafforzare ulteriormente questa rete, creando connessioni sempre più solide tra produzione, distribuzione e pubblico e dando continuità a un sistema che mette al centro la cultura cinematografica locale».