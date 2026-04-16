Viaggio sensoriale tra vino, gusto e magia del territorio

Nel cuore del centro storico, tra vicoli e piazze suggestive, la città si trasforma in un vero playground per wine lovers. Banchi d’assaggio ovunque, calici pronti e profumi che prendono già da lontano. Ad Alba, così come in tutte le Langhe, il Monferrato e il Roero si potrà fare un viaggio tra i migliori vini piemontesi, guidati dai sommelier dell’Ais Piemonte, che raccontano ogni sorso senza troppi giri di parole (ma con tanta passione). E non parliamo di etichette qualsiasi: saranno presenti ben 16 Consorzi di Tutela, quindi è tempo di scoprire Barolo, Barbaresco, Asti, Roero, Gavi e tante altre chicche del territorio. Spoiler: non manca neanche il Vermouth di Torino e la Grappa piemontese, per chi vuole chiudere in bellezza. In breve? Un’esperienza da vivere tutta, un calice alla volta, rimanendo in contatto con la bellezza senza tempo della Capitale delle Langhe.

VINUM A TAVOLA:

IL GUSTO AUTENTICO

Al Taste Lab del Castello di Roddi, la degustazione diventa un percorso enogastronomico completo. Qui l’alta cucina incontra le migliori espressioni vitivinicole del Piemonte, con menu studiati da chef di rilievo nazionale per esaltare ogni calice. La collaborazione con Ais garantisce una selezione completa di vini Doc e Docg, dalle bollicine ai grandi rossi, passando per bianchi, rosé e vini aromatici. Il format è pensato per un pubblico giovane e curioso: degustazione libera, possibilità di sperimentare e costruire il proprio percorso tra etichette iconiche e scoperte meno note. A completare l’esperienza, anche i Vermouth di Torino Igp, per un finale che celebra la tradizione con uno sguardo contemporaneo. Più di una cena: un viaggio sensoriale alla scoperta del Piemonte autentico.

VINUM IN CANTINA:

TRA STORIE E SAPORI

Un pomeriggio pensato per chi vuole andare oltre la semplice degustazione e capire davvero cosa c’è dietro un grande vino. Qui il territorio si racconta attraverso i suoi luoghi, le sue storie e – soprattutto – i suoi sapori. Si parte dalla cantina, con una visita guidata che porta dentro il cuore della produzione: ambienti di vinificazione, spazi di affinamento, profumi di legno e mosto che si mescolano ai racconti di chi quel vino lo crea ogni giorno. È un’immersione concreta nel metodo, nella filosofia e nell’identità della realtà ospitante, perfetta per chi vuole leggere il vino con uno sguardo più consapevole. Poi si cambia ritmo, ma non intensità. L’esperienza continua con un aperitivo gourmet costruito attorno alle etichette della cantina: una degustazione mirata, accompagnata da assaggi firmati da chef di rilievo, pensati per valorizzare ogni calice senza sovrastrutture. Il risultato è un format contemporaneo e dinamico, ideale per un pubblico giovane ma informato: un mix di scoperta, racconto e piacere gastronomico che restituisce l’anima più autentica del territorio, senza filtri.

CORSI DI CUCINA: MANI IN PASTA

E CALICI IN TAVOLA

Sempre al Castello di Roddi, i corsi teorico-pratici trasformano ogni partecipante in protagonista. Sette postazioni professionali, attrezzature all’avanguardia e chef di primo piano guidano nella preparazione di piatti iconici, svelando tecniche e segreti della grande cucina contemporanea. Dopo la pratica, i piatti vengono degustati con un calice di vino locale, chiudendo il cerchio tra cucina e territorio. Un’esperienza immersiva che unisce formazione, gusto e convivialità.

VINUM LAB: IL VINO

DA LEGGERE E ASSAGGIARE

I laboratori tematici sono perfetti per chi vuole conoscere il vino in modo consapevole. La mattina si esplorano le armonie tra vini e prodotti gastronomici locali, il pomeriggio l’attenzione si sposta su vini e formaggi, guidati dagli esperti sommelier AIS. Non si tratta solo di assaggiare: è un’esperienza sensoriale e formativa che permette di riconoscere sfumature, equilibri e contrasti, sperimentando abbinamenti e apprendendo come comunicare ciò che si sente. Perfetto per un pubblico giovane e curioso che vuole approfondire la cultura enogastronomica piemontese.

STREET FOOD ËD LANGA:

TRADIZIONE IN VERSIONE GOURMET

Per chi ama muoversi e assaggiare, lo Street Food ëd Langa è un appuntamento imperdibile. La cucina piemontese si reinventa in versione finger food, con materie prime locali e prodotti d’eccellenza. Passeggiando per le vie della città, ogni morso racconta la tradizione e si abbina a un calice di vino, trasformando la degustazione in un’esperienza interattiva e divertente. Dietro l’iniziativa ci sono collaborazioni prestigiose, come i Borghi di Alba, l’Accademia Alberghiera di Alba e l’Associazione Macellai Albesi, che garantiscono qualità, autenticità e creatività.

VINUM BIMBI: GIOCARE

E SCOPRIRE IL TERRITORIO

E per i più piccoli? Lo spazio Vinum Bimbi, in via Snider, unisce gioco e scoperta. Giochi didattici in legno e materiali naturali trasformano le colline di Langhe, Roero e Monferrato – Patrimonio Mondiale UNESCO – in un’avventura da esplorare insieme ai genitori. L’obiettivo è semplice: avvicinare i bambini al valore del territorio, perché siano i futuri custodi di un patrimonio unico, imparando a conoscere la cultura, il paesaggio e i prodotti locali in modo naturale e divertente. Aperto tutti i giorni di Vinum dalle 11 alle 19, è un’esperienza educativa e coinvolgente, un ponte tra gioco, territorio e tradizione.