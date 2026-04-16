Tra vino e territorio: tre motivi per partecipare all’appuntamento

Quando si parla di vino, cultura e territorio, Vinum non è solo un evento, ma un’esperienza da vivere. Per capire davvero cosa rende unica questa kermesse, abbiamo chiesto agli organizzatori e ai protagonisti impegnati in prima persona nell’ideazione dell’evento, di sintetizzare in tre motivazioni le ragioni per cui partecipare a questa festa collettiva diventata davvero un evento di richiamo internazionale.

Il risultato è un racconto che unisce la bellezza del centro storico, la ricchezza dei vini piemontesi e l’energia di un pubblico giovane, curioso e consapevole, pronto a scoprire il territorio, incontrare produttori e chef, e costruire il proprio percorso tra degustazioni e momenti di scoperta. Tre ragioni, tre punti di vista, un unico invito: immergersi nella magia di Vinum, scoprendo con curiosità la magia di un territorio che grazie ai suoi paesaggi è riconosciuto Patrimonio Unesco e che si prepara al 2027 grazie alla nomina come Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea.

Axel Iberti, presidente Ente Fiera Alba

1.Scoprire l’eccellenza vitivinicola piemontese. Con 16 Consorzi di tutela coinvolti, Vinum Alba offre l’opportunità unica di degustare e conoscere le migliori etichette del Piemonte, in un vero e proprio racconto collettivo del vino.

2.Vivere Alba come un teatro del gusto. La città si trasforma in un palcoscenico del vino dove produttori, consorzi, istituzioni e operatori turistici lavorano insieme per creare un’esperienza immersiva fatta di qualità, accoglienza e cultura enologica.

3.Scoprire il patrimonio gastronomico e culturale delle Langhe. Oltre al vino, i visitatori possono gustare lo Street Food ëd Langa e vivere le atmosfere dei Borghi albesi, aprendo la primavera con un evento che celebra la tradizione, la convivialità e l’unicità del territorio.

Alberto Gatto, sindaco Alba

1.Perché Vinum è l’inizio della stagione di Alba. Vinum non è solo un evento: è il momento in cui Alba torna a riempirsi di persone, energie e occasioni. È “il primo grande evento della primavera” che segna l’avvio della stagione turistica e culturale della città.

2.Perché è la vetrina delle nostre eccellenze (ma fatta bene). Vinum è una grande enoteca a cielo aperto, ma soprattutto è una vetrina concreta per produttori, consorzi e territorio. Negli anni è cresciuta fino a diventare un evento internazionale, capace di attrarre un pubblico giovane e visitatori da tutto il mondo.

3.Perché è una festa di comunità, non solo di vino. Uno degli elementi più forti che emerge da tutte le dichiarazioni è questo: Vinum funziona perché è una festa collettiva. È “il frutto della passione di una comunità che sa fare squadra”, dai borghi ai volontari, fino agli operatori.

Marco Scuderi, vicepresidente Ente Fiera Alba

1.Un centro storico che racconta storie. Alba si anima, offrendo un’esperienza immersiva tra colori, profumi e atmosfere, dove passeggiare tra i banchi d’assaggio diventa un piacere e una continua sorpresa.

2.Un viaggio nei vini del Piemonte. Con la presenza dei 16 Consorzi di Tutela, Vinum permette di scoprire le migliori etichette regionali. È l’occasione per approfondire la cultura enologica piemontese, guidati da esperti sommelier.

3.È un’esperienza. Vinum si conferma un evento pensato per un pubblico giovane, curioso e consapevole. Non è solo degustazione: è una possibilità per chi ama esplorare il territorio con passione. Tra momenti di scoperta, racconti sul vino e incontri con produttori e chef, ogni partecipante può costruire il proprio percorso, imparando e divertendosi allo stesso tempo.

Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri

1.Il gusto autentico della tradizione. Dimenticate il concetto di “cibo da strada” industriale. Qui, tra le piazze di Alba, i nostri Borghi portano in tavola le ricette tramandate di generazione in generazione. Ogni piatto è un pezzo di storia albese cucinato con la stessa passione che mettiamo nel correre il Palio.

2.Un viaggio sensoriale nel cuore della città. Vinum trasforma Alba in un’enoteca a cielo aperto. Camminare tra i banchi dei Borghi significa immergersi in un’atmosfera unica, dove il profumo dei piatti della Langa si sposa con i profili aromatici dei nostri vini d’eccellenza. È l’occasione perfetta per scoprire come un bicchiere di vino trovi il suo compagno ideale in un semplice ma straordinario finger food territoriale.

3.La passione e l’accoglienza dei borghigiani. Venire a Vinum significa essere accolti dal sorriso e dall’energia di chi vive la città tutto l’anno. I borghi albesi non si limitano a servire cibo: vi raccontano il nostro territorio.

Mariano Rabino e Bruno Bertero, presidente e direttore Ente Turismo LMR

1.Approfondire l’aspetto tecnico e culturale del vino. Portare il vino in luoghi non canonici, mantenendo sempre altissima l’attenzione alla qualità e alla selezione, ci permette di costruire un’esperienza capace di parlare a pubblici diversi. Da un lato l’appassionato e l’esperto, dall’altro un pubblico più ampio e “pop”, attraverso un linguaggio accessibile, diffuso e contemporaneo.

2.Turismo. Oggi i viaggiatori cercano esperienze autentiche e desiderano leggere e comprendere i territori attraverso i loro prodotti identitari. Il vino, in questo senso, diventa una chiave straordinaria di interpretazione delle Langhe, del Monferrato e del Roero, intercettando pienamente le nuove tendenze del turismo esperienziale.

3.Continuità. In Langa, Vinum segna di fatto l’apertura della stagione turistica primaverile, che oggi non è più limitata a pochi mesi, ma si estende lungo tutto l’anno, accompagnando il visitatore fino all’autunno inoltrato ovviamente con il Tartufo bianco d’Alba.

Stefano Mosca, direttore Ente Fiera Alba

1.Degustazione completa dei vini piemontesi. L’unico evento dove in una sola giornata è possibile assaggiare tutte le denominazioni della regione, dai bianchi ai rossi, passando per bollicine e Vermouth, un’occasione imperdibile per appassionati di vino.

2.Esperienza formativa e conviviale. Oltre alla degustazione, Vinum offre laboratori divulgativi, cene con wine pairing e un’atmosfera giovane e coinvolgente, per approfondire la conoscenza del vino in modo piacevole e interattivo. E poi c’è lo Street Food ëd Langa occasione imperdibile per non dimenticare le nostre salde tradizioni culinarie.

3.Approfondimento su tematiche contemporanee. L’evento include il forum sulla sostenibilità al Castello di Grinzane Cavour, con ospiti internazionali e contributi di alto profilo, per esplorare il futuro del territorio e le sfide globali legate al vino e all’ambiente.

Caterina Pasini, assessora alla Cultura di Alba

1.La più grande enoteca a cielo aperto dei vini piemontesi. Alba rappresenta l’intera produzione del territorio, con un’offerta ampia dedicata sia agli appassionati sia a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’enologia con curiosità.

2.Vino ma non solo. L’esperienza di Vinum abbina ai calici anche il tradizionale cibo del territorio che si propone sia nella veste di street food quanto nella possibilità di cene gourmet e corsi di cucina.

3.Un’esperienza tra cultura e territorio. Le degustazioni saranno accompagnate da eventi culturali e musicali ed in questo contesto, particolarmente amato dagli appassionati di vino più giovani, sarà possibile vivere un’esperienza unica godendo dell’accoglienza della nostra città.