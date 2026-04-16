Script Fest inaugura a Bra con Tony McNamara e il direttore artistico Stefano Sardo

Oggi a Bra si apre Script Fest

Il festival dedicato alla sceneggiatura che sposta il fuoco del cinema dove raramente si posa: sulla scrittura.

La scrittura è il motore delle storie: il momento in cui le idee si confrontano, si trasformano e prendono forma per lo schermo. La serata inaugurale, alle 20:00 al Cinema Impero, vede protagonista Tony McNamara, tra le firme più acclamate della scena internazionale. La proiezione del primo episodio di The Great (2020) dà il via al festival, seguita da una masterclass in cui l’autore entra nel merito del proprio lavoro, tra costruzione dei personaggi, gestione del tono e architettura della serialità. Un’occasione per entrare nel laboratorio della narrazione per lo schermo: i passaggi più complessi, ciò che funziona, e ciò che non funziona, nel percorso che porta un’idea a diventare un film o una serie.

Tutti gli incontri e le masterclass sono moderati dal direttore artistico Stefano Sardo, che accompagna il programma costruendo un dialogo continuo tra ospiti e pubblico, con un focus sul lavoro di scrittura e sulle sue implicazioni narrative e produttive.

Sotto l’ideazione di Stefano Sardo e di Valentina Gaia, Script Fest prende vita in collaborazione con il Comune di Bra ed è prodotto da Ines Vasiljevic per Nightswim.

Il festival si avvale del sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Banca di Cherasco, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, ANICA, DG‑BIC – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MiC e Beni di Batasiolo, con il patrocinio di WGI Writers Guild Italia e 100autori, in partnership con Select, Slow Food Italia, Lombardini22, Phi Hotel Cavalieri, Ascheri S.p.A. Gallery e TesiSquare, e in collaborazione con Premio Solinas, Film Commission Torino Piemonte, CSC – Scuola Nazionale di Cinema, TorinoFilmLab, Museo Nazionale del Cinema, Anica Academy, Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Baratti & Milano, Castelli Aperti e Stuffilm.

L’ingresso è libero e gratuito. Senza prenotazione fino a esaurimento posti. Il festival prosegue fino a domenica 19 aprile.