“Mangia, Balla, Ama”, la ricetta della Sagra del Gorgonzola Dop

Nella suggestiva cornice della cascina della famiglia Abbà, immersa nella campagna di Cavallermaggiore, è stata ufficialmente presentata la nona edizione della Sagra del Gorgonzola Dop, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi del territorio cuneese. Dal 23 aprile al 3 maggio, per undici giorni consecutivi, la manifestazione tornerà ad animare la città con un ricco calendario di eventi e un’offerta gastronomica interamente dedicata al celebre formaggio erborinato, confermando il claim “Mangia, Balla, Ama”.

Un invito che racchiude l’essenza stessa dell’evento: “Mangia”, con pranzi e cene al Pala Gorgo, street food e proposte nei locali cittadini; “Balla”, grazie a musica itinerante, concerti e dj set; “Ama”, vivendo appieno l’atmosfera accogliente e autentica di Cavallermaggiore.

Organizzata dalla Pro Loco con il sostegno dell’Amministrazione comunale e promossa dall’ATL del Cuneese, la Sagra trasformerà il centro storico in una grande piazza del gusto a ingresso libero, capace di unire tradizione e intrattenimento.

Fulcro dell’esperienza gastronomica sarà il Pala Gorgo, dove verranno proposti tre menù a rotazione che valorizzano il Gorgonzola Dop – nelle varianti dolce e piccante, fornito dal main sponsor Biraghi Spa – dall’antipasto al dessert. Accanto alle specialità casearie, spazio anche ai grandi classici della cucina piemontese, come il brasato al Barolo e il carpaccio all’albese. Nei due lunghi weekend (25-26 aprile e 1-2-3 maggio), piazza Vittorio Emanuele II ospiterà l’area street food con food truck, focacce e ravioles al Gorgonzola, affiancata dalla piazza degli Erborinati e dalla Fiera tra piazza Statuto e via Roma, dove produttori, affinatori e artigiani presenteranno le proprie eccellenze.

Ricco e articolato anche il programma culturale e musicale: marching band, concerti dal vivo, dj set fino a tarda notte, teatro dialettale, degustazioni guidate nella Blu Arena, attività didattiche con Slow Food, mostre d’arte e aperture straordinarie di chiese storiche. Non mancheranno tour guidati alla scoperta degli angoli più nascosti della città, iniziative per famiglie e appuntamenti sportivi, tra cui il Gorgothlon, il raduno di Vespe e la corsa amatoriale Gorgo Run. Tra gli eventi di approfondimento, martedì 28 aprile è in programma l’incontro “Formaggi a latte crudo: facciamo chiarezza”, realizzato in collaborazione con realtà del settore. Confermato inoltre il servizio navetta gratuito nei weekend verso Edith Cosmesi e Cascina Sant’anna.

Il programma completo e i dettagli sui menù sono disponibili online e sui canali social della Pro Loco Cavallermaggiore.

Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore ha rimarcato: «La Sagra del Gorgonzola Dop è molto più di un evento enogastronomico: è il momento in cui Cavallermaggiore si ritrova, in cui si respira un’energia collettiva che contagia tutti, dai commercianti ai volontari, dalle famiglie ai giovani. Vedere il centro storico animarsi, sentire la città vibrare è per noi amministratori la soddisfazione più grande. Sono particolarmente orgoglioso di come i giovani stiano abbracciando questa manifestazione, portando entusiasmo e idee nuove: è in loro che vedo il futuro e per questo ringrazio i tanti volontari e sponsor che ogni anno lavorano per la buona riuscita dell’evento».

Samuel Lerda, presidente della Pro Loco Cavallermaggiore: «La nona edizione è un traguardo che rappresenta motivo di grande orgoglio. Quattro anni in cui, grazie alla stretta collaborazione con il Comune, al prezioso supporto del main sponsor Biraghi Spa e di tutti i partner, la Sagra ha conosciuto una crescita straordinaria: sono aumentati in modo significativo i coperti serviti – decuplicati – così come il numero dei visitatori e la presenza di produttori d’eccellenza nel mondo dei formaggi erborinati. Un mix di eventi e intrattenimenti che attira sempre più pubblico: quest’anno in collaborazione il Granda Camper Club per la prima volta ospiteremo un raduno di camperisti. Abbiamo lavorato per valorizzare le produzioni del territorio. Fondamentale è stato il coinvolgimento dell’intera comunità: associazioni, volontari, attività e cittadini hanno contribuito a rendere possibile un evento articolato e partecipato, capace di unire e far sentire tutti parte di qualcosa di speciale!».

Daniele Di Palma, direttore Marketing di Biraghi Spa.: «È un grande piacere confermare anche quest’anno la nostra partecipazione alla

Sagra del Gorgonzola Dop, una

manifestazione che rappresenta

un’eccellenza del panorama enoga­stronomico piemontese e testimonia il profondo legame tra Biraghi e la comunità di Cavallermaggiore. In continuità con le passate edizioni, Biraghi fornirà tutto il Gorgonzola Dop, nelle varianti dolce e piccante, protagonista dei menù della Sagra. Durante la fiera mercato, i visitatori potranno acquistare il prodotto direttamente dalla forma presso i nostri truck in piazza Vittorio Emanuele II. Ad arricchire la partecipazione, proporremo infine attività interattive per coinvolgere le famiglie in un percorso immersivo alla scoperta della nostra storia e del nostro impegno quotidiano».

Gabriella Giordano, presidente ATL del Cuneese: «L’ATL del Cuneese è lieta di supportare la Sagra di Cavallermaggiore, un appuntamento che negli anni ha saputo coniugare sapientemente radici storiche e innovazione. È fonte di orgoglio vedere come, al fianco dei produttori storici, le giovani leve si impegnino per valorizzare il nostro territorio, trasformando una tradizione produttiva in un momento di gioia condivisa. Questa kermesse offre una vetrina d’eccezione al patrimonio cittadino, dai portici storici ai suggestivi murales, simboli d’identità e bellezza. Auguro a residenti e visitatori di trascorrere giornate all’insegna della convivialità, tra buona cucina, musica e spettacolo».