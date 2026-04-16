«Ma sì, facciamoci due risate sul lavoro disumanizzato»

Lo show di Giacomo Poretti arriva ad Alba e affronta il tema dell’intelligenza artificiale: «Non è una fiaba, racconto la realtà di tutti i giorni»

La telefonata slitta perché Giacomo Poretti deve incastrarla tra un’attività e l’altra. I legami con il Trio sono incancellabili, ma ognuno prosegue con iniziative individuali. Ad esempio, lo spettacolo teatrale “Condominio Mon Amour” che al Sociale di Alba è atteso per il 16 aprile. «Nasce da due problemi molto presenti oggi – ci spiega “Giacomino” –. Il primo è il cambio del paradigma del lavoro: una volta si lavorava e basta, testa bassa, e spesso non eri tu a scegliere, era il lavoro che ti prendeva e dovevi fare quello che c’era. Oggi invece le nuove generazioni hanno un altro atteggiamento, mettono tutto in discussione, “problematizzano”. L’altro aspetto è quello dell’intelligenza artificiale, o comunque della tecnologia, che interviene in modo sempre più pesante».

Quindi non si parla di liti condominiali?

«No, drammaturgicamente abbiamo immaginato un custode di portineria che riceve la visita della dirigente di una società che gestisce condomini di pregio in tutto il mondo e gli comunica che il suo posto verrà sostituito da un’app. Da lì nasce tutta la disputa, comica ma non solo».

Prima di essere attore, lei ha conosciuto bene il mondo del lavoro.

«Da giovane ho lavorato quattro o cinque anni in fabbrica, poi in ospedale, prima di diplomarmi e studiare recitazione».

Questo spettacolo regala sorrisi amari?

«Si ride, certo, perché bisogna anche ridere, però si pensa molto. Non è una fiaba teatrale: quello che raccontiamo succede davvero ogni giorno».

Lei ha scritto un libro, “La fregatura di avere un’anima”, che rivela la sua attenzione verso le persone?

«L’ho fatto proprio perché mi sembra che certe parole, e quindi alcuni concetti base, siano sempre più in disuso, sempre meno interessanti. Anche rispetto all’intelligenza artificiale c’è una fascinazione enorme: c’è chi è entusiasta, chi è spaventato, ma non si capisce bene dove si andrà».

Anche nel suo podcast via social, “PoreTcast”, indaga sul lato umano?

«Le persone che intervisto sono spesso già conosciute, ma cerco di far emergere l’aspetto umano e altre cose».

Anche per gli attori c’è una crisi da superare?

«Durante il Covid più che una trasformazione c’è stata una crisi: i teatri erano chiusi, il lavoro non c’era. Oggi si è ripartiti, ma il cambiamento più evidente resta quello nella comicità».

Quanto è cambiato il mestiere dell’attore comico?

«Una volta c’era la gavetta: si partiva dal cabaret, si passava dal teatro. Oggi basta un telefonino e, se sei bravo, in poco tempo puoi avere una visibilità enorme. Però è interessante che anche questi nuovi fenomeni non disdegnino il teatro: c’è ancora un desiderio di “live” molto forte».

In questo senso, i social aiutano…

«Una parte del mondo è sui social e anche lì si può fare comicità. Ci sono tanti comici del web molto bravi: a me piacciono tantissimo The Jackal, ma penso anche a Tommaso Cassissa, Mattia Stanga…».

Cosa pensa della stand-up comedy?

«È un genere che ha molto successo, sia online sia dal vivo. Non è tra i miei preferiti, però riconosco che ha un grande seguito».

È molto legato alla cultura anglosassone.

«Sì, decisamente. Anche da noi c’è chi lo interpreta bene. Ma non mi convince. Ne parlo spesso con Luca Ravenna, discutiamo a lungo…».

Che cosa non le piace?

«A volte mi sembra che ci sia un certo manierismo nel cinismo a tutti i costi. D’accordo, a Ricky Gervais riesce molto bene, però lui è di un’altra categoria».

Giovanni Storti, invece, si è dato alle piante?

«Ahaha! Ma lui ha sempre avuto una passione per il verde e per le piante, non è una moda recente, è proprio una sua inclinazione».

Farete altre cose insieme?

«Con il Trio l’attività continua, anche se siamo in una fase di elaborazione su quello che vogliamo fare».

Si parla di un nuovo film…

«Per ora sono concentrato sul mio spettacolo, ma naturalmente continueremo a lavorare insieme. Valuteremo in estate».

Le piattaforme streaming hanno avuto un impatto sulla vostra attività?

«Per noi sono state positive, perché hanno fatto circolare i nostri lavori facendoli arrivare anche a generazioni che altrimenti non ci avrebbero conosciuto».

Torniamo al suo spettacolo: sul lavoro oggi c’è poco da ridere, o no?

«Dipende da come si raccontano le cose. Nello spettacolo il confronto tra i due personaggi protagonisti è costruito proprio per generare comicità. SI può fare».

Come Trio siete ancora legati alla Gialappa’s Band?

«La visibilità più grande all’inizio è arrivata con loro negli anni Novanta. Oggi ci sono molti comici interessanti, il livello del format resta alto».