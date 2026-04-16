Le maglie leggendarie del Tour de France premiano i vincitori de L’Étape Piemonte

L’emozione del Tour de France prende forma anche a L’Étape Piemonte, in programma il 31 maggio a Entracque (CN), dove I vincitori delle diverse categorie e classifiche speciali saranno premiati con le iconiche maglie che hanno fatto la storia del ciclismo mondiale. Un riconoscimento che va oltre il risultato sportivo e che rappresenta un simbolo concreto di eccellenza, passione e tradizione. I leader delle classifiche avranno infatti l’onore di indossare le quattro maglie simbolo del grande ciclismo: gialla, verde, a pois e bianca.

I criteri di assegnazione e le premiazioni

Maglia gialla : al vincitore e alla vincitrice assoluti, primi al traguardo

Maglia a pois : agli scalatori (classifica unica Gran Fondo e Medio Fondo), maschile e femminile, con il miglior tempo nella salita cronometrata Salita Colle delle Goderie – Comune di Vernante (dal km 83,3 al km 88,70)

Maglia verde : al velocista più veloce (classifica unica Gran Fondo e Medio Fondo), maschile e femminile Sprint Race in Viale della Resistenza – Comune di Roccavione (dal km 74,3 al km 75,3)

Maglia bianca: al primo classificato e alla prima classificata under 25 (classifica assoluta)

Inoltre, saranno premiati sul palco del cerimoniale I primi tre classificati assoluti, maschili e femminili. A seguire, le premiazioni dei primi tre atleti di ogni categoria, sia per il percorso Gran Fondo che Medio Fondo.

Iscrizioni: ultimi giorni per approfittare della quota agevolata a 50 euro

L’offerta è valida fino al 30 aprile, dopodiché la tariffa salirà a 75 euro: il momento giusto per iscriversi è adesso. La quota di iscrizione comprende, oltre alla partecipazione all’evento, la maglia tecnica ufficiale, i ristori lungo il percorso, l’assistenza tecnica e il pasta party finale, la medaglia finisher.

La quota di 50 euro è un invito aperto a tutti. Si tratta di un impegno significativo dell’organizzazione per promuovere un modello di eventi inclusivo: offrire la qualità di una manifestazione ispirata alle tappe del Tour de France a un prezzo accessibile. Un’occasione per cicloamatori e famiglie di partecipare non solo a una gara, ma a una vera festa su due ruote.

L’atmosfera degli eventi L’Étape Italy richiama in modo fedele quella del Tour de France grazie all’utilizzo delle maglie ufficiali di classifica (gialla, pois, verde, bianca), alla presenza del villaggio evento, alla segnaletica ufficiale lungo il percorso e agli allestimenti di partenza e arrivo.

Le classifiche dedicate, il palco e gli spazi animati completano un contesto che permette ai partecipanti di vivere l’esperienza di una vera tappa del Tour, anche dal punto di vista organizzativo e scenografico.

Condizioni speciali dedicate ai team e pacchetti VIP

L’Étape Italy ha previsto agevolazioni dedicate ai team, pensate per valorizzare la partecipazione di squadre e gruppi strutturati e offrire un’esperienza ancora più coinvolgente.

I team che raggiungono almeno 10 iscritti potranno beneficiare di:

· Borraccia ufficiale Tour de France Official Experience per ogni atleta

· Presentazione ufficiale del team sul palco, come nelle competizioni professionistiche

· Supporto organizzativo per la ricerca di strutture alberghiere e soluzioni di pernottamento

Per i team che prenderanno parte a entrambe le manifestazioni del circuito L’Étape Italy 2026 è inoltre previsto un omaggio speciale: una maglia gialla ufficiale autografata.

Le convenzioni team sono attivabili tramite iscrizione collettiva con codici personalizzati, scrivendo a [email protected]

Sono inoltre disponibili pacchetti VIP pensati per chi desidera vivere l’evento in modo ancora più esclusivo. Il pacchetto include 1 partecipazione con Cena di Gala, partenza in griglia VIP, parcheggio riservato, accesso alle aree VIP del villaggio Expo e maglia ufficiale dell’evento, per un’esperienza completa dentro l’atmosfera L’Étape Italy.

Con due eventi, due territori iconici e il format ufficiale del Tour de France, L’Étape Italy 2026 si conferma un appuntamento di riferimento per il ciclismo amatoriale nazionale e internazionale.

Link iscrizioni: https://letapeitaly.it/iscriviti-ora/

L’Étape Piemonte: tra valli e salite alpine che restano nel cuore

Saranno le Valli Gesso, Stura e Vermenagna a fare da cornice a L’Étape Piemonte, con partenza e arrivo a Entracque (CN). Due i percorsi, Granfondo e Mediofondo, pensati per valorizzare strade autentiche, borghi alpini e salite vere.

Protagonista sarà la Madonna del Colletto, resa celebre dal Giro d’Italia 1999: nel Mediofondo verrà affrontata una volta, nel Granfondo due, da entrambi i versanti. Novità assoluta il Colle delle Goderie, 5 km all’11% di pendenza media, salita che assegnerà la Maglia a Pois e che sarà aperta ufficialmente proprio in occasione dell’evento.

L’Étape Piemonte – Info percorsi

GRANFONDO

· Distanza: 144,8 km

· Dislivello: 2.894 m

MEDIOFONDO

· Distanza: 114,7 km

· Dislivello: 2.184 m

CICLOTURISTICA

· Distanza: 50,8 km

· Dislivello: 795 m

Sito web: www.letapepiemonte.it