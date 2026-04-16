La storia del capitano Corelli rivive con il Museo di Magliano

AMagliano Alpi esiste un luogo che racconta la storia attraverso un oggetto insolito e simbolico: il cappello militare. È poco conosciuto, ma destinato, presto, ad avere una nuova vita. È il Museo del capitano Corelli, una raccolta unica nel suo genere, nata dalla passione di un uomo che ha trasformato anni di ricerca e memoria in un piccolo patrimonio storico aperto ai visitatori. Non è l’unica caratteristica. La storia di questo luogo si divide tra realtà e finzione, espressa attraverso un romanzo, “Il mandolino del capitano Corelli”, di Louis De Bernières (1993), ma soprattutto un film (stesso titolo del libro) con i volti noti di due attori del calibro di Nicolas Cage e Penelope Cruz. Andiamo con ordine. La dimensione del reale ha il nome di Pietro Vittorio Corelli, originario di Mondovì, capitano dell’esercito italiano a Cefalonia, isola greca, nella 33ª Divisione fanteria “Acqui”. L’eccidio di Cefalonia fu un crimine di guerra compiuto da reparti dell’esercito tedesco a danno dei soldati italiani presenti su quelle isole alla data dell’8 settembre 1943, giorno in cui fu annunciato l’armistizio di Cassibile che sanciva la cessazione delle ostilità tra l’Italia e gli anglo-americani. Nell’eccidio di Cefalonia del settembre 1943, morirono tra i 5.000 e i 9.000 soldati italiani della divisione “Acqui”. Oltre 3.000 furono fucilati dopo la resa e molti altri perirono negli affondamenti delle navi che li deportavano. Il pluridecorato Corelli sopravvisse, tornò in Italia e cominciò a collezionare cappelli militari, affiancati da alcune divise d’epoca. La passione fu ereditata dal figlio Gianluigi, capace di riunire centinaia di cimeli: nacque il museo. Grazie all’intervento dell’amico Ivano Tomatis, originario di Magliano Alpi, la collezione trovò una sede: l’ex asilo nido del centro di 2.000 anime nella pianura del Monregalese. La tradizione è oggi curata dalla terza generazione, Vittorio Maria Corelli, avvocato con studi a Torino e nel Monregalese. Dal maggio 2025 il Comune di Magliano Alpi ha un commissario dopo la giunta del sindaco Marco Bailo, lo stesso primo cittadino che fece allestire nell’edificio comunale i primi nuclei della collezione. Lorella Masoero, viceprefetto, ha preso a cuore il destino del Museo e soprattutto la speranza di una maggiore visibilità ed importanza. «Sono grato alla dottoressa Masoero per il suo interesse – dice Vittorio Corelli –. Dopo la scomparsa di mio papà, nel 2020, si spera in un rilancio del Museo, anche attraverso il trasferimento della collezione in altro luogo. Non è del tutto chiaro se romanzo e film si siano ispirati davvero a mio nonno Pietro Vittorio Corelli, ma sono tanti i riferimenti comuni, tranne uno: il mio avo era appassionato di musica lirica e non suonava il mandolino. Forse una caratteristica utile alla sceneggiatura del romanzo e del film».

LA COLLEZIONE

Il museo, inaugurato nel settembre 2017, raccoglie la maestosa collezione di cappelli (circa 400), uniformi e cimeli militari di oltre 100 paesi di tutto il mondo. Fra le rarità, quella indossata dal capo di Stato maggiore della Marina italiana nel 1861. Poi baschi, bustine, elmetti. Tutta l’esposizione, oggi presente al museo, è figlia e frutto delle tante campagne militari del “Capitano” nel corso della sua lunga carriera e dei viaggi lavorativi, della passione e della ricerca della passione del figlio.

Mombasiglio: Bonaparte al Castello

Da aprile a ottobre, nella cornice del castello di Mombasiglio, in valle Mongia, si possono visitare le sale del Museo napoleonico “Generale Bonaparte”. Nato dalla passione di Giuseppe Ballauri, allora presidente del Gal Mongioie, ha lo scopo di conservare la memoria del passaggio e dello stazionamento di migliaia di soldati delle diverse armate. Oggi, grazie al responsabile Giorgio Raviolo, il percorso s’integra con la bellezza architettonica del sito ristrutturato in modo pregevole. Fra i pezzi più rappresentativi: venticinque teche, all’interno delle quali sono sistemati oltre quattromila soldatini piatti di stagno, che rappresentano un “unicum” a livello nazionale, di raro valore. Inoltre 44 incisioni su rame, acquerelli, disegni e schizzi commissionati (dal 1802) a Giuseppe Pietro Bagetti dal Bonaparte. Al centro del salone d’onore, troneggia uno dei reperti più preziosi: il busto di Napoleone realizzato dal vero dallo scultore francese Charles Louis Corbet ed esposto al Salon di Parigi nel 1798. E poi cannoni, bandiere, divise, mappe. C’è anche il plastico (7 metri quadrati) che ricostruisce la battaglia del Bricchetto (21 aprile 1796). In programma una serie di eventi tra primavera ed estate.