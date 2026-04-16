La Protezione Civile nella Granda: modello per la gestione nazionale

Tutto iniziò nel novembre 1994, quando la valle del Tanaro fu travolta da piogge torrenziali. Fiumi e torrenti esondarono: città come Ceva, Alba e Alessandria furono sommerse e 70 persone persero la vita. L’alluvione segnò in modo profondo il Piemonte e spinse cittadini e professionisti a organizzare gruppi di volontari dedicati alla protezione della popolazione e alla gestione delle emergenze. Il sistema della Protezione Civile è una rete organizzata e integrata di enti, strutture e competenze, istituita per tutelare la vita, l’ambiente, i beni e gli insediamenti dai rischi derivanti da calamità naturali o antropiche. Non è un singolo ente, ma un insieme coordinato che opera per previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza. Le strutture operative sono: Vigili del Fuoco, Forze Armate, Polizia, Croce Rossa, Servizio Sanitario Nazionale, volontariato organizzato. Il sindaco è l’autorità comunale di protezione civile ed è il primo responsabile nella gestione delle emergenze. Quando un evento non può essere fronteggiato con le risorse locali, si attivano, in ordine, la Provincia, la Regione e infine lo Stato.

La fondazione nella Granda

Nel 1998 nacque ufficialmente il Coordinamento Provinciale Volontari Protezione Civile di Cuneo (presidente Roberto Gagna), primo in Italia con riconoscimento regionale e nazionale. Partì con 50 gruppi di volontari, oggi cresciuti fino a 2.700 unità, distribuiti in oltre 170 realtà locali. La sede centrale di Fossano ospita uffici, mezzi e risorse tecniche, diventando il punto di collegamento tra volontari, associazioni e istituzioni.

Operazioni locali e nazionali

Negli anni il coordinamento ha affrontato numerose emergenze: l’alluvione in Valle di Susa nel 2000, la pulizia dei torrenti con l’operazione “Castoro Quattro Valli” nel 2003, e interventi internazionali come il campo profughi a Valona, in Albania, nel 1999. Nel 2007 la simulazione di emergenza “Vesuvio” e la medaglia d’oro a Roberto Gagna testimoniano la professionalità dei volontari. Nel 2009 il sisma in Abruzzo vide il coordinamento impegnato per sei mesi con tendopoli, pasti e assistenza sanitaria a 600 sfollati.

Interventi sul territorio e innovazione

Ogni anno i volontari intervengono con operazioni di prevenzione e manutenzione: dalla rimozione di ostacoli nei fiumi con “Paesi Sicuri” nel 2012, alla mobilitazione di 1.600 volontari lungo il Tanaro nel 2014. Dal 2016 al 2017 hanno gestito alluvioni e terremoti, compreso l’allestimento del P.a.s.s. (Posto di Assistenza Socio-Sanitaria) a Norcia, assi­stendo oltre 1.400 persone. Il coordinamento sperimenta costantemente nuove tecnologie, dai droni alle trasmissioni radio, aumentando efficienza e rapidità negli interventi.

Una realtà che guarda al futuro

Oggi il Coordinamento Provinciale di Cuneo è un modello nazionale: pronto a operare sul territorio, in tutta Italia e all’estero, con professionalità, cuore e dedizione. La Protezione Civile non è solo soccorso: è comunità, resilienza e solidarietà concreta.