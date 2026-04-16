«I numeri dicono che i turisti adesso scelgono il Piemonte»

La scorsa estate l’assemblea dei soci di Visit Piemonte lo ha eletto nuovo presidente. E una settimana fa Silvio Carletto, commercialista monregalese, ha fatto i conti del turismo in Piemonte nel 2025 presentandoli nella conferenza al grattacielo della Regione. Cifre da vertigini? Fuori dalla metafora, l’entusiasmo è giustificato.

Presidente, il Piemonte è ufficialmente diventato meta turistica?

«I dati del 2025 e quelli dei primi mesi del 2026 dimostrano che un italiano su due considera il Piemonte tra le destinazioni più attrattive in Italia. Questo vuol dire che il Piemonte non è più solo una scoperta, ma è diventato una scelta».

Che situazione ha trovato all’inizio di questa sua esperienza?

«Era per me qualcosa di nuovonuova, un settore completamente diverso rispetto a quello che avevo vissuto e affrontato. Però è una bellissima esperienza, nella quale sto mettendo il massimo del mio impegno. Quando si lavora in questo modo, si vedono anche i primi risultati per l’operato di Visit Piemonte. Quello del turismo è un mondo affascinante ed è anche divertente lavorarci».

Cosa si può fare ancora sul fronte della promozione?

«Sicuramente si può rafforzare il posizionamento internazionale, integrando i prodotti turistici, lavorando sui dati perché così si migliorano e si guidano le strategie, sostenendo i territori e gli operatori della commercializzazione».

I numeri hanno pienamente confermato la crescita.

«Nel 2025 sono stati superati i 6 milioni e 73mila di arrivi e i 18 milioni e 170 mila di presenze, con una crescita del 7,1% degli arrivi e del 7,5% delle presenze. La quota dall’estero è al 53% e ci sono incrementi importanti dagli Stati Uniti, dall’area scandinava e anche dalla Spagna».

Il turista straniero ha un ruolo sempre più importante.

«è un turista alto spendente, un turista esigente, ed è da qui che il Piemonte deve continuare a investire, soprattutto su infrastrutture e accessibilità».

Lei è di Mondovì, conosce bene il Cuneese: i dati che cosa dicono?

«Confermano anche qui la crescita, con oltre 470mila arrivi e più di 1 milione e 177mila presenze, con una crescita significativa. E va detto che non c’è solo il discorso delle Langhe in primo piano, ma anche quello della montagna: la forza del sistema Piemonte deve essere proprio quella di riuscire a proporre un’offerta su dodici mesi».

Sempre puntando sulla qualità?

«Sì, soprattutto per quanto riguarda l’ospitalità».

Quanto pesa la comunicazione?

«È fondamentale. Ad esempio la campagna neve ha portato risultati importanti, ma bisogna continuare a investire anche nello sport, nei grandi eventi e nell’enogastronomia».

Lo sport è forse la leva turistica maggiormente incisiva?

«Lo è a livello professionistico ma anche amatoriale. Le granfondo di ciclismo, ad esempio, stanno portando risultati importanti».

Qual è il dato che l’ha colpita di più?

«La crescita è generalizzata, ma sicuramente la stagione sciistica ha fatto la differenza. Nel Cuneese, per esempio, Limone Piemonte ha registrato un +47%, Frabosa Sottana +18%, altre località hanno incrementi tra il 10 e il 5%. È il segnale che gli investimenti stanno dando risultati».

Con quali prospettive?

«Ci sono ancora margini di crescita e quindi continueranno gli investimenti per ampliare l’offerta».

E sul fronte digitale?

«I social sono sempre più centrali, ci hanno già permesso di raggiungere persone in tutto il mondo. E poi c’è tutto il tema dei dati e dell’intelligenza artificiale, che sarà sempre più importante anche per il turismo».