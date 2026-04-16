Fenomeno Airbnb: quanto “pesa” in provincia di Cuneo?

Ci sono alloggi interi (appartamenti o ville), stanze private, camere d’hotel e stanze condivise. Ci sono anche le strutture uniche, quelle classificate “Wow!” come case sull’albero, trulli, tende glamping, castelli e minicase. Il mondo “Airbnb” rappresenta tante cose e non è così facile avere un quadro completo, preciso e affidabile del fenomeno in provincia di Cuneo. L’Osservatorio del Turismo 2026 dice che nel 2019 le locazioni turistiche (Airbnb) sul territorio di Langhe Monferrato e Roero erano circa 400, oggi se ne contano 2.967. Un trend vertiginoso a fronte di 144 strutture alberghiere vere e proprie. Nel giro di 7 anni quasi 3.000 unità ufficiali. Airbnb è stata fondata nel 2007, quando due host (proprietari o gestori che offrono ospitalità) decisero di accogliere per la prima volta tre ospiti nella loro casa di San Francisco. Da allora, la community è cresciuta e oggi conta oltre 5 milioni di host che hanno ospitato, negli anni, più di 2 miliardi di persone in quasi tutti i paesi del mondo. Non esiste un unico “elenco” statico e predefinito di Airbnb, poiché la piattaforma ospita milioni di annunci dinamici. Tuttavia, Airbnb è considerato una piattaforma affidabile se si utilizzano gli strumenti di verifica integrati per selezionare gli alloggi (o esperienze). Offrono, di solito, soggiorni brevi e funziona tramite sito web o applicazione, permettendo di prenotare, pagare in sicurezza e lasciare recensioni reciproche. Dove alloggiano i turisti che scelgono il Piemonte? Il 2025 segna un autentico boom nella crescita del settore extra alberghiero e delle locazioni turistiche. Nel 2025 14 turisti su 100 hanno scelto la sistemazione in locazione turistica contro i 12 del 2024, e 27 hanno scelto l’extra-alberghiero contro i 26 del 2024. Non si tratta, però, di uno spostamento a sfavore del settore alberghiero, poiché grazie alla crescita in valori assoluti del turismo segna un più 1,6% di presenze e un più 2,3% di arrivi.

LA SITUAZIONE NELLA GRANDA

Nel Cuneese l’Osservatorio Turistico indica che le locazioni turistiche (cioè gli affitti brevi per scopo turistico) sono ormai il 64% della ricettività complessiva e valgono il 28,4% dei posti letto. Gli alberghi rappresentano il 36% dei posti letto del territorio. Inoltre il Cuneese ha 0,86 alloggi Airbnb medi annui per chilometro quadrato e un tasso medio di occupazione del 22,98%. Si calcolano 3.888 alloggi Airbnb disponibili nella provincia nel 2025 (fonte Osservatorio sul Turismo). Sul lato dell’offerta ricettiva ufficiale, sempre dal rapporto dell’Osservatorio 2025: 43.865 posti letto alberghieri, 17.417 posti letto nelle locazioni turistiche.

TUTTO IL RESTO DELL’OFFERTA

La parte importante è questa:

Airbnb non coincide perfettamente con “locazioni turistiche”. Su Airbnb finiscono anche quote di extra-alberghiero, case vacanza, B&B e altre formule. Per questo, la quota effettiva di mercato di Airbnb per capacità nel Cuneese è verosimilmente un po’ sopra il 20,6% delle “locazioni pure” e può arrivare intorno alla fascia degli hotel o oltre, ma non si può dimostrare con precisione solo da fonti pubbliche. L’Osservatorio, però, conferma che le locazioni sono già il 63,8% della ricettività complessiva per numero di esercizi, mentre gli hotel contano molto di più in termini di letti per struttura.