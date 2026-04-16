Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Orange Cervere, giovane orgoglio contro il Cassine! 2-2 in rimonta con i gol dei classe 2008

Si sono svolte nella serata di mercoledì le gare relative alla seconda giornata di Coppa Piemonte Seconda/terza Categoria nella fase regionale.

Pareggio casalingo per l’Orange Cervere che impatta per 2-2 contro l’esperto Cassine e rimanda ogni discorso qualificazione alla prossima giornata. Padroni di casa che ribattono colpo su colpo agli alessandrini che trovano il vantaggio dopo appena 3’ di gioco. Il pareggio di Di Cello (classe 2008) arriva al 75’ con un tiro deviato. Ospiti che trovano nuovamente il vantaggio a pochi minuti dalla fine ma proprio all’89’ l’Orange Cervere ristabilisce di nuovo la parita con un altro 2008, Foletto.

“Il gol a freddo ci ha fatto male ma siamo stati bravi a prendere confidenza con il passare dei minuti – spiega coach Bellè, ieri sostituito in panchina dal vice Giovinazzo – Abbiamo disputato una buona gara con molto possesso palla e non possiamo che essere contenti della prestazione dei nostri giovani. Basti pensare che al momento del 2-2 finale la nostra media età in campo era di appena 18,5 anni”.

Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria Fase Regionale – I Risultati della 2° Giornata

Triangolare A

Crescentinese – Castellettese 3-2

CLASSIFICA: Crescentinese 3, Castellettese 1, Mergozzese 1

Triangolare B

La Nuova Lanzese – Grand Combin N.D.

CLASSIFICA: Vigliano 3, La Nuova Lanzese 0*, Grand Combin 0

Triangolare C

Orange Cervere – Cassine 2-2

CLASSIFICA: Cassine 2*, Calliano 1, Orange Cervere 1