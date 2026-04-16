Bra nel “Paese della Bellezza” assieme a Pompei e Taormina

Bra è stata scelta da Fs per la campagna 2026 “Il Paese della Bellezza” perché è una città cerniera che cambia il ritmo senza alzare la voce. Appena scendi dal treno capisci di essere nel punto in cui la pianura smette di essere un foglio teso e comincia a respirare, dove le colline salgono come un invito e le montagne sullo sfondo diventano bussola. Bra non ti travolge, ti accorda: il centro raccolto, le architetture barocche come cameo, i musei che raccontano senza mettersi in posa. È la frequenza giusta per entrare nelle Langhe senza l’effetto cartolina, mentre si aprono le strade verso Alba, il Roero, le colline Unesco dove il vino è memoria, lavoro, comunità.

E poi c’è il resto: la pianura che si distende verso Savigliano, Saluzzo, Cuneo come un tappeto che cambia colore; le montagne che chiudono l’orizzonte come una quinta; la Via del Sale che sale e scende come un romanzo antico. Bra è il punto in cui questi mondi si sfiorano, ed è proprio questo che piace a Fs: una porta che apre in più direzioni.

La costellazione della campagna 2026 è precisa: Vicenza con il suo teatro di pietra e le geometrie palladiane disegnate col compasso; Pisa che vive oltre la torre, tra fiumi, arsenali, quartieri che cambiano luce; Pompei che non è solo scavo ma città viva, fatta di strade, odori, quotidianità; Taormina che non è la cartolina patinata ma un balcone sospeso tra mare e vulcano, un paesaggio che parla in stereo. Tutte città scelte non per essere trofei, ma varchi: luoghi che ti dicono «entra da qui, ma prenditi il tuo tempo».

E questa non è una deviazione improvvisa. Negli ultimi anni Fs ha già sperimentato un modo diverso di raccontare l’Italia: prima i borghi appenninici, poi il Sud interno, poi le città d’acqua. Fabriano, Sulmona, Matera, Campobasso, Ferrara, Parma, Udine. Luoghi che non chiedono di essere consumati ma attraversati, città che non si mettono in posa ma ti invitano a cambiare passo. Una traiettoria chiara: spostare lo sguardo, distribuire i flussi, far emergere un’Italia che vive fuori dalle rotte obbligate.

Dal Gruppo Fs spiegano la filosofia: «Valorizzare la provincia italiana attraverso il viaggio in treno e promuovere un turismo diffuso, sostenibile, accessibile. Le stazioni diventano hub di promozione territoriale, inviti a scoprire destinazioni meno battute e a vivere esperienze autentiche».

Per il sindaco Gianni Fogliato, la scelta conferma un ruolo: «Bra come porta d’accesso privilegiata alle Langhe e al Roero, città vibrante che, grazie allo snodo ferroviario, promuove un turismo lento, consapevole, rispettoso dell’ambiente, da vera Città Slow».

L’assessora alla Mobilità sostenibile Francesca Amato racconta la sorpresa iniziale: «Il Paese della Bellezza ci ha colti un po’ di sorpresa, perché non ci siamo candidati. Siamo stati contattati direttamente da Fs, che ci ha illustrato il progetto». Poi spiega la logica della scelta: «La posizione geografica, il buon funzionamento del servizio ferroviario e la centralità rispetto ai percorsi proposti ci rendevano un punto di partenza ideale. Inoltre ci siamo trovati in una posizione favorevole, coerente con le politiche di mobilità che promuoviamo». E conclude: «È quanto mai attuale un turismo che si muova con mezzi alternativi all’automobile. In un territorio come il nostro è ciò che auspichiamo: sostenibilità, lentezza, un modo diverso di vivere i luoghi rispetto al turismo fast».

Biagio Conterno, assessore alla Cultura e al Turismo, legge così la scelta: «La sorpresa più grande è ritrovarci accanto a realtà come Pompei, mete dal richiamo enorme. Essere nello stesso gruppo ci rende orgogliosi: è un riconoscimento del lavoro svolto, spesso silenzioso, molto sabaudo, perché non siamo abituati a elogiarci, semmai a migliorarci». E aggiunge: «Accanto a città con tradizioni turistiche così consolidate sentiamo un impegno ulteriore: rendere Bra sempre più accogliente».

Così “Il Paese della Bellezza” diventa un invito a cambiare passo: il treno non è più solo mezzo, ma lente. E Bra, con la sua pianura che respira, le colline che salgono, le montagne che fanno da sfondo, è il punto in cui il viaggio torna esperienza. Una porta, non un arrivo.

Al polifunzionale Arpino e al seminario di Alba

due incontri nella Settimana Sociale piemontese

«Quando la carità si traduce in scelte e strutture, diventa energia capace di orientare la vita collettiva». L’intuizione dell’enciclica Caritas in veritate di Benedetto XVI fa da sfondo ai due momenti di riflessione proposti in occasione della Settimana Sociale piemontese: il primo a Bra, alle 18, negli spazi del Polifunzionale Arpino, promosso dall’Arcidiocesi di Torino; il secondo ad Alba, alle 21, nel Seminario, a cura della Diocesi locale.

Entrambi gli incontri saranno guidati da padre Giuseppe Riggio, gesuita e direttore di Aggiornamenti Sociali, la rivista dei Gesuiti italiani dedicata all’analisi dei fenomeni sociali e politici. Il filo conduttore sarà “La cura della democrazia”, un invito a guardare all’impegno pubblico attraverso una lente etica e spirituale, capace di tenere insieme responsabilità, ascolto e visione.

Le due comunità ecclesiali promotrici intendono offrire spazi in cui amministratori, ex amministratori e cittadini interessati alla vita pubblica possano confrontarsi senza contrapposizioni, riconoscendo nella democrazia un patto da custodire. Al centro del dialogo emergerà una domanda decisiva: come vivere i propri valori di giustizia e di fede dentro contesti amministrativi complessi, segnati da bisogni molteplici e spesso difficili da soddisfare. Anche nell’azione politica, infatti, può prendere forma quella dimensione di carità che si esprime attraverso le istituzioni. (l.cab.)