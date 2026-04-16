Basket – Il riassunto della settimana Gators: l’Under 14 Gold si impone di un punto a Grugliasco

DIVISIONE REGIONALE 2: DEMETRA SECURITY GATORS – MONTA 81-55 Parziali: 24-11, 25-10, 20-18, 16-12 DEMETRA SECURITY Gators: Marengo 17, Ghigo 15, Fantini 14, Crosetto 9, Davicco 5, Iacuzzi, 5, Cerutti 4, Avalle 4, Mori 2, Paonne 2, Massa 2, Paschetta 2. All.: Potenza. Montà: Bona 16, Perrone 12, Corvalan 9, Magliano 9, Revello 6, Malacrino 3, Spelecchia, Aloi, Salomone. SAVIGLIANO – Vittoria importante, contro Montà, grazie ad un’ottima prestazione difensiva dei biancoverdi: i Gators, replicando quanto fatto nel match precedente contro Asti, si impongono con un netto 81-55 e conquistano altri due punti fondamentali per la corsa ai play-off. Con un piano partita chiaro, difendere con aggressività e attaccare con lucidità la difesa a zona avversaria, i Gators hanno trovato soluzioni efficaci sia con il tiro da fuori sia attraverso situazioni di penetrazione e scarico. Questo ha permesso di costruire un vantaggio già nei primi minuti e di gestirlo con maturità per tutta la durata della partita. “Ciò che mi soddisfa maggiormente non è solo il risultato, ma il percorso che stiamo consolidando. Nelle ultime settimane abbiamo lavorato in modo specifico sui blocchi e sui principi difensivi, e oggi vedo una squadra che riconosce le situazioni, comunica meglio e gioca con maggiore coesione. L’intensità e il dinamismo difensivo stanno diventando un nostro tratto distintivo. Un altro elemento chiave è l’amalgama tra i giocatori senior e i più giovani. Questo equilibrio era uno degli obiettivi principali dall’inizio della stagione, e ora sta emergendo in maniera concreta. I più esperti stanno dando solidità e leadership, mentre i giovani portano energia e disponibilità al lavoro: la combinazione sta funzionando. Siamo una squadra che ha iniziato un percorso il 24 agosto con l’obiettivo di costruire un’identità precisa, e oggi possiamo dire che stiamo vedendo i primi risultati reali di quel lavoro. Tuttavia, dobbiamo rimanere focalizzati: la prossima partita contro Bussoleno sarà determinante per ottenere la certezza matematica dei playoff”. Nel prossimo turno, Gators impegnati a Bussoleno per la sfida all’ultima della classe: palla a due alle 21.15. _______________________________________________________________ RADUNO SCOIATTOLI BIG A BOVES il raduno Scoiattoli Minibasket di Boves è stato un momento davvero bello da vivere insieme. I bambini sono scesi in campo con entusiasmo, giocando con il sorriso e tanta energia. C’erano i Gators Farigliano e due squadre del Granda College, tutti uniti dalla voglia di divertirsi. Le partite sono state piene di entusiasmo, tra canestri, risate e tanto tifo dagli spalti.

È stata soprattutto un’occasione per stare insieme, conoscersi e fare amicizia. Genitori e allenatori hanno accompagnato la giornata con calore, rendendo tutto ancora più speciale. ____________________________________________________

UNDER 14 CSI: GATORS RACCONIGI – BASKET CAIRO 54-72

Gators Racconigi: Spreafico 18, Mpawenayo 12, Graglia 9, Coda 7, Violante 4, Vogiazzo 4, Bonetto, Casoria, Carlotta M. Danese, Lega. All: Fantini-Paschetta. Cairo Basket: Pennino 17, Larosa 14, Dolermo 10, Refrigerato 10, Gueye 9, Nunez 6, Coccino 4, Ponticello 2, Beretta, Coccino, Colzani, Tola. All: Maggiolo. Gara due dei playoff Under 14 CSI segna la fine del percorso stagionale per i Gators, impegnati tra le mura amiche contro Cairo Montenotte in una sfida decisiva e carica di tensione. Dopo il primo confronto, i ragazzi erano chiamati a dare il massimo per tenere vive le speranze di passaggio del turno, ma il risultato finale ha sorriso agli ospiti. La partita è stata combattuta, ma fin dalle prime battute si è percepita una certa emozione da parte dei padroni di casa. La posta in palio era alta e, probabilmente, proprio questo ha inciso sull’approccio mentale dei giovani Gators, apparsi meno lucidi del solito nei momenti chiave. Cairo Montenotte ha saputo approfittarne, mantenendo maggiore freddezza e continuità nel corso del match. Nonostante qualche buona giocata e diversi segnali positivi, i Gators non sono riusciti a colmare il divario, vedendo così sfumare la possibilità di proseguire nei playoff. La sconfitta sancisce l’eliminazione e mette fine alla stagione agonistica. A fine gara, però, il clima non è stato di delusione totale. I coach hanno voluto sottolineare il percorso di crescita della squadra, evidenziando i miglioramenti tecnici e soprattutto l’evoluzione dal punto di vista umano e di gruppo. La stagione, al di là del risultato finale, viene considerata positiva e ricca di insegnamenti. Un ringraziamento ai genitori per la disponibilità e la collaborazione durante tutta la stagione: presenza costante, organizzazione e supporto hanno contribuito a far funzionare tutto nel modo giusto. Si chiude così un capitolo importante, con la consapevolezza di aver costruito basi solide per il futuro.

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UNDER 15 GOLD: GALLIATE – GATORS 66-54

Parziali: 15-13, 13-8, 15-15, 22-16. Galliate: Cerutti 9, Frau 3, Penna 4, Zurino, Siclari 12, Bassi 2, Riva 8, Ramo, Brusati, Bassani 8, Pisoli. All. Gallina Gators: Rimonda 16, Brunetti 9, Mereu 14, Ferrua 2, Montagnana 7, Culasso 2, Tiwana, Berrone 2, Ambrogio 2, Ariaudo. All. Colonna Un pomeriggio di basket andato in scena sabato 11 aprile al palazzetto di Galliate. In un’atmosfera carica di energia, i Gators di Savigliano sono scesi in campo per affrontare i padroni di casa in un match che ha vissuto di fiammate, sorpassi e un’intensità fisica notevole da entrambe le parti. L’approccio dei Gators è stato quasi perfetto. Nei primi minuti del primo quarto, Savigliano ha imposto un ritmo altissimo, aggredendo la partita con una difesa asfissiante e transizioni rapide che hanno messo in difficoltà la retroguardia locale. Tuttavia, l’intensità iniziale ha richiesto un tributo in termini di energie mentali: con il passare dei minuti, è venuta a mancare un pizzico di lucidità nella gestione dei possessi. Galliate non si è lasciata sfuggire l’occasione, ricucendo lo strappo e chiudendo la prima frazione in rimonta. Il secondo periodo ha visto un tentativo di reazione da parte degli ospiti. I Gators hanno provato a scuotere la gara alzando nuovamente la pressione, ma la percentuale al tiro si è rivelata più complicata del previsto. Mentre le percentuali dal campo di Savigliano faticavano a decollare, Galliate è stata brava a capitalizzare ogni errore, trovando canestri che hanno permesso loro di allungare nel punteggio e chiudere la prima metà di gara con un vantaggio rassicurante. Dopo l’intervallo lungo, il volto dei Gators è cambiato drasticamente. I giocatori sono rientrati sul parquet con un’energia diversa, più ordinata e caparbia. Punto dopo punto, Savigliano ha iniziato a rosicchiare lo svantaggio, trovando fluidità in attacco e chiudendo ogni varco in difesa. È stata una vera e propria scalata che ha riportato i biancoverdi a un soffio dagli avversari: all’imbocco dell’ultimo quarto, il tabellone recitava un solo due possessi di distanza. Nell’ultima e decisiva frazione, la stanchezza ha iniziato a farsi sentire. Nonostante il grande sforzo profuso per rimettere in piedi una partita che sembrava scivolare via, ai Gators è mancato l’ultimo guizzo, quel “quid” di energia necessaria per completare il sorpasso definitivo. Galliate, sospinta dal pubblico di casa, ha mantenuto il sangue freddo, gestendo i palloni scottanti del finale e allungando nuovamente nel punteggio fino alla sirena conclusiva.

La prestazione di sabato conferma che il gruppo ha i mezzi per lottare contro chiunque, dimostrando una capacità di reazione non comune. Resta l’amaro in bocca per quei cali di tensione che hanno permesso agli avversari di scappare, ma la strada intrapresa è quella giusta. Prossimo incontro: 18 aprile ore 15, Bea Chieri – Gators (Savigliano) __________________________________________________________

OPEN CSI: DRONERO DRAGONS – MECCANICA ZETAEMME CAYMANS 62-56

Parziali: 16-4, 15-19, 18-15, 13-18. Caymans: Ferrero 12, Ciappelloni 11, Pepe 8, Pistone 7, Perrone 6, Colombano 4, Auricchio 4, Borsa 2, Donnarumma 2. All.: Mondino. VIGNOLO – Gara 3, spareggio del primo turno di playoff che dà accesso alle prime quattro posizioni del campionato Open senior si gioca a Vignolo, campo di casa dei Dragoni di Dronero. I Caymani ci arrivano con solo nove giocatori a disposizione, ma ben determinati a giocarsi il passaggio del turno. Il quintetto iniziale è quello standard: Donnarumma a portare palla, aiutato da Ciappelloni e Ferrero, vicino a canestro ci sono Perrone e Capitan Colombano. L’inizio è tutto a favore dei padroni di casa che spingono sull’acceleratore ma soprattutto segnano con regolarità. Nonostante un time out per fermare l’emorragia, il quarto si chiude sul 16 a 4. A partire dalla seconda frazione i Caymani entrano in partita e grazie alla spinta dei giovani Pistone e Pepe, iniziano la loro rimonta. Un po’ tutti vanno a bersaglio ed il divario si assottiglia. Nell’ultimo quarto, nonostante la prematura uscita per falli di Borsa ed Auricchio, ed i soliti problemi muscolari di Donnarumma, i biancoverdi arrivano a due lunghezze dagli avversari. Negli ultimi 2 minuti, i Caymani perdono un paio di palloni ed il feeling con il canestro avversario, mentre i Droneresi segnano i 4 punti che determinano la vittoria della gara e della serie. “Questa sera nonostante un inizio così negativo, ha dimostrato che i ragazzi, seppur in formazione rimaneggiata, possono giocare alla pari contro tutte le squadre di questo campionato. Non siamo stati precisi al tiro e nel basket di oggi fa tutta la differenza del mondo. Ora ci aspettano ancora un paio di gare per stabilire la posizione finale in classifica, poi potremo fare il punto su questa stagione ed organizzare la prossima “. Prossimo incontro: Cairo Montenotte – Caymans con data ed orario da stabilire. ________________________________________________________________ UNDER 13 FEMMINILE: SACRAMENTO KINGS BASKET VENARIA – BROOKLIN NETS LADY GATORS 16 – 106

Parziali: 6-26, 4-29, 4-35, 2-16. LADY GATORS: Barbero 10, Mascolo 8, Casasole 10, Denasio 30, Frittoli 8, Canavese 2, Chiapello 12, La Bella 10, Effiong 8, Mattew 8. All. Raso Vice All. Caputo BASKET VENARIA: Baldinola 4, Germak, Schedis, Curci, Russo 2, Michiardi 2, Caserta, Trabucatto 6, Mauceri 2, Casula, Popa. All. Mitton Trasferta a Venaria per le Lady U13, in arrivo a questo match forti dalla recente partecipazione all’Ister Cup di Cesenatico. Domenica 12 aprile le alligatrici affrontano una compagine altrettanto giovane, ricca di frizzanti esordienti nel roster. Il match si apre con decisione, fin dalle prime azioni le Lady si mostrano dei muri difensivi, scoraggiando ogni iniziativa di attacco delle padrone di casa, che via via si fanno sempre più timide e indecise. Sul lato offensivo, si giocano degli efficaci uno contro uno e Denasio va ripetutamente a segno con precisione. Nessun timore di errore al tiro per le nostre porta colori, perché a rimbalzo ci sono le lunghe leve di Matthew, che cattura ogni palla e conquista seconde opportunità per la squadra. Sul finire del primo quarto scende in campo una entusiasmante Mascolo, che mette subito a segno tre canestri consecutivi che entusiasmano la squadra e il pubblico. Si finisce il primo quarto con il parziale a favore, ma con la consapevolezza che si può sempre migliorare. Protagonista del secondo periodo è Casasole, che domina nel pitturato e gestisce la palla egregiamente tra scelte di tiro o di scarico. L’inerzia è a nostro favore e si va all’intervallo con serenità. Nella seconda parte di gara, aumenta la collaborazione offensiva tra le maglie delle Lady, numerosi sono gli assist messi in scena, La Bella non ne perde uno e conclude al ferro sempre in modo efficace, Chiapello costruisce tiri e guida azioni di splendore, Barbero mostra come al solito la sua grande capacità di far correre la palla con lanci lunghi di precisione chirurgica. E così le alligatrici procedono senza sosta, con azioni di squadra e di cuore. Scende in campo al suo esordio in U13 una positiva Canavese, sostenuta a pieno dalle compagne, che non vedono l’ora di servirla per un tiro. Canavese si fa spazio in area e conquistando un pallone vagante, va su al ferro e buca la retina, con la panchina in visibilio. Prosegue la corsa delle bianco verdi, che raccolgono tutte le soddisfazioni a cui hanno rinunciato per sfortunati eventi negli scorsi match, e senza sosta proseguono forti e determinate, con un atteggiamento sempre sportivo e leale. Frittoli si fa protagonista di precisi tiri da vicino ed Effiong realizza il centesimo punto a pochi minuti dalla fine della gara. Si arriva al termine con il ritmo sempre alto e tanti sorrisi. Un match che porta in alto il morale, che porta giustizia a una squadra che si sta impegnando molto e si sta compattando. Brave Lady! Prossimo incontro: domenica 19 aprile a Novara.

______________________________________________________________ UNDER 15 FEMMINILE: LADY GATORS – COLLEGE BORGOMANERO 55-53 Parziali: 12-14, 12-15, 14-14, 17-10. LADY GATORS: Origlia 2, Imberti Gastaldi 14, Avesani 8, Damiano 6, Barbero 5, Leontino 2, Galluzzo 2, Chiavero 5, Dotta 5, Meia 2, Ricci, Granero 4. All. Marengo COLLEGE BORGOMANERO: Balordi 2, Bresciani 2, Nava 4, Moscetti 2, Romagnoli 7, Iadevaia 2, Sanguedolce 3, Ruga 1, De Stefano 21, Bortolamei 9. All. Tinivella Impresa Lady: vittoria al cardiopalma contro College Borgomanero Dopo una “pausa” solo sulla carta – vista l’ottima partecipazione all’Ister Cup di Cesenatico – le Lady tornano in campo per il campionato nella mattinata di domenica 12 aprile, tra le mura amiche del palazzetto di Savigliano, affrontando College Borgomanero. L’avvio di gara è subito brillante: le bianco-verdi partono forte, portandosi sull’8-2 nei primi minuti. Un inizio promettente che però lascia spazio alla reazione delle avversarie, brave a sfruttare alcune disattenzioni difensive delle Lady e a colpire ripetutamente in contropiede. Il primo quarto si chiude così con Borgomanero in vantaggio, sul +2. Nel secondo periodo, nonostante un buon contributo offensivo, le Lady continuano a soffrire il gioco sui blocchi di College e, complice una comunicazione difensiva non sempre efficace, concedono diversi viaggi in lunetta alle avversarie. Borgomanero ne approfitta e va all’intervallo lungo avanti di 5 lunghezze. Al rientro dagli spogliatoi cambia però l’inerzia del match. Le Lady alzano l’intensità difensiva, comunicano meglio e limitano le iniziative offensive delle avversarie. In attacco la manovra diventa più fluida: la palla circola con continuità e il divario viene ricucito punto dopo punto. Si arriva così agli ultimi due minuti con College avanti di 2 punti, merito della stoicità di Avesani, che con ottime azioni e i successivi viaggi in lunetta permette alle Lady Gators di riportarsi a -2 a poco più di due minuti dal termine. Sarà negli ultimi due minuti che le Lady riescono a costruire la loro impresa. Imberti Gastaldi cattura un rimbalzo fondamentale e serve Origlia, che realizza subendo fallo: l’and-one però non si completa dalla lunetta. Poco dopo è Granero, fin lì limitata dai falli, a lasciare il segno con un contropiede che vale il sorpasso sul +2. La difesa sale ulteriormente di livello: ancora una palla recuperata, un pallone prezioso, che innesca Damiano, glaciale ai liberi con un perfetto 2/2 che porta le Lady sul +4 a poco più di un minuto dal termine. Il finale resta però apertissimo: una disattenzione difensiva consente a De Stefano di segnare in contropiede per il -2, mentre poco dopo Bortolamei fa 1/2 ai liberi riportando Borgomanero a -1. Nel momento decisivo sale in cattedra la capitana “Nena” Barbero, che conquista un fallo pesantissimo: dalla lunetta realizza 1/2 per il +2 con 13 secondi ancora da giocare. Sull’ultima azione, la difesa delle Lady è impeccabile e costringe Borgomanero a un tiro della disperazione. Il rimbalzo difensivo di Imberti Gastaldi chiude definitivamente i conti. Il punteggio finale recita 55-53 per le Lady, al termine di una partita intensa, combattuta e ricca di emozioni. Una vittoria sofferta ma meritata, che conferma il carattere e la determinazione di questo gruppo. Brave ragazze, siete state grandiose!

_______________________________ ESORDIENTI: OLIMPO BASKET ALBA – GATORS SAVI/RACCO 4-12

GATORS: Arbiya, Ghione, Di Blasio, Ungureanu, D’Angelo, Ieremie, Bors, Busukja, Corradino, Nasso, Cattafi, Falato. Istr. Sabatino, Ass. Zecca

Trasferta sul campo dell’Olimpo Alba per gli Esordienti Gators Savi/Racco, già affrontato nella gara di andata. I biancoverdi portano a casa una vittoria al termine di una partita che, pur ben indirizzata nel risultato, ha evidenziato alcuni principali aspetti su cui continuare a lavorare. L’avvio non è dei più brillanti: nonostante l’andamento favorevole, i Gators faticano a trovare ritmo e continuità, con un gioco a tratti poco fluido e meno incisivo rispetto alle aspettative. Con il passare dei minuti, però, la squadra cresce, cercando di alzare gradualmente l’intensità. Nel corso della gara si vedono buone iniziative offensive e una discreta capacità di costruire occasioni, ma emergono ancora alcune imprecisioni nella gestione degli spazi e nelle spaziature, che limitano la qualità del gioco e la concretizzazione di quanto creato. Anche sul piano difensivo non mancano le difficoltà, in particolare nella transizione, dove il rientro e l’adattamento dalla fase offensiva a quella difensiva non sono sempre tempestivi, concedendo agli avversari opportunità evitabili. Una vittoria che dà continuità al percorso della squadra, ma che allo stesso tempo offre spunti importanti su cui lavorare in allenamento, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità e precisione su entrambi i lati del campo. Così lo staff tecnico al termine della gara. Prossimo incontro: sabato 18 aprile 2026 ore 09.30, Gators Savi/Racco – Pallacanestro Farigliano (palazzetto dello sport di Savigliano).

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LADY GATORS UNDER 17 A CESENATICO

Lady Gators Under 17: un weekend di Pasqua tra basket, amicizia e integrazione a Cesenatico

Non è stata solo una trasferta, ma una vera e propria spedizione quella che ha visto protagoniste le Under 17 Femminile delle Lady Gators durante il weekend pasquale. Un’esperienza che ha unito il sapore della sfida agonistica al piacere dello stare insieme, in uno dei palcoscenici più prestigiosi del basket giovanile italiano. Una Partenza in Grande Stile L’avventura è iniziata all’alba di sabato, quando il bus è partito con un carico speciale: non solo le U17, ma ben quattro squadre targate Gators (tre femminili e una maschile) unite in un unico viaggio. Un clima di festa che ha accorciato i chilometri verso l’Adriatico. Appena arrivate, senza nemmeno il tempo di disfare i bagagli, le ragazze sono scese immediatamente in campo nel pomeriggio per la prima palla a due, dimostrando spirito di adattamento e voglia di giocare dopo quasi un mese di stop forzato dal campionato. Un Torneo dai Numeri Record Cesenatico si è confermata la capitale del basket giovanile con 165 squadre provenienti da tutta Italia e dall’estero. Per le Lady Gators è stata l’occasione perfetta per vivere una sorta di “mini-campionato nazionale”. Il calendario ha infatti regalato incroci affascinanti con quattro realtà di regioni differenti: · Lombardia (Cremona) · Emilia-Romagna (Bologna) · Trentino-Alto Adige (Bolzano) · Veneto (Rovigo) Il Percorso: Cuore e Riscatto Il campo ha raccontato una storia di crescita costante. Le prime due sfide contro Cremona e Bologna hanno visto le Gators lottare, ma cedere il passo a formazioni molto solide. Tuttavia, la vera forza del gruppo è emersa nella seconda parte del torneo: con grinta e determinazione, le ragazze hanno centrato due splendide vittorie contro Bolzano e Rovigo, chiudendo l’esperienza con il sorriso e la consapevolezza dei propri mezzi. La forza del gruppo: Coach Enrico e Valter hanno dato ampio spazio a tutte le giocatrici del roster. È stato fondamentale ritrovare il ritmo partita in vista della seconda fase del campionato, ma soprattutto vedere come ogni ragazza abbia saputo dare il suo contributo. Oltre il Parquet: 24 ore su 24 Insieme Il vero successo di questo weekend si è costruito fuori dal campo. Le ragazze hanno vissuto quattro giorni in simbiosi, dormendo in due grandi camerate che sono diventate il quartier generale di risate, confidenze e strategie. Non sono mancate le piccole sfide logistiche tipiche dei grandi eventi: · Orari serrati delle partite. · Ritardi delle navette dovuti all’enorme affluenza. Difficoltà che le Lady Gators hanno affrontato con un comportamento impeccabile, mantenendo sempre il buon umore e la disciplina, guadagnandosi il plauso orgoglioso dei loro allenatori. Il Ritorno e il Futuro Il rientro a casa, in tarda serata di martedì, ha segnato la fine di questa parentesi romagnola ma l’inizio di una nuova energia in palestra. Con il calendario della seconda fase ormai definito, le ragazze sono pronte a tornare agli allenamenti con un bagaglio di esperienze unico e un legame di squadra ancora più indissolubile. Bentornate Lady Gators, e sotto con la prossima sfida! ___________________________________ UNDER 14 GOLD: GRUGLIASCO – LACTALIS GATORS 50-51

Parziali: 20-15; 8-13; 13-14; 9-9.

Gators: Berrone 8, Toselli 26, Trizza 4, Milanesio 1, Racca 1, Prado 5, Iannuzzi 2, Ferrua 2, Lingua, Pali. All.: Toselli – Colonna. Grugliasco: Bardi, Locurcio, Mezzina, Pioletti 13, Cremonini 4, Papi, Giovinetto 2, Bachis 11, Moccia 5, Marocco 4, Visconti 6, Lanza. All.: Branconi Che partita pazzesca a Grugliasco: la Under 14 Lactalis Gators chiude la fase Top con una vittoria che sa di impresa, 50-51 in casa della capolista. In un girone di ferro dove i ragazzi hanno spesso perso ma sempre lottato, arriva la ciliegina sulla torta: una prova di carattere, cuore e identità che fa esplodere l’entusiasmo di tutto il gruppo. Il primo quarto è un incubo: Grugliasco scappa via e sembra imprendibile, 14-2 in avvio e i Gators costretti a inseguire. Ma la reazione è immediata e rabbiosa: due bombe pesantissime di Toselli riaccendono la speranza, Iannuzzi prende in mano la regia con lucidità e tempismo, e Pali mette intensità, grinta e continui sproni che cambiano l’inerzia della partita. Da quel momento la gara si trasforma in un duello punto a punto, combattuto su ogni rimbalzo, su ogni possesso, con i ragazzi che non mollano mai. I parziali raccontano l’equilibrio della sfida: 20-15, 8-13, 13-14, 9-9. Dal secondo quarto in poi la partita è sempre in bilico, ma i Gators mostrano una crescita evidente: difesa più attenta, gestione dei possessi più matura e una capacità di soffrire insieme che fa la differenza nei momenti caldi. Nel finale è una battaglia di nervi, decisa da dettagli e dalla volontà di non arrendersi mai: la sirena premia gli ospiti, 50-51. Questa vittoria vale molto più dei due punti in classifica. È la conferma che il lavoro quotidiano paga, che la squadra ha imparato a reagire alle difficoltà e che la mentalità è cambiata. Complimenti ai ragazzi e allo staff: hanno dimostrato che i Gators sanno lottare fino all’ultimo secondo e che, anche nei gironi più duri, la determinazione può ribaltare ogni pronostico. Avanti così, Alligatori: questa è la strada giusta! _________________________________________ UNDER 15 M/S: GS MONVISO- ALPICAR GATORS WEST COAST 46-80 Parziali: 9-22, 14-15, 13-19, 10-17

ALPICAR: Damian 20, Ferrero 12, Giustetto 2, Villalba 2, Scianni 13, Lanfranco 13, Gastaldi 6, Angaramo, Kolndrekaj 4, Pasquinelli 4, Simon 4. All. Nicola A.

Prestazione di grande spessore per i Gators West Coast, che si impongono con un netto 80-46 sul campo del GS Monviso, al termine di una gara sempre condotta con autorità e caratterizzata da ritmo alto, difesa intensa e ottime soluzioni offensive.

L’inizio di partita è subito favorevole ai Gators, che entrano in campo con l’atteggiamento giusto: aggressivi su ogni pallone, attenti in difesa e capaci di colpire con continuità in contropiede. Il primo quarto è a senso unico e si chiude sul 22-9, grazie a un gioco fluido e alla capacità di coinvolgere più giocatori in attacco.

Nel secondo periodo i padroni di casa provano a reagire, cercando di alzare l’intensità e limitare le iniziative degli ospiti. I Gators, però, rispondono con maturità, gestendo bene i momenti più complicati e continuando a costruire buoni tiri. Il vantaggio resta solido e all’intervallo lungo il punteggio dice 37-23.

Dopo la pausa lunga, i Gators rientrano in campo con grande determinazione, decisi a chiudere definitivamente la partita. Nel terzo quarto arriva infatti l’allungo decisivo: la difesa sale di colpi, recupera palloni importanti e innesca rapide transizioni offensive. Il divario si amplia fino al 52-36, indirizzando in modo chiaro l’esito del match.

Nell’ultimo quarto i Gators non abbassano la guardia e continuano a giocare con intensità e concentrazione. La squadra mantiene alta la pressione difensiva e trova con continuità la via del canestro, allargando ulteriormente il margine fino al definitivo 80-46.

Da sottolineare la prova corale del gruppo, con tutti i giocatori coinvolti e protagonisti nei diversi momenti della gara. Ottima la circolazione di palla, così come l’atteggiamento difensivo, che ha permesso di limitare gli avversari e di costruire numerose occasioni in campo aperto.

Una vittoria meritata e convincente per i Gators West Coast, che confermano i progressi nel gioco e nella mentalità, offrendo una prestazione solida per tutti i quaranta minuti e mandando segnali molto positivi per il prosieguo della stagione.