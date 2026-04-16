Banca d’Alba, l’Assemblea dei Soci celebra la forza della comunità

Conto alla rovescia ad Alba per la grande Assemblea dei Soci di Banca d’Alba, in programma domenica 19 aprile: un appuntamento che si conferma tra i più partecipati nel panorama del credito cooperativo nazionale. Oltre 66.000 invitati a partecipare sono attesi nelle piazze Medford e Sarti per una giornata che unisce funzione istituzionale e senso di comunità.

L’Assemblea rappresenta il momento cardine per l’approvazione del bilancio, ma anche un’occasione di confronto diretto tra governance e base sociale. I numeri confermano un esercizio in crescita, con indicatori economici solidi e una presenza territoriale sempre più estesa tra Langhe, Roero e diverse aree del Piemonte e della Liguria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Tino Cornaglia, sottolinea il valore identitario dell’appuntamento: «L’Assemblea rappresenta un momento centrale della vita della nostra Banca. Condividiamo un bilancio eccellente che conferma solidità e capacità di sostenere il territorio. In centotrent’anni siamo cresciuti senza perdere la nostra identità cooperativa, superando i 65.000 Soci».

Un dato significativo riguarda proprio il ricambio generazionale: quasi la metà dei nuovi ingressi è composta da under 30. «Questo ci rende responsabili – aggiunge Cornaglia – perché indica la fiducia delle nuove generazioni e ci sprona a continuare a investire sul futuro delle comunità».

Sul fronte strategico, il Presidente del Comitato Esecutivo, Paolo Stra, evidenzia l’evoluzione del modello bancario: «Siamo la banca che serve famiglie, imprese e territori. Oggi, però, dobbiamo andare oltre, puntando su una “relazione aumentata”: tecnologia e intelligenza artificiale non sostituiscono il rapporto umano, ma lo rafforzano, rendendolo più efficace e vicino ai bisogni dei Soci».

I risultati economici illustrati dal Direttore Generale Enzo Cazzullo confermano la traiettoria positiva. «Il bilancio 2025 conferma la solidità strutturale della nostra Banca. I volumi e il numero dei clienti crescono in misura costante, nella misura del 5%. Prosegue il sostegno concreto all’economia reale, con oltre 350 milioni di credito alle imprese (+20% la crescita media dell’ultimo triennio) e 120 milioni di mutui alle famiglie (+22% rispetto al 2024), con un tasso medio inferiore del 15% rispetto a quello mediamente applicato dal sistema bancario; al contempo la raccolta della clientela viene remunerata a condizioni economiche più vantaggiose, nella misura del 18% rispetto al sistema. A conferma di come l’utile non sia un fine, ma uno strumento che consente alla Banca di alimentare il proprio sostegno alle famiglie e alle imprese. Il nostro impegno resta quello di accompagnare lo sviluppo del territorio con responsabilità e visione.

Domenica, dunque, non sarà solo un passaggio formale, ma un momento di partecipazione attiva: voto, confronto e condivisione per tracciare insieme le prospettive future di una delle realtà cooperative più radicate del nostro territorio. Un domani da scrivere con la consapevolezza che il bene della Banca coincide sempre con quello delle comunità che rappresenta.

Laboratori e biodiversità protagonisti nell’Area Bimbi

Laboratori creativi, contatto con la natura e spazio alla fantasia: sono questi gli elementi al centro dell’Area Bimbi, che torna domenica 19 aprile in occasione dell’Assemblea. L’iniziativa, dedicata ai figli dei Soci di età compresa tra i 3 e i 10 anni, sarà ospitata presso il Palazzo Mostre e Congressi. Il programma di quest’anno è incentrato sull’apicoltura urbana e offrirà ai più piccoli l’opportunità di calarsi nei panni dell’apicoltore, partecipando ad attività coinvolgenti e formative alla scoperta della biodiversità. Cinque i laboratori disponibili di cui due legati al tema api. Il primo, “Giardino collettivo”, guiderà i bambini in un percorso tra fiori, foglie e insetti, ispirato alle opere di artisti noti e meno noti, per esplorare il mondo vegetale attraverso il linguaggio dell’arte. Il secondo, “L’essenziale è invisibile agli occhi”, inviterà i partecipanti a osservare forme e colori dei fiori più amati dalle api, dando vita a creazioni – realistiche o di fantasia – realizzate con scovolini colorati.

Per garantire una migliore organizzazione e accoglienza, è richiesta l’iscrizione preventiva al servizio, da effettuare compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.bancadalba.it.

Navette gratuite per l’incontro: ecco gli orari e i percorsi predisposti

In occasione dell’Assemblea annuale, torna anche quest’anno il servizio gratuito di navette pensato per agevolare gli spostamenti e ridurre la congestione del traffico urbano.

Il servizio sarà attivo dalle ore 9 alle 19 e collegherà le piazze Sarti e Medford con i principali parcheggi periferici cittadini, offrendo un’alternativa comoda e sostenibile all’utilizzo dell’auto privata.

Sono previsti due capolinea principali: il primo a San Cassiano, con fermata intermedia nel piazzale Ferrero, e il secondo in viale Industria, nella zona industriale di Alba.