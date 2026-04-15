Coppa Seconda/Terza Categoria – Orange Cervere all’esame Cassine. Coach Bellè: “Continueremo la valorizzazione dei nostri giovani”

Dopo il turno di riposo imposto dal calendario inizia il proprio cammino nella fase regionali di Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria l’Orange Cervere.

La squadra di coach Alan Bellè comincerà questo percorso tra le mura amiche affrontando il Cassine, squadra militante nel Girone H di Seconda Categoria. La squadra alessandrina ha dominato il proprio raggruppamento ed si trova ad un solo punto dalla matematica promozione in Prima Categoria. Orange Cervere che, invece, si trova clamorosamente immischiato nella lotta per non retrocedere e deve guardarsi alle spalle dal Langa, prossimo avversario in campionato in quello che si può tranquillamente definire uno spareggio verso i play out.

“Continueremo nel percorso di Coppa con la linea verde con pochi elementi della prima squadra e molti 2008 in campo – spiega il tecnico Alan Bellè – Il trofeo che abbiamo conquistato ci ha dato grande soddisfazione e questa fase la vivremo come divertimento ed ulteriore valorizzazione dei giovani. La gran parte del gruppo Prima Squadra sarà già proiettata alla gara di domenica, un crocevia fondamentale per la salvezza”.

Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria Fase Regionale – Il Programma della 2° Giornata

Triangolare A

Crescentinese – Castellettese

CLASSIFICA: Castellettese 1, Mergozzese 1, Crescentinese 0*

Triangolare B

La Nuova Lanzese – Grand Combin

CLASSIFICA: Vigliano 3, La Nuova Lanzese 0*, Grand Combin 0

Triangolare C

Orange Cervere – Cassine

CLASSIFICA: Cassine 1, Calliano 1, Orange Cervere 0*