Acqua contaminata in un laghetto di Sant’Anna Avagnina: indagini dell’Arpa Piemonte

In riferimento all’episodio di contaminazione idrica riscontrato nei pressi di un laghetto di Sant’Anna Avagnina, l’ufficio ambiente e i tecnici comunali precisano quanto segue: l’intervento dell’Arpa Piemonte è stato richiesto dal Comune di Mondovì in seguito ad alcune segnalazioni puntuali; il personale dell’Arpa, prontamente intervenuto, ha constatato come i livelli di cromo fossero superiori ai limiti imposti dalla legge soltanto nelle acque superficiali del laghetto, premunendosi di accertarne e di comprenderne l’origine e l’eventuale estensione. Ha, inoltre, richiesto l’adozione di una ordinanza che vietasse l’utilizzo delle acque di detto laghetto. Tale ordinanza è stata assunta dal Sindaco venerdì 10 aprile scorso.

Gli uffici comunali e le autorità competenti continuano a seguire l’evoluzione della vicenda con attenzione e costanza e sono pronti ad assumere qualsiasi ulteriore iniziativa a tutela della Comunità.