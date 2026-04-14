Confcooperative Agroalimentare e Pesca Piemonte: Fabrizio Risso eletto presidente

Si è svolta venerdì 10 aprile, presso la Casa della Cooperazione a Torino, l’assemblea di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Piemonte, dedicata al tema “Competitività, intergenerazionalità e cooperazione”, che ha eletto Fabrizio Risso nuovo presidente della federazione regionale.

Frutticoltore e cooperatore, Risso raccoglie il testimone da Roberto Morello, presidente della cooperativa Piemonte Latte, che ha guidato la federazione negli ultimi otto anni, accompagnandola in una fase segnata da profondi cambiamenti per il mondo agricolo e agroalimentare. Oggi Confcooperative Agroalimentare e Pesca Piemonte rappresenta 180 cooperative, con oltre 18.880 soci, più di 1 miliardo e 169 milioni di euro di fatturato e oltre 1 miliardo e 203 milioni di euro di valore della produzione. Un sistema solido e radicato, di cui il 29% delle cooperative aderenti attive ha oltre 50 anni di vita.

L’assemblea ha rappresentato un momento di confronto sul futuro dell’agricoltura piemontese, in uno scenario in cui innovazione tecnologica, ricambio generazionale, sostenibilità, organizzazione delle filiere e capacità di stare sui mercati sono sempre più determinanti per la crescita delle imprese.

Nel suo primo intervento da presidente, Fabrizio Risso ha indicato con chiarezza la direzione del nuovo mandato: “Oggi uno dei temi centrali è l’innovazione. Nei prossimi anni la capacità di innovare farà sempre più la differenza e la cooperazione dovrà continuare a essere il luogo in cui strumenti, servizi e opportunità vengono organizzati e messi a disposizione dei soci. Accanto a questo c’è il tema dell’intergenerazionalità: dobbiamo fare in modo che i giovani trovino nell’agricoltura e nella cooperazione uno spazio vero, dinamico, capace di valorizzare capacità, idee e professionalità. Continuare a puntare sulla cooperazione significa rafforzare la crescita e la valorizzazione dell’agricoltura piemontese”.

Il nuovo presidente ha anche voluto richiamare il valore del lavoro condiviso e della continuità istituzionale, sottolineando la necessità di affrontare la nuova fase con spirito di squadra, mettendo insieme competenze, sensibilità ed esperienze diverse per dare forza alla federazione e alle cooperative associate.

Roberto Morello, presidente uscente della federazione regionale, ha dichiarato: “Lascio questo incarico con la convinzione che la federazione piemontese saprà andare avanti con energia nuova, consolidando ciò che è stato costruito e facendo ulteriori passi in avanti. Le basi ci sono. La forza del nostro sistema c’è. La qualità delle persone anche. Ed è con questo spirito che guardo al futuro della nostra organizzazione e al lavoro che ci aspetta come sistema cooperativo agricolo piemontese. Abbiamo davanti sfide impegnative. Ma abbiamo anche strumenti, esperienza e radicamento per affrontarle.”

Presente anche il Presidente nazionale di Confcooperative Agroalimentare e Pesca, Raffaele Drei che ha richiamato la necessità di aggregazione: “Il comparto agricolo sta affrontando cambiamenti profondi e in un contesto così complesso un’agricoltura frammentata rischia di essere fragile. Servono percorsi di aggregazione, anche difficili, ma indispensabili per garantire competitività e futuro alle imprese. Mi congratulo con il nuovo presidente Risso e con tutti i componenti del consiglio regionale, certo che non mancherà da parte loro impegno e lavoro”.